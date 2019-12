La prima settimana del mese scorre veloce, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, mercoledì 4 dicembre. Sarà una giornata vantaggiosa per l'Ariete, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe avere delle buone intuizioni. Ma anche per il Sagittario, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Venere che lo favoriscono in amore. Momento di recupero per la Vergine, che però potrebbe essere eccessivamente critica dei confronti del partner. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, mercoledì 4 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 4 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: è una giornata positiva, utile per recuperare se avete sofferto di un calo di energie o dolori fisici. In amore potreste avere l’intuizione giusta e mettere finalmente a tacere i contrasti con il partner. In ambito lavorativo al contrario sembra ci siano delle divergenze nel rapporto con i colleghi. Siate cauti, potrete risolverli al meglio, ma ci vorrà qualche giorno.

Toro: al contrario di quella di ieri, questa giornata consentirà al segno di recuperare le energie e il buon umore.

Tuttavia le stelle consigliano al segno di muoversi con cautela. Non abusate della forza ritrovata e concedetevi ancora qualche momento di riposo. Serenità in amore.

Gemelli: quella di mercoledì 4 dicembre sarà la giornata ideale per coloro i quali sono alla ricerca di chiarimenti o mediazioni all'interno della sfera lavorativa o in ambito legale. Dunque nelle prossime ore non esistete a farvi avanti, potreste sbrogliare una situazione interessante. Le stelle vi sorridono in amore, dove apparite più attenti e presenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: saranno 48 ore di tensione per il segno, in cui sarà bene non esporsi e agire con attenzione. In ambito lavorativo soprattutto, sarà bene evitare le polemiche, questo non è il momento ideale per avanzare una proposta o per parlare di nuovi progetti. Usate il tempo a disposizione per mettere appunto una strategia. Recupero in amore.

Leone: durante questa giornata i nati sotto questo segno farebbero bene a muoversi gradualmente, evitando scelte drastiche e polemiche, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

È un momento sereno in amore, anche se a fine giornata lo stress e il nervosismo accumulati, potrebbero accendere inutili scontri con il partner o i familiari.

Vergine: le giornate iniziali di dicembre si stanno rivelando molto fortunate per il segno, che anche dal punto di vista economico ha riscontrato un notevole miglioramento. Questo oroscopo vantaggioso vi invita ad agire durante le prossime ore. Se c’è un obiettivo che desiderate raggiungervi, questo è il momento di farvi avanti. In amore sarete un po’ pignoli e questo potrebbe creare degli scontri, soprattutto se vivete un rapporto con qualcuno del Sagittario o dei Pesci.

Bilancia: durante le giornate iniziali di quest'ultimo mese dell’anno, il segno si è lasciato condizionare dalle chiacchiere e dai pettegolezzi altrui. Il consiglio degli astri per la giornata di mercoledì 4 dicembre è di allontanare le malelingue e proseguire per la propria strada. A partire dalla prossima settimana inizierà un buon momento di recupero, che riguarderà anche l’amore e i rapporti interpersonali.

Scorpione: durante questa giornata i nativi del segno potrebbero accusare un calo di energie e qualche fastidio fisico.

Sarà dunque meglio concedersi un po’ di riposo ed evitare di sottoporre il fisico a sforzi e stress. Sarà bene rimandare gli impegni e gli appuntamenti alla prossima settimana, quando saprete meglio come gestirli. Alti e bassi in amore.

Sagittario: questo mercoledì alcuni nodi verranno al pettine. Sia in ambito professionale che in amore, il segno potrà chiarire le incongruenze e ritrovare l’equilibrio. Serenità in amore, Venere vi è favorevole è anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Capricorno: la gelosia e l’insistenza potrebbero rappresentare due grandi ostacoli in amore durante la giornata di domani, 4 dicembre. Se pensate di avere la persona giusta al vostro fianco, fareste bene ad evitare un atteggiamento di questo tipo o rischiate di allontanarla. In ambito lavorativo è arrivato il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto.

Acquario: un quadro astrale vantaggioso e positivo protegge il segno durante questa giornata e gli da una marcia in più, tanto in amore quanto nel lavoro. All'intero della sfera professionale le difficoltà sembrano essere state superate con successo.

Così come in amore, dove si riaccende la passione e il romanticismo. Anche gli incontri sono favoriti. Attenzione però, meglio evitare le spese superflue.

Pesci: il segno recupera dalle tensioni e dal nervosismo delle giornate precedenti e si prospetta verso una settimana positiva e vantaggiosa. Il lavoro regala soddisfazioni durante il mese di dicembre, anche se costa fatica ed energie. In amore siete stati un po’ assenti, ma ora potrete dedicarvi di più al partner e alla famiglia. Incontri favoriti. Qualche complicazione potrebbe restare nei rapporti con Gemelli e Vergine.