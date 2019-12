L'Oroscopo del giorno 27 dicembre 2019 porta alla ribalta la classifica stelline quotidiana e le previsioni astrali riguardanti il prossimo venerdì. A non aver nulla da rimpiangere in questo fine settimana lavorativo, sono i nati sotto il buon segno della Bilancia che, insieme a quelli dell'Acquario, sono stati valutati in periodo da cinque stelle. In questo caso l'Astrologia sarà pienamente positiva sia nel campo lavorativo che nell'amore per ambedue i segni appena enunciati. Invece, come sarà la giornata per tutti gli altri segni? Allora, sempre riguardo i sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, a godere di una giornata positiva (quattro stelle) saranno quelli del Sagittario e del Capricorno.

Adesso passiamo pure alle previsioni di venerdì 27 dicembre, ovviamente subito dopo aver dato il meritato spazio alla scaletta con le stelle posta di seguito.

Classifica stelline 27 dicembre 2019

Un nuovo venerdì è pronto a fare il suo ingresso nella vita di tutti noi. All'orizzonte si intravvede la fine di una settimana dedicata per lo più ai festeggiamenti del Natale, comunque pregna dei soliti impegni, problemi e vicissitudini varie che tale periodo comporta. A dare una mano in merito a come potrebbe evolvere il giorno in oggetto, è come sempre la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, riguardo al giorno 27 dicembre 2019.

Come sempre, l'intera scaletta fa riferimento ai soli simboli astrali oggetto delle presenti previsioni, presi in considerazione in base ai rispettivi cieli astrali. Ovviamente, come già annunciato in apertura, la prima posizione è tutta riservata a Bilancia e Sagittario, sottoposti alla benevola influenza di astri decisamente di parte. Curiosi di sapere a chi sorriderà la giornata sotto esame e chi invece sarà messo sotto stress da astri dissonanti? Vediamo allora di mettere in chiaro l'intera scala di valori, condensato dell'Astrologia sul periodo indicato:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Oroscopo venerdì 27 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Una giornata stupenda, preventivata splendidamente positiva in molti comparti.

Diciamo pure che le attuali garanzie astrali sono molto solide e altamente positive: cercate quindi di evitare, al dunque, di rovinare tutto con i vostri soliti insensati puntigli, ok? Avrete sicuramente l'occasione di capire quali sono i vostri interessi e in che cosa siete veramente imbattibili. In amore quindi, il buon umore renderà positivo tutto il periodo. Tanta sarà la voglia di passare del tempo insieme al partner. Non vedrete l'ora di riabbracciarlo e stare in sua compagnia. Per chi ha situazioni difficili in corso, il consiglio è quello di privilegiare in serenità e sincerità sia la pazienza che il buon dialogo. Single, secondo le previsioni del giorno guardare avanti, lontano, potrebbe essere un ottimo metodo per allontanare i problemi in corso. Concentratevi di più sui vostri bellissimi progetti guardando con fiducia al futuro.

Nel lavoro, sarà una buona giornata. Sarete attivi e ricchi di spirito d'iniziativa e, oltre a ciò, in questo periodo avrete anche le idee molto chiare su cosa è meglio fare e come agire.

Scorpione: ★★★. In arrivo un venerdì 27 dicembre al di sotto delle attese! Per molti di voi Scorpione si profila un periodo valutato con il "sottotono" e questa non ci voleva. Proprio adesso che le cose sembravano andare per il meglio: non disperate, una soluzione c'è sempre. Intanto cercate di non drammatizzare come al solito: sappiate che alcune difficoltà potrebbero risolversi inaspettatamente