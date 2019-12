L’Oroscopo di giovedì 19 dicembre è pronto a rivelare come sarà la giornata per tutti i 12 segni dello zodiaco. La Luna nel suo ultimo quarto in Bilancia porterà una ventata di freschezza. I nativi del Cancro, invece, cominceranno a notare una ripresa, soprattutto in serata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa interessante giornata.

L'oroscopo di giovedì 19 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: le previsioni astrali del 19 dicembre annunciano cambiamenti in arrivo all’interno di determinati rapporti.

Se non provate gli stessi sentimenti di prima, presto o tardi avrete modo di chiudere e voltare pagina. La salute farà i capricci, cercate di calmarvi e riposare maggiormente. Indecisioni per quanto riguarda il lavoro.

Toro: l’oroscopo si presenta più che buono per la maggior parte dei nativi. Vivrete una giornata estremamente intensa per via dei numerosi impegni da sbrigare. I cuori solitari in realtà non sono così soli poiché hanno un ammiratore segreto. In famiglia evitate di discutere.

Gemelli: non è più tempo di rimandare, cercate di rimettervi in pista al più presto.

Ci saranno dei conti da fare, delle revisioni e degli aggiustamenti. Quelli che cercano un cambiamento, presto riceveranno una risposta. Se avete problemi di metabolismo, mettetevi a dieta altrimenti rischierete di ingrassare a dismisura.

Cancro: l’umore di moltissimi nativi migliorerà visibilmente a partire da questa giornata. Dopo un inizio della settimana un po' al rilento, finalmente avrete modo di riprendervi e di incamminarvi per la giusta strada. Cercate di sviluppare nuovi progetti. Allontanatevi da quelle persone pessimiste che denigrano tutto quello che fate.

La passione si riaccenderà in serata.

Leone: in arrivo una giornata abbastanza positiva grazie ad un buon cielo astrale, se avete procrastinato a lungo ora vi rimetterete in pari. I prossimi giorni saranno pesanti, per cui prevenite come meglio potete. Avrete una maggiore spinta e riuscirete ad affrontare al meglio le festività natalizie.

Vergine: giovedì importante, la Luna non risulta più nel segno quindi avrete un po’ di sistemazioni da fare. Rivedrete dei conti perché qualcosa non quadrerà. Alcuni nativi dovranno fare attenzione alle spese, onde evitare di non riuscire a sbarcare il lunario.

La salute non sarà delle migliori, quindi sarà meglio evitare ogni sforzo eccessivo.

Bilancia: la Luna transiterà nel vostro segno portando pace e tranquillità. Le coppie saranno di gran lunga più romantiche e passionali. Nel lavoro sarete molto diplomatici. Qualcuno potrebbe dover sostenere un viaggio. La salute sarà in ripresa e finalmente le vostre casse torneranno a respirare.

Scorpione: avete molti sogni nel cassetto e volete realizzarne qualcuno nel 2020. In giornata non si escludono uscite di denaro.

Un collega vi darà una mano a portare avanti il lavoro. In serata avrete modo di rilassarvi come meglio vi piace. Approfittatene per ricaricare le pile in vista del Natale.

Sagittario: coloro che sono a dieta da giorni potranno concedersi un piccolo strappo senza il rischio di rovinare quanto fatto fino ad oggi. Questa sarà una giornata niente male e qualcuno riceverà un invito interessante. Cercate di trascorrere le festività in compagnia delle persone che apprezzate. Salute e finanze in calo.

Capricorno: questo sarà un giovedì diverso dal solito.

La mattina partirà con il turbo per quasi tutti i nativi e riuscirete ad ottenere interessanti risultati. Nel pomeriggio qualcosa cambierà e si potrebbe verificare uno stop. Avete bisogno di riposare, siete estremamente stressati.

Acquario: in arrivo una giornata frenetica, non riuscirete a fermarvi ed avrete la sensazione di essere indietro. Ad alcuni nativi arriverà una risposta. Coloro che non riescono ad arrivare agevolmente alla fine del mese dovrebbero cominciare a valutare una proposta di lavoro alternativa.

Pesci: oroscopo interessante che vi vedrà in netta ripresa psicofisica. Riuscirete ad ottenere dei risultati e non mancheranno elogi. Giornata perfetta per valutare al meglio pro e contro delle vostre azioni. In alcune famiglie ci saranno ancora delle tensioni e avrete una gran voglia di scappare per andare a vivere da soli.