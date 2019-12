Una nuova settimana ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, martedì 3 dicembre, che inizierà in maniera faticosa per il Leone, che risentirà degli influssi della Luna in opposizione. Giornata spensierata per il Sagittario, che potrà decidere di organizzare una piccola gita o una serata tra amici. Bene l'Acquario, favorito da Luna e Venere. Di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 3 dicembre per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 3 dicembre segno per segno

Ariete: questo martedì il segno sarà protetto dagli influssi positivi della Luna, che ne favorirà un recupero fisico. Giove in quadratura creerà delle problematiche all'interno dell’ambito lavorativo, dove sarà bene muoversi con cautela. Durante queste giornate centrali della settimana il segno non avrà molto tempo da dedicare all'amore, ma nel weekend potrà recuperare.

Toro: questa giornata si rivelerà un tantino sottotono per il segno e ci saranno momenti di nervosismo e tensione.

In ambito lavorativo non mancheranno le soddisfazioni, ma sarà bene evitare la nascita di conflitti e discussioni e soprattutto le decisioni affrettate. Durante la giornata di mercoledì infatti la Luna sarà in posizione vantaggiosa e porterà delle soluzioni. In amore presto potrebbero arrivare delle novità e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: quella il martedì 3 dicembre sarà una giornata vantaggiosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale e le questioni pratiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Se ci sono delle trattative in corso, bisognerà trovare un accordo entro la giornata di mercoledì. È un momento di recupero anche per il fisico, le energie non mancano. Stelle positive in amore, non esitate a dare voce al vostro cuore.

Cancro: le giornate centrali della settimana riserveranno delle tensioni ai nati sotto il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Coloro i quali desiderano avanzare una proposta o concludere una vendita, farebbero bene ad aspettare l’arrivo del weekend.

A causa dello stress accumulato lavorativo anche in amore potrebbero nascere delle problematiche, agite con cautela.

Leone: questa giornata inizia con gli influssi della Luna in opposizione, qualcuno potrebbe dunque risentire di un calo di energie e trovarsi ad affrontare alcune problematiche in ambito lavorativo. Da qui alla fine dell’anno infatti si dovrà prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda la sfera lavorativa e ora iniziate già ad avvertirne la pressione. È un momento di recupero per quanto riguarda l’amore, ma è durante il weekend che la passione si accende.

Vergine: le giornate precedenti sono state abbastanza impegnative per il segno, che durante questa giornata potrebbe sentirsi leggermente affaticato. In amore potreste essere più puntigliosi del solito, cercate di evitare le discussioni. Durante il weekend si potrà recuperare in tal senso e ritrovare l’armonia con il partner. Momento vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ideale per avanzare delle proposte o lanciare dei progetti.

Bilancia: durante le prossime giornate in nativi del segno potrebbero essere piuttosto tesi e facilmente influenzabili dall'ambiente circostante.

Il consiglio degli astri, sia per quanto riguarda l’amore che la sfera professionale, è di non lasciare che il pensiero altrui condizioni le vostre idee. Meglio evitare le decisioni e rimandare le scelte all'inizio della prossima settimana, quando le stelle saranno in posizione più favorevole.

Scorpione: durante il mese precedente potrebbero esserci stati dei cambiamenti all'interno della vita del segno, per questo durante la giornata di martedì 3 dicembre potrebbe prevalere un senso di disagio.

Il malumore che ne deriva potrebbe intaccare negativamente la qualità dei rapporti interpersonali e sentimentali, cercate di evitare un atteggiamento critico e polemico. Soluzioni in arrivo durante le prossime giornate.

Sagittario: sarà una giornata positiva per i rapporti interpersonali e l’amore. Le prossime ore si riveleranno ideali per organizzare una serata tra amici. Chi durante le giornate passate ha affrontato liti e discussioni, potrà trovare dei chiarimenti e ristabilire la serenità. È un momento vantaggioso anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ideale per chi desidera mettersi in gioco.

Capricorno: con Marte e Saturno in posizione vantaggiosa, questa prima settimana di dicembre si rivelerà positiva soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. È il tempo di raccogliere i frutti del lavoro svolto, ma anche di risolvere alcune situazioni e limitare le polemiche. La serenità ritrovata avvantaggerà il segno anche per quanto riguarda l’amore. La tranquillità torna all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Coloro i quali sono da tempo innamorati segretamente di qualcuno, farebbero bene a confessare i propri sentimenti alla persona amata. Le stelle vi favoriscono.

Acquario: la Luna e Venere vi favoriscono, in amore così come all'interno della sfera lavorativa avrete una marcia in più e potrete vivere dei momenti vantaggiosi. Le problematiche nate durante il mese precedente all'interno dei rapporti con colleghi e superiori potranno essere risolte, anche se vi servirà del tempo per superarle del tutto. In amore le stelle sono favorevoli, ci sarà serenità e romanticismo e anche gli incontri saranno favoriti. Momento positivo per il fisico.

Pesci: durante la giornata di martedì 3 dicembre il segno avrà bisogno di un po' di riposo, necessario per recuperare dopo le giornate precedenti.

Momento vantaggioso per i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti. In amore e in ambito lavorativo finalmente si potranno ricevere delle belle soddisfazioni, il lavoro dei mesi precedenti inizia a dare i propri frutti. Anche coloro i quali hanno da poco iniziato un nuovo impiego si sentiranno soddisfatti e potranno concludere l’anno nel migliore dei modi.