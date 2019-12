Metà della seconda settimana del mese di dicembre 2019 è passata. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 19 dicembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli il cielo portare una marcia in più. Per i Pesci favorite le storie d'amore.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in questo nuovo giorno della settimana ci saranno molte tensioni da dover affrontare. Nel pomeriggio la vostra agitazione aumenterà, per questo motivo alcuni rapporti potranno essere compromessi a causa del vostro malumore.

Fate attenzione a quello che direte, in particolare nel lavoro.

Toro: le stelle aiutano i nati sotto questo segno zodiacale, riuscirete a superare tutti i problemi che vi si presenteranno in queste ore. Dal pomeriggio anche l'amore acquista una marcia in più.

Gemelli: cielo che garantisce una spinta in più. In amore, se una storia al momento non va come vorreste, evitate di chiuderla definitivamente, lasciate maggiore spazio ai sentimenti perché miglioreranno nei prossimi giorni.

Cancro: dalla giornata di domani Venere terminerà il suo transito in opposizione e questo garantirà più disponibilità nei sentimenti.

A livello lavorativo la giornata potrebbe portare qualche tensione, ma non insuperabile.

Leone: queste ore saranno utili per ritrovare un po' di stabilità in un rapporto. Avrete anche la possibilità di concludere un buon affare nel lavoro.

Vergine: questa giornata vi invita a fare attenzione alle spese eccessive, le finanze vanno gestite con prudenza, per questo motivo evitate le spese non necessarie.

Previsioni e oroscopo 19 dicembre 2019 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna stasera entra nel vostro segno zodiacale. Nel pomeriggio vivrete una maggiore fase di stanchezza, questo perché state facendo più cose contemporaneamente.

Scorpione: alcune iniziative che sono partite di recente stanno prendendo una piega sbagliata, siete consapevoli di dover recuperare alcune questioni per evitare problemi insormontabili nei prossimi giorni.

Sagittario: la giornata di oggi sarà positiva per ricevere una bella notizia, ma anche per intraprendere un'amicizia speciale. Per i single del segno incontri favoriti.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale la mattinata sarà più produttiva del pomeriggio, quando qualcosa potrà non andare come vorrete. Per questo motivo potreste sentirvi sottotono, ma è solo una fase passeggera.

Acquario: in questo momento vi sentite forti e pieni di voglia di fare, è difficile mantenere questo momento di fermento, quindi favorite le nuove idee e di progetti importanti per il futuro.

Pesci: dopo due giornate pesanti arriva una buona soddisfazione, occasioni per migliorare questo momento. Favorite le storie d'amore.