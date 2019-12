L'Oroscopo del giorno 1° gennaio 2020 è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio anno. Sotto la lente quindi la giornata di mercoledì, valutata in questo contesto in merito ai sei segni della seconda metà dello Zodiaco. In primo piano pertanto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, tutti messi sotto analisi nei comparti relativi all'amore e al lavoro. Ansiosi di scoprire come sarà il primo giorno del 2020? Proprio in questo avvio di gennaio l'Astrologia ci segnala due transiti planetari di una certa caratura: la presenza di Mercurio in Capricorno avvenuto domenica 29 dicembre e il cambio di settore della Luna, pronta a passare da Pesci ad Ariete questo giovedì 2 gennaio.

Alla luce di quanto appena sottolineato, iniziamo pure a fare una prima cernita sui segni più fortunati e non del periodo. In questo caso, visto il buon cielo di riferimento, ad avere la corona di migliori in assoluto solamente in tre: Bilancia, Capricorno e Pesci, al momento preventivati in giornata da cinque stelle. Invece, parlando di Astrologia applicata ai segni meno fortunati, le previsioni di mercoledì 1° gennaio mettono in preventivo momenti abbastanza impegnativi per i nati sotto ai simboli astrali di Acquario e Scorpione, rispettivamente giudicati in periodo "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline 1° gennaio 2020

Ad essere messi sotto la nostra "lente astrale", lo ricordiamo, i sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina: curiosi di dare un nome e un volto a coloro valutati più o meno fortunati in questo primo giorno di gennaio dell'anno nuovo? Ebbene, la nuova classifica stelline interessante mercoledì 1° gennaio 2020 annuncia un periodo fortunato a vantaggio di Bilancia, Capricorno e Pesci, tra l'altro già anticipati in apertura. Pochi gli altri segni in giornata fortunata. Nel prosieguo il riepilogo condensato relativo ai sei segni in analisi:

★★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★★: Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Scorpione.

Oroscopo mercoledì 1° gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Partirà benissimo, questo vostro mercoledì di gennaio 2020: cosa desiderare di più dalla vita?

Senz'altro, in taluni casi, potreste iniziare a vedere uno spiraglio di luce per quelle questioni che nell'ultimo periodo vi hanno preoccupato in modo particolare. In amore soprattutto, le stelle movimenteranno il settore dei sentimenti a vostro vantaggio: pronti per approfittare? Per gran parte delle coppie intanto, si preannunciano sicuramente importanti assestamenti affettivi e maggiore vivacità. La giornata inizierà in maniera tranquilla e proseguirà poi nella più totale complicità tra voi ed il partner, il che vi farà sentire protetti ed amati. Single, il buonumore che vi accompagnerà in questi giorni sarà dovuto alle attuali congiunzioni astrali molto favorevoli. Il consiglio del giorno: mettete pure da parte quella vostra innata riservatezza e liberate quel bel sorriso che vi distingue da tutti gli altri.

Le previsioni del giorno riguardo al lavoro, l'Astrologia vi sorriderà amichevolmente. Da adesso in avanti potete darvi da fare per concludere eventuali affari o quelle attività che state portando avanti da tempo.

Scorpione: ★★. In arrivo una giornata poco positiva, a tratti anche abbastanza impegnativa da portare a buon fine. Se in questo periodo avete in agenda l'incontro con una persona di una certa importanza a livello affettivo o professionale, anche se non vi sentite di essere "alla pari", non temete, andrà tutto secondo i piani stabiliti. In amore, una specie di corto circuito mnemonico agiterà i vostri sogni mettendo a rischio nervosismo il risveglio mattutino: la colpa?

Secondo gli astri del momento, l'indulgenza del vostro partner potrebbe pian piano affievolirsi: non approfittate della sua bontà ma cercate dei punti d'incontro favorevoli per entrambi. Single, solo con un modo di fare decisamente sensuale e molto convincente riuscirete a rubare (a chi sapete!) un sorriso malizioso e, se dovesse servire, all'occasione anche una seconda possibilità da concedervi. Nel lavoro, per concludere, sarà davvero frenetico questo periodo: munitevi di pazienza, passerà in fretta. In alcuni casi un collega potrebbe riuscire ad intercettare una vostra intuizione facendovi restare con un palmo di naso...

