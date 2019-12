L'Oroscopo del giorno di Natale 25 dicembre 2019 annuncia l'arrivo della Luna in Capricorno. Allora, pronti a scoprire il regalo sotto l'albero da parte delle stelle? Intanto precisiamo che in questa sede saranno messi sotto analisi da parte dell'Astrologia i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Per coloro poco ferrati in materia diciamo che ad essere interessati in esclusiva solo Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Prima però di addentrarci negli approfondimenti sui singoli segni, come da copione ormai consolidato daremo un piccolo anticipo sulla situazione astrale generale.

In questo caso, grazie alla Luna in ingresso nel proprio segno, a gongolare saranno senz'altro gli amici del Capricorno, meritatamente al "top del giorno". Ad essere favoriti dalle stelle il giorno dedicato al Natale anche coloro appartenenti allo Scorpione e al Sagittario, entrambi preventivati in giornata "top". Altresì discreto il periodo riservato agli amici dellla Bilancia e dei Pesci, valutati nel frangente con la spunta dell'ordinaria routine. Invece le previsioni di mercoledì 25 dicembre puntano decisamente il dito verso i nativi dell'Acquario, in questo contesto sottoscritti purtroppo con il segno della negatività assoluta, quella relativa ai periodi da "ko".

Andiamo ai dettagli, prima però è consigliabile dare un'occhiata alla scaletta con le stelle quotidiane a seguire.

Classifica stelline Natale 2019

Un nuovo mercoledì si appresta ad arrivare: sarà o no un giorno buono per il nostro segno? Di certo, in lista d'attesa come in ogni giornata che si rispetti vi sono desideri, ansie e problemi da mettere in sicurezza, quindi cosa fare per risolvere? Semplice dare un'occhiata a come si presenta la nuova classifica stelline quotidiana, in questo caso interessante la giornata dedicata al Natale. Come già anticipato in apertura, la giornata del 25 dicembre annuncia l'ambito riconoscimento relativo al segno migliore del giorno al Capricorno, favorito da un'ottima Luna nel comparto. Bene, allora senza dilungarci più di tanto iniziamo pure a mettere in chiaro l'Astrologia applica al periodo analizzando i segni dalla Bilancia fino ai Pesci.

A voi il responso astrale quotidiano:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: NESSUNO;

★★: Acquario.

Oroscopo mercoledì 25 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Si prevede abbastanza buono questo vostro giorno dedicato al Natale, specialmente per coloro con gravosi impegni in attivo. Diciamo che l'attuale situazione astrale relativa al vostro segno vi permetterà senz'altro di guardare ogni cosa in maniera molto positiva. Preparatevi quindi a mettervi di nuovo in campo con una rinnovata fiducia e tanto buon umore. L'amore profuso a piene mani dal partner saprà colmare eventuali mancanze o vuoti. In coppia la giornata partirà già dal mattino bella e "pimpante" fino a sera. Poi la stanchezza prenderà il sopravvento ma poco male, potrete vantarvi di aver vissuto in generale un buon Natale 2019.

Single, sembra quasi che in questo momento nella vostra vita stia regnando l'inaspettato: non temete, allargate le vostre vedute e forse capirete che è arrivato il tempo di cambiare musica! Le previsioni del giorno, indicano che avrete quell'opportunità che tanto cercate, quindi iniziate pure a dare fiducia alle circostanze...

Scorpione: ★★★★★. La giornata di Natale sarà in realtà molto buona, anche se in certi frangenti potrebbe mostrare un andamento piuttosto ballerino. Per tanti di voi Scorpione stanno già bollendo in pentola ottime notizie riguardanti sia i sentimenti che le amicizie, ma anche interessanti la famiglia e qualche collega di lavoro.

In amore, Natale molto positivo reso splendido dall'arrivo della Luna in Capricorno, ben posizionati rispetto al segno. Nel complesso il periodo è stato valutato nelle predizioni di mercoledì con le cinque stelle della buona fortuna, quindi aspettatevi grandi cose. In coppia, finalmente dopo tanto tempo le stelle vi saranno amiche e potrete rilassarvi beatamente. Diciamo che avrete un'ottima armonia intorno a voi, per questo riuscirete a godere al meglio gran parte della giornata in compagnia del partner. Single, l'influsso benefico della Luna vi accompagnerà nella direzione giusta. Dunque assecondate i segnali del destino cercando, se possibile, di non opporvi come al solito a quanto di buono hanno preparato le stelle per voi nativi.

