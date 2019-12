L'Oroscopo del giorno 16 dicembre 2019 è arrivato all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative agli ultimi sei segni zodiacali. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di lunedì? Certo che sì, pertanto inizieremo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Andiamo dunque a mettere a nudo i simboli astrali più fortunati ad inizio della settimana: ad avere le carte in regola per passare un lunedì all'insegna della fortuna e del buon umore saranno senz'altro Scorpione e Sagittario valutati entrambi a cinque stelle.

Discreto il periodo in arrivo anche per altri tre simboli astrali ritenuti positivi in base alle proprie effemeridi: Bilancia, Acquario e Pesci. Il terzetto appena citato sarà senz'altro sottoposto alla buona efficacia dei periodi a quattro stelle. Parlando invece di negatività, sempre in merito alle previsioni di lunedì 16 dicembre, gli astri annunciano abbastanza difficoltoso il periodo per quelli del Capricorno, in questo frangente valutati in periodo "sottotono". Andiamo alla classifica e ai dettagli segno per segno.

Classifica stelline 16 dicembre 2019

Il prossimo lunedì d'inizio settimana è pronto per essere valutato. A dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto in questa ripartenza settimanale, come da copione, la nuova classifica stelline interessante il giorno 16 dicembre 2019. Al vertice della nuova scaletta con le stelle quotidiane nel frangente interessante la ripartenza della prossima settimana, come anticipato risultano Scorpione e Sagittario ambedue super favoriti sia in campo sentimentale che nelle vicissitudini giornaliere in generale.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

A portare una sensazione a più di qualche segno tra quelli in analisi in questo contesto, di certo sarà la Luna in Leone. Bene, senza dilungarsi oltre cerchiamo di dare una valutazione quanto più possibile oggettiva al periodo andando a sfogliare virtualmente il primo giorno della settimana analizzando le stelline attribuite ad ogni segno. Il responso a seguire:

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 16 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Una giornata normale si preannuncia per voi della Bilancia. Anche se non troppo pieno di energia, questo vostro lunedì d'inizio settimana non dovrebbe deludere le attese o le speranze dei più. Parlando in linea generale la fiducia incondizionata che sprigionerete verso alcune persone del vostro giro considerate che oggi e domani sarà molto forte. In amore, la Luna in Leone vi invita ad essere più gentili e generosi nei confronti del partner: allora, perché non fare una sorpresa con un gesto caloroso e affettuoso.

Un abbraccio o una carezza potrebbero avere effetti molto benefici tra di voi, sappiatelo... Intanto, per vivere con gioia il presente dovete mettere in sordina il vostro egocentrismo evitando di smuovere pretese esagerate: state sereni! Single, sarà un periodo buono se vorrete procedere con alcuni progetti importanti. Molti nati del segno potranno anche programmare qualcosa di particolare, come ad esempio lasciarsi corteggiare proprio dalla persona che interessa. Le previsioni del giorno, parlando invece di lavoro, lasciano presagire che forse avrete la possibilità di poter contare su un'evoluzione personale abbastanza brillante.

Mostrandovi attenti e concentrati, magari anche ottimisti, potreste essere avvantaggiati un pelino di più nelle mansioni affidate.

Scorpione: ★★★★★. Questo nuovo lunedì si presuppone possa essere una giornata davvero ottima, per questo motivo è stata segnata come "top". Pertanto, il periodo si prevede positivo al 100% e meritevole delle cinque stelle a corredo del segno. Intanto non createvi da soli gli ostacoli alla vostra serenità, anche se alcuni problemi al momento potranno preoccuparvi, ben presto sarete in grado di superarli.

In amore, tutto evolverà secondo quanto da voi messo in preventivo. Nel frangente esaminato si prevede un momento di certo abbastanza stabile: nel periodo non troverete ostacoli insormontabili. I vostri sensi spingeranno all'eccesso facendo vivere momenti davvero fantastici: romanticismo allo stato puro? Certo che sì, senz'altro insieme al partner, pronto a farvi sentire appagati e realmente soddisfatti. Single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali. Sarete dotati di un modo di fare intrigante, anche se spontaneo e alla portata. Se desiderate qualche novità capace di ravvivare la giornata, cercate di mettervi in relazione con persone che sappiano apprezzare il buon dialogo.

Nel lavoro, non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee. In pratica sembrerà che tutti siano stregati dalla vostra persona, come magicamente sedotti. Approfittatene con chi è in debito con voi o con chi vi deve ancora dei favori arretrati.

Sagittario: ★★★★★. Giornata di partenza della nuova settimana messa in conto come super-positiva. In generale diciamo che sarà un periodo abbastanza bello, anche se a tratti anche leggermente nervoso: evitate di immischiarvi in questioni dubbie, prendendo magari le distanze da possibili rischi. Evitate di strafare e non osate più di tanto in eventuali situazioni a rischio: aspettate il momento giusto per fare o disfare.

