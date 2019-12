L'Oroscopo del giorno 2 gennaio 2020 è pronto a svelare le nuove previsioni astrali, positive o negative che siano, interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Curiosità e concentrazione, dunque, tutte riposte in direzione dei settori dedicati all'amore e al lavoro, nel contesto in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo subito a dare risalto a come potrebbe evolvere il secondo giorno di questo nuovo anno appena cominciato: ansiosi di sapere quanti e quali saranno i segni più fortunati a metà della settimana? La scelta in questi casi cade su Bilancia e Scorpione, entrambi valutati super-positivi e sottoscritti dalle cinque stelline della buona sorte.

Meno opportunità nel periodo invece, sempre secondo quanto esposto nelle previsioni di giovedì 2 gennaio, per coloro affiliati al segno del Sagittario, nel frangente sottoposti all'influenza dei periodi da due stelle, equivalenti ad un probabile frangente negativo.

Classifica stelline 2 gennaio 2020

Una nuova giornata sta per iniziare: ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il quarto giorno dell'attuale settimana? Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline interessante, come ovvio che sia, il giorno 2 gennaio 2020.

Gli astri in questo caso hanno già anticipato qualcosa in merito al probabile andamento del periodo in esame, adesso rimane solo da confermare nonché riassumere il grado di positività assegnato dalle stelle ai sei segni dello zodiaco in analisi nel contesto. Il responso segno per segno nella tabella seguente:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Pesci;

★★★: NESSUNO;

★★: Sagittario.

Oroscopo giovedì 2 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Molto positive le previsioni per questo primo giovedì del 2020. In generale, si presume possa essere una giornata all'insegna di Nettuno, attualmente speculare positivo al 80% rispetto al segno per voi Bilancia. In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bello, unito e forte il vostro attuale rapporto.

Farete progetti insieme a chi amate e, senz'altro molto presto, potrebbe esserci l'idea per un viaggio da programmare subito: preparatevi a passare dei divertenti momenti insieme al partner nell'immediato futuro. A coloro in stato singolo invece, diciamo di non demordere: la vostra straordinaria ricchezza interiore favorirà i prossimi rapporti d'amicizia, trampolino di lancio senz'altro per nuovi promettenti amori. Potreste avere qualche piacevole sorpresa e quella che sembrava una semplice amicizia con probabilità diverrà qualcosa di veramente speciale. Le previsioni del giorno riguardo il lavoro infine, se siete ancora alla ricerca di un primo impiego le occasioni per rimettervi in gioco non vi mancheranno di sicuro. Se invece un lavoro lo avete già, continuate così: il vostro capo sarà fiero di voi.

Scorpione: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario coincidente con quello di giovedì, per la stragrande maggioranza di voi Scorpione non sarà troppo difficile da affrontare, anzi. Troverete sul vostro cammino discrete possibilità di migliorare sia le condizioni relative ai sentimenti che quelle inerenti le attività di routine. In amore, i rapporti sentimentali in generale non saranno affatto spiacevoli. Nello specifico, partirà senza strappi e senza troppo sprint questa parte della settimana. In massima parte, quasi certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare la mente e soprattutto il fisico vostro e della persona che avete accanto.

In coppia infatti, il dialogo con il partner tornerà (si spera) ad essere disteso e piacevole. Single, ci sono amori che vanno e altri che vengono nella confusione della vostra vita. Se siete alla ricerca di una persona dolce, che vi possa dare certezze affettive, cercate di approfondire in questi giorni una nuova conoscenza: quest'ultima non aspetta altro che un vostro cenno... Nel lavoro infine, non dovrete farvi vincere dall'euforia ma cercate di confidare nei vostri ideali: gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi, fate attenzione.

Sagittario: ★★.

Si presume possa essere una giornata abbastanza difficoltosa per voi Sagittario. Quasi sicuramente la giornata di metà settimana sarà abbastanza tediosa, in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere. In senso generale, invece di brontolare e sbuffare come spesso fate, date un po' di fiducia in più a chi riterrete degni della vostra attenzione, per gli altri fate finta di non vederli nemmeno! In amore, i rapporti attraversano un momento di confusione, questo è assodato: non lasciatevi comunque abbattere, perché le cose miglioreranno rapidamente, prima di quanto possiate immaginare.

