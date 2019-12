L’Oroscopo di domenica 22 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno. La stagione autunnale si concluderà questa domenica e l’inverno farà il suo debutto ufficiale. Per i nativi del Cancro sarà una buona domenica nonostante la stanchezza accumulata nei giorni scorsi. Al contrario, i nati sotto il segno dello Scorpione saranno molto tesi. In seguito, le previsioni giornaliere segno per segno.

L'oroscopo di domenica 22 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: questa giornata vi permetterà di recuperare dalle fatiche della precedente settimana.

Coloro che devono prendere una decisione, riusciranno a farlo entro la serata. Se nei giorni scorsi ci sono state delle tensioni a livello amoroso, non vi preoccupate, tutto si risolverà nel migliore dei modi.

Toro: sarete di buon umore, ma dovrete sforzarvi di non farvi guastare la domenica dai malumori altrui. Certi problemi lavorativi vi hanno impensierito molto durante la settimana, per questo sarete molto stanchi. Cercate di rilassarvi in vista delle festività natalizie.

Gemelli: le previsioni astrologiche preannunciano una giornata al rallentatore per quasi tutti i nativi.

Detestate la noia perché siete un segno molto attivo. Rimboccatevi le maniche e portatevi avanti con dei lavoretti. In casa potrebbero esserci delle riparazioni da fare.

Cancro: in arrivo una domenica stellare, da dedicare al riposo assoluto poiché la prossima settimana sarà molto impegnativa. Se possibile, evitate di uscire e di prendere impegni. Dedicatevi solamente alle cose rilassanti e non trascurate il partner.

Leone: l’oroscopo giornaliero del 22 dicembre si presenta positivo grazie al buon influsso astrale. Dopo tanto tempo, finalmente potrete staccare la spina e rilassarvi. Questo sarà un valido momento per fare la lista dei buoni propositi del nuovo anno.

Vergine: avete bisogno di fare dei cambiamenti interiori poiché da tempo vi sentite ‘bloccati’. Per ritrovare la motivazione dovete puntare al raggiungimento di un obiettivo.

Quindi questa sarà una domenica molto introspettiva. Non si escludono incontri o uscite.

Bilancia: giornata di recupero e d’amore, con il partner vi lascerete andare. Spazio alle confidenze e a certe riflessioni. Siete un segno meraviglioso e molto sensibile. Questo non è stato un anno completamente negativo poiché vi siete dati molto da fare.

Scorpione: Luna calante ancora nel segno. In arrivo una giornata tesa per molti nativi a causa di alcune preoccupazioni di famiglia. Aspettatevi delle discussioni, ma cercate di tenere a freno la lingua. A partire dal 2020 ci saranno dei cambiamenti e delle grosse novità sotto vari punti di vista.

Sagittario: qualcuno si ritroverà a lavorare anche di domenica, ma presto arriveranno le agognate ferie natalizie. La sola idea di rivedere dei parenti durante le festività vi manda in panico.

Tenete i nervi ben saldi, la giornata, nonostante tutto, volgerà al termine in un baleno.

Capricorno: avrete molte cose da fare, soprattutto con le feste ormai alle porte. Qualcuno dovrà partire al più presto, altri invece organizzeranno la vigilia in famiglia. Questa sarà una domenica particolare, in serata vi rilasserete davanti a un bel film.

Acquario: ultimamente molti nativi hanno avuto dei problemi economici e l’avvicinarsi della fine del mese non li sta facendo dormire sonni tranquilli. Se avete un problema, confidatevi con le persone a cui tenete di più. Non portate avanti certe situazioni insostenibili.

Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo, in questa giornata sarete impegnati all'interno delle mura domestiche. Coloro che hanno un partner ultimamente non si sentono compresi. Attenzione a ciò che dite perché rischierete di litigare con un familiare. Mantenete la calma.