Sagittario: ★★★★★. Partirà benissimo questo vostro mercoledì di Natale, ovviamente terminando allo stesso modo se non ancora meglio. In gran parte sarete precisi e concentrati circoscrivendo con chiarezza e meticolosità i vostri obiettivi. Senz'altro li otterrete con criterio e tanta forza di volontà, questo è poco ma sicuro. In amore, specialmente, lasciarsi andare potrebbe essere la mossa ideale capace di rendere gioiosa e affabile l'intera giornata: non pensate troppo ma agite d'istinto, ok? Senz'altro scoprirete alcuni lati della vostra personalità che affascineranno piacevolmente le persone della vostra vita.

In coppia intanto pendete "le misure" a ciò che di bello vorreste iniziare, cercando di coinvolgere anche il partner: i risultati positivi non mancheranno. Single, riproponetevi verso quella persona che poco tempo fa vi ha dato "picche" lasciandovi di stucco. La Luna stavolta potrebbe sorridervi, ma ancora per poco, perciò datevi una mossa!

Astrologia del giorno 25 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno ’top del giorno’. Sarà un grande Natale tutto all'insegna dei buoni sentimenti, dell'allegria e della serenità. Il merito? Ovvio, l'arrivo della Luna nel segno proprio questo 25 dicembre.

Le predizioni di mercoledì pertanto invogliano a cercare le persone a cui volete bene, ritrovare l'intimità affettiva offerta dagli amici e a tutti regalare un pezzetto del vostro gioioso cuore. In cavo aveste problemi, adottando i giusti accorgimenti o facendovi aiutare da chi più vi fidate non avrete difficoltà nel rimettere le cose al proprio posto. In amore, perciò dedicate il vostro tempo libero alle piccole grandi gioie della vita a due. Magari una bella passeggiata mano nella mano, come ai vecchi tempi... sicuramente terminerete la serata con una cena romantica ed un dopo-cena al peperoncino!

Parlando di coppie, sicuramente sarete molto più sereni e pacati rispetto ai giorni scorsi, pronti a coltivare pensieri profondi e ad elaborare progetti a lunga scadenza. Ottimo periodo per coloro che hanno importanti scelte da fare. Single, per tanti di voi ci saranno (in teoria) delle piacevoli occasioni per flirtare a tutto spiano! Il che potrebbe essere senz'altro un motivo valido per gioire: più di qualcuno/a vi farà sentire le famose farfalline nello stomaco...

Acquario: ★★. Sicuramente poco positiva la giornata del 25 dicembre, almeno secondo la vostra Carta Astrale. Dunque periodo non troppo affidabile ed in definitiva poco convincente: cosa potrebbe scombussolare il vostro giorno di Natale?

Forse Urano in diretta quadratura al vostro Venere? Oppure la specularità negativa in arrivo dallo stesso Urano? Qualunque sia la fonte del vostro malessere (passeggero ovviamente) state calmi e rilassati: non fate l'errore comune di voler strafare, anzi lasciatevi trasportare lievemente dalla corrente e non pensateci più. In campo sentimentale, Venere vi rema contro! Sarete di umore altalenante, a volte malinconico, a volte euforico. Se siete in coppia da molto tempo, chiederete maggiori attenzioni al partner ma non sempre le otterrete e questo vi farà sentire vagamente offesi, anche se la parte più razionale della vostra mente vi dirà di non avere un vero motivo per dubitare.

Single, dovrete attendere ancora qualche giorno per ritrovare quel pizzico di fortuna che ancora non vi aiuta. Intanto, sappiate che questo Natale non porterà troppe opportunità da sfruttare in campo affettivo. Il saper aspettare sarà un'ottima scelta: tutto prima o poi arriverà, siatene certi.

Pesci: ★★★★. Il prossimo mercoledì, giornata interessante il Natale, sarà discretamente positivo per voi dei Pesci. Parlando in generale, sarà possibile trattare questioni finanziarie o di ordine legale che da tempo vi rendono nervosi. Diciamo che arriveranno sicuramente buone notizie in tal senso: tranquillizzatevi.

Secondo l'oroscopo del giorno 25 dicembre, riguardo l'amore, grazie a pianeti favorevoli in aspetto convincente forse riuscirete ad avere la meglio in alcune situazioni abbastanza complicate soprattutto a stampo affettivo. Per quelli legati in coppia che fossero nel frattempo attratti da persone - purtroppo per loro - già impegnate, potrebbe essere necessario rivedere alcuni aspetti del rapporto: auto-analisi e conclusioni sincere. Se single invece, potreste avere degli incontri piacevoli e sarete in grado di stregare al primo colpo una persona che attualmente vi stimola molto di fantasia. La vostra abilità vi consentirà di sfornare soluzioni ardite ai problemi più intricati del momento, quasi le difficoltà vi spingessero a fare sempre meglio.

I movimenti del cielo provocheranno cambiamenti improvvisi che si rifletteranno positivamente, direttamente sul campo pratico.