Sagittario: ★★★★. Si preannuncia per voi Sagittario un mercoledì 1° gennaio decisamente buono, anche se in qualche momento potrebbe presentare piccoli inconvenienti ai quali prestare attenzione. In generale diciamo che avrete una calma interiore da far invidia: non vi farete prendere dall'agitazione nemmeno nei momenti della giornata più concitati. In amore, se aspirate ad una vita equilibrata e soddisfacente attivatevi per viverla proprio come vi piace. Iniziate pure a godere ugualmente di questa giornata, in primis con il vostro partner, magari organizzando qualcosa di stuzzicante per entrambi.

Single, potrebbe crescere la possibilità di trovare l’amore o di goderlo in modo più spensierato. Se state vivendo un rapporto particolare, la giornata vi inviterà senz'altro a porvi nelle relazioni in modo molto più spontaneo rispetto al solito: Venere sarà sicuramente dalla vostra parte. Nel lavoro, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato recuperando in parte alcune spese eventualmente sostenute; chi invece lavora sotto contratto avrà una giornata certamente impegnativa.

Astrologia del giorno 1° gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Si profila per voi, simpatici amici del Capricorno, un inizio anno nuovo tutto all'insegna della buona sorte e del buon fare, in molti settori.

Le predizioni di mercoledì consigliano in questo caso, parlando in generale, di sfruttare il momento buono per tentare il "colpo grosso" nelle cose/situazioni che avete maggiormente a cuore. Per ciò che concerne le situazioni legate all'amore, il cielo vi addolcirà sensibilmente rendendovi in massima parte disponibili a confrontarvi su situazioni di prossima venuta, ovviamente con il partner. Molti di voi Capricorno intanto, avrete tanta voglia di coccole soprattutto a fine serata: sorridete, il vostro partner non aspetta altro che questo e, certamente, saprà esaudire ogni vostro desiderio. Single, la giornata sarà molto positiva, ritroverete nuova linfa grazie al favore di una spettacolare cinquina astrale presente nel vostro comparto: Mercurio, Giove, Sole, Saturno e Plutone!

Farete certamente delle nuove conoscenze, in primis per voi che siete in cerca da poco della dolce metà del cuore, il che potrebbe far addirittura sognare ad occhi aperti. Nel lavoro infine, nel vostro cielo ci sarà sicuramente quel pizzico di fortuna necessaria per concludere affari e/o trattative a vostro vantaggio. Ne avete proprio bisogno dopo un periodo non proprio positivo, non è così?

Acquario: ★★★. Questa parte della settimana, per tanti di voi nativi nel segno dell'Acquario, partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Allo stesso tempo, ci potrebbe essere la volontà di dissipare un eventuale dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono, ma procedete senza paura verso ciò che vi attira, ovviamente visto il periodo "no" usate massima cautela.

In campo sentimentale, non avrete tante possibilità per essere allegri: seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Intanto, fate attenzione al rapporto con il partner perché da piccole incomprensioni potrebbero scaturire grandi litigi. Single, pensieri strani vi frulleranno per la testa creando tante inquietudini. In più, emozioni bizzarre vi coglieranno di sorpresa proprio questo mercoledì d'inizio anno: non riuscirete a disimpegnarvi da una situazione poco piacevole e questo renderà il vostro umore non proprio al top. Solo scambiando quattro chiacchiere con le persone di cui più vi fidate potrete sperare di ribaltare tale situazione.

Nel lavoro invece, il vostro realismo pratico non farà una piega. Consiglio: cercate di essere un po' più aperti e di accettare la spontaneità con la quale si manifesteranno certi eventi, senza rovinarvi la giornata.

Pesci: ★★★★★. Una giornata decisamente performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti sentimentali. Molti di voi Pesci sarete invogliati ad intraprendere percorsi nuovi, forse più impegnativi ma in grado di regalare tantissime emozioni. Diciamo che queste nuove configurazioni astrali tenderanno a far prevalere creatività, intuito e sensibilità: senz'altro andrete incontro ad un deciso aumento del feeling nei confronti delle persone che più vi piacciono.

Secondo l'oroscopo del giorno 1° gennaio, riguardo l'amore, sarà estremamente positivo il periodo, soprattutto grazie ad un rinnovato dialogo più aperto e privo di reticenze, ovviamente con la persona amata. Potrete finalmente godervi il momento in piena serenità con chi avete nel cuore, rilassandovi o magari divertendovi a fare nuove cose insieme. Se single invece, una situazione sentimentale creerà ancora qualche problema: cercate di appianare le cose con molta calma. Se impazienti di dichiararvi, fatevi avanti... Nel lavoro, per chiudere, potreste finalmente ottenere quei riconoscimenti morali che stavate aspettando o che desideravate da lungo tempo.

Finalmente verrete apprezzati per tutto quello che di positivo avete fatto.