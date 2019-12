L'oroscopo di venerdì 20 dicembre è pronto a fornire le informazioni relative alla sfera amorosa e sentimentale dei cuori solitari. Lo Scorpione sarà ammaliante col suo fascino, mentre la Bilancia avrà un'ampia scelta.

Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni zodiacali.

Previsioni dall'Ariete ai Pesci

Ariete: potreste rimanere single ancora per poco. Qualcosa sta riemergendo dal alcune frequentazioni fatte in passato. Non è detto che qualcosa vada in porto, ma almeno sperateci.

Toro: state cercando l'amore in maniera troppo ossessiva, godetevi le peculiarità del vostro status di single e non abbiate tutta questa voglia di cambiarlo in fretta. A volte chi va piano, va sano e lontano.

Gemelli: state cercando di capire se una vostra "fissazione" può diventare una storia. Avrete la possibilità di capire meglio se è solamente nella vostra testa o se potete iniziare a corteggiare.

Cancro: la serata sarà all'insegna del divertimento, è molto più probabile che vi scatenerate con qualche conoscenza occasione anziché con gli amici.

Leone: nuove conoscenze in vista, non succederà per forza qualcosa di eclatante, ma vi faranno sentire vivi. Sfruttate il momento e prendete tutto ciò che è possibile.

Vergine: la vita da single comporta delle scelte quotidiane e delle decisioni importanti da prendere. Ormai siete avvezzi ad alcune dinamiche e riuscirete a mandare tutto per il verso giusto.

Bilancia: tanta carne al fuoco dal punto di vista sentimentale, non mancheranno delle conoscenze davvero stimolanti. Sarete in grado senza problemi di distinguere fra dove comincia la passione e dove finisce la voglia di concretizzare.

Scorpione: sarete quasi irresistibili, il problema è che il vostro fascino lo mettete spesso al servizio di situazioni poco concrete ed effimere. Serata molto movimentata.

Sagittario: ci potrebbe essere qualche sviluppo positivo che vi porterà nel fine settimana a prendere una decisione, per i più inaspettata. Se vi impegnate sarete in grado di raggiungere la vostra meta.

Capricorno: non siete molto soddisfatti del periodo che state vivendo. Questa sarà una giornata leggermente migliore rispetto alle altre.

Uscite con gli amici e cercate di passare una serata in allegria.

Acquario: vi state lentamente ma inesorabilmente innamorando di una persona. Però non siete particolarmente convinti, vi stanno venendo in mente tutte le cose a cui dovreste rinunciare se non sarete più liberi.

Pesci: forse è arrivato il momento di sotterrare l'ascia di guerra. Una persona a cui tenete molto, ma con la quale non parlavate da tempo, vi esternerà tutti i suoi sentimenti nei vostri confronti. Lasciatevi andare.