Single, sappiate che è giovedì, quindi non fate programmi a lungo termine: aspettate questo fine settimana, qualcosa di buono sicuramente accadrà. Curiosi di sapere come andrà il finale di settimana, giusto? Diciamo che potrebbe andare meglio: dovrete accontentarvi di ciò che "offre il convento", in attesa di giornate migliori... Nel lavoro, probabilmente realizzerete che sarà necessario un cambiamento per poter vivere con maggiore sicurezza il vostro quotidiano. Il momento invoglia ad affrontare il futuro con più solidità mentale e tanta convinzione nei propri mezzi.

Astrologia del giorno 2 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata di questa parte della settimana si profila abbastanza generica, senza strappi o picchi di positività e tutta rivolta alla consueta routine. In generale, potrebbe iniziare un periodo indirizzato molto probabilmente verso la ricerca della tranquillità, soprattutto a livello affettivo in ogni genere e sotto tutte le forme. Le predizioni di giovedì in amore intanto, visto la buona Luna in Ariete promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti e probabilmente in grado di dare una lieve felicità (meglio che niente, non trovate?).

Il consiglio: non stuzzicate il cane che dorme (leggasi ovviamente "il vostro partner"), ma godetevi la serenità che vi dovesse essere donata in questo momento facendone tesoro. Single, datevi da fare in ambito sociale/interpersonale, magari inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo culturale e/o piacevolmente in grado di intrigare la vostra voglia di vivere. Dedicate anche un po' di tempo a voi stessi, alla cura dell'aspetto: concedetevi un acquisto sfizioso, vi renderà felici. Nel lavoro, riscontrerete delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi: non preoccupatevi! Diciamo che la vostra buona dialettica e il modo di porvi agli altri non faranno alcuna pecca.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un giovedì 2 gennaio quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, la giornata metà settimana inizierà senza ombra di dubbio benissimo già dal primo mattino per tantissimi di voi Acquario. Oltre alle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizzerà nel periodo. Uno spiccato senso di intuizione poi, vi farà guadagnare stima e complimenti da chi ben sapete. In campo sentimentale, con il cielo che avete a disposizione diciamo pure che potrebbe davvero succedere di tutto! Se tira aria di burrasca in coppia o con la persona con cui vorreste condividere il cuore, non vi farete certo scrupoli se dovesse presentarsi l'occasione di flirtare al di fuori del rapporto storico...

Dice il saggio: "Ogni lasciata è persa!"; "Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa ciò che lascia non quel che trova!": fate vostro quel che più vi si addice! Single, il vostro cuore andrà all'impazzata! Sarà una giornata molto emozionante con il sorriso che non abbandonerà mai il vostro viso: vi sentirete vivi nel vero senso della parola. Nel lavoro invece, tenete la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo. Sarete finalmente consapevoli dei traguardi che potete raggiungere, grazie alla vostra tenacia e alla innegabile determinazione cui farete affidamento.

Pesci: ★★★★.

Partirà, se non bene, di certo in modo discreto questo vostro giovedì d'inizio 2020. Le stelle prevedono piccole novità dal punto di vista affettivo che, certamente, vi piaceranno molto invogliandovi a proseguire verso quegli obiettivi prefissati. Secondo l'oroscopo del giorno 2 gennaio, riguardo l'amore, sarà buona la parte centrale della giornata anche se probabilmente potreste avere a che fare con qualche "paranoia" di troppo in merito ad una situazione di difficile controllo: calma, in serata tornerà il sereno con gli astri pronti ad infondere tanto ottimismo. Se avete una vita di coppia appagante, contate su astri amici per godervi una serata eccezionale insieme a vostro lui o alla vostra lei.

Se single invece, per molti di voi sarà una giornata meno tranquilla rispetto al solito. Qualcuno forse andrà incontro a situazioni abbastanza imbarazzanti: impossibile trovare la giusta soluzione senza mettere a rischio la propria credibilità! Di certo, la giornata in questione potrebbe favorire il nascere di leggeri, seppur stressanti malintesi. Nel lavoro, per concludere, la ruota della fortuna inizierà a girare bene. Finalmente riuscirete a dimostrare a colleghi e superiori qualcuna delle vostre belle doti finora nascoste.