Potrebbero aprirsi spazi nuovi, abbiate fede... In amore, sarà un bellissimo periodo, molto buono per fare progetti insieme alla persona amata. Potrete trascorrere serenamente la giornata, magari organizzando qualcosa di carino per la serata. Single, l'atmosfera sarà molto tranquilla e priva di circostanze impegnative: chi vi circonda di certo sarà rassicurato nel vedervi così soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Allora lasciatevi andare in serenità e fiducia. Amare e semplicemente farsi amare, questo è quello che conta, sappiatelo fin da subito. Nel lavoro, per concludere, sarà un buon inizio settimana soprattutto se operate alle dipendenze altrui: l'ambiente ed il rapporto con i colleghi saranno ottimi e scatteranno meccanismi di reciproca collaborazione. Nuovi progetti vi vedranno coinvolti in prima persona, positivamente.

Astrologia del giorno 16 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. Non sarà agevole portare a buon fine questa giornata iniziale della settimana, con un lunedì valutato "sottotono". In massima parte, soprattutto nell'intento di evitare errori o rischi inutili, le stelle vi richiamano alle serietà e alla stabilità affettiva. Le predizioni di lunedì indicano che (forse) vi sveglierete con un po' di tensione, dovuta ad influssi astrali poco positivi, ma nell'arco della giornata il sereno tornerà dalla vostra parte. Il fatto di dover prendere una decisione importante potrebbe comportare dei cambiamenti in alcune situazioni che sapete.

In amore, il consiglio è quello di non farsi prendere dallo sconforto o cadere facile preda delle tensioni: un incontro sicuramente piacevole potrebbe dare colore al resto della giornata. In alcuni casi, però, qualcuno al vostro fianco o nell'area delle vostre cerchie abituali potrebbe essere la causa di un problema di troppo: meditate... Single, non sempre riuscirete ad esprimere facilmente le vostre emozioni e per questo sarà molto elevata la possibilità di essere vittime di qualche fraintendimento. Cercate di essere più chiari, soprattutto non agite seguendo soltanto l'istinto ma ragionate, ovviamente seguendo gli impulsi dettati dal cuore.

Nel lavoro, si prevede una giornata buona per entrare in contatto con clienti o aziende: gli astri faciliteranno eventuali accordi. Intanto, tenete conto che la giornata non sarà tra le più favorevoli con le stelle in posizione un po' ambigua nei confronti del segno.

Acquario: ★★★★. Il prossimo lunedì non presenta penalizzazioni importanti per voi Acquario. Anzi, quasi tutto il periodo potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella serenità più assoluta. Diciamo pure che, forse, un paio di progetti che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere messi in gioco. Intanto poche novità di rilievo: purtroppo il periodo e gli astri in merito alle attività quotidiane sono quello che sono; a colpire a tradimento potrebbe essere la noia o la stanchezza.

In campo sentimentale invece, la vostra giornata comincerà alla grande per poi scendere un po' nella parte centrale e finale. Potreste ricevere qualche bella notizia oppure una sorpresa dal partner, il che vi regalerà piccoli ma appaganti momenti di gioia... Single, sfrutterete questo momento per ascoltare il vostro cuore e capire che cosa volete veramente, che cosa vi fa star bene e che cosa no. In tanti avrete voglia di libertà e questa riflessione sarà ottima per rompere con la quotidianità. Nel lavoro invece, sarete soddisfatti dell'andamento della giornata. Si consoliderà la posizione che avete e la vostra professionalità saprà conquistare tutti.

Il momento è perfetto per lanciare nuove idee o dare un impulso alla vostra attività.

Pesci: ★★★★. La giornata di ripartenza della nuova settimana è prevista in gran parte semplice e ordinaria per tanti di voi Pesci. Con astri parzialmente a favore avrete qualche lieve difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: discreti i rapporti con amici, parenti, familiari se (ovvio) portati avanti con intelligenza e molta diplomazia. Secondo l'oroscopo del giorno 16 dicembre invece, riguardo l'amore, avrete tanta pazienza in più su cui investire. Cercate di mettere a proprio agio chi vi sta a fianco con lo scopo di appianare, insieme, eventuali disaccordi o contrasti in corso. Se single invece, per voi le predizioni quotidiane sono leggermente più complicate: sarete in bilico tra voglia d'amore e paura del futuro. Siate coerenti con le vostre idee, piano piano deciderete cosa fare. Vi anticipiamo che prossimamente dovrete prendervi delle responsabilità molto importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni come anche amare delusioni: a voi la scelta! Nel lavoro infine, le stelle sembrano guardare proprio voi: avrete infatti quell'opportunità da tempo cercata. Tenetevi dunque pronti a mettere in mostra tutta la vostra professionalità in modo da favorire credibilità e stima.