L’Oroscopo di venerdì 27 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno zodiacale. La Luna crescente in Capricorno porterà un po' di positività, mentre l'umore di alcuni nativi del Cancro sarà ridotto ai minimi termini. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di venerdì 27 dicembre: le previsioni dei 12 segni zodiacali

Ariete: venerdì tranquillo, non farete niente di interessante e trascorrerete il tempo sui social network. Nel tardo pomeriggio se preparerete la cena dovrete fare attenzione ai fornelli.

Questa giornata terminerà senza novità anche per i cuori solitari che aspettano da tempo l’arrivo dell’anima gemella.

Toro: la settimana è stata molto agitata, avete mangiato troppo ed avete preso freddo. Per questa ragione molti nativi si sentiranno un po’ ammalati e trascorreranno la giornata sotto le coperte. Qualcuno si ritroverà a chattare sui social, ma evitate ogni discussione, non ne vale la pena.

Gemelli: occhio ai ritardi e alle insidie di questa giornata. Qualcuno dovrà uscire per fare la spesa o una commissione particolare.

Un imprevisto scompiglierà i vostri piani e questo rischierà di farvi arrabbiare. Mantenete la calma, evitate di prendervela.

Cancro: malumore alle stelle, la pazienza della maggior parte dei nativi sarà messa a dura prova. Eravate convinti che durante il Natale avreste riposato purtroppo così non è stato. L’Oroscopo del 27 dicembre vi vedrà impegnati in varie faccende sia di casa che di lavoro. Cercate di non prendervela con il partner e stringete i denti davanti ai capricci dei familiari.

Leone: secondo le previsioni astrologiche sarà una giornata fiacca, quasi tutto quello che farete non andrà a buon fine. In tanti poltriranno davanti alla tv, qualcuno si darà per malato. Mettete da parte ogni impegno, quando la ruota non gira è meglio fare meno cose possibili.

Vergine: dicembre sta ormai per volgere a conclusione e non vedete l’ora che arrivi l’anno nuovo.

Qualcuno trascorrerà questo venerdì ad organizzarsi per la serata di San Silvestro mentre altri dovranno lavorare. Fine mese tutto sommato positivo.

Bilancia: il freddo di questi giorni vi ha rallentato mettendo il vostro fisico a dura prova. Questa giornata sarà identica a quella del giorno prima. L’amore al momento è in stand by, cercate di impegnarvi di più nei prossimi giorni. In famiglia vi chiederanno un favore.

Scorpione: sarete impegnati con alcune faccende casalinghe ma non sarete dell’umore giusto. I giorni precedenti sono stati molto faticosi ed avete bisogno di recuperare le energie. Possibili viaggi in arrivo, ma occhio al portafogli. Miglioramenti nei prossimi giorni.

Sagittario: giornata piatta, nessuna novità all’orizzonte a parte delle possibili discussioni con il coniuge o i figli.

Troppi eccessi hanno messo a dura prova il fisico, quindi valutate di mettervi a dieta il prima possibile e di fare maggior movimento.

Capricorno: Luna in fase crescente nel segno. Siete in attesa di un evento, ma non tutto andrà come sperato. La maggior parte dei nativi dovrà lavorare sodo in questa giornata, mentre saranno pochi quelli che potranno godersi un po' di meritato riposo. Dormite di più e non esagerate con internet, non fa bene trascorrere troppe ore sui social.

Acquario: questo è un periodo monotono e poco vitale, ma in questo venerdì le vostre energie esploderanno come non succedeva ormai da un po'.

Vi metterete a fare tante cose ma sarà meglio non strafare. Conservate energie preziose in vista dell'imminente Capodanno.

Pesci: trascorrete troppo tempo seduti e questo non gioverà al vostro fisico. Venerdì alcuni nativi si sentiranno poco bene e saranno costretti a rimandare qualche impegno o faccenda. Attenzione a non esagerare con i dolci, anche se in questo periodo non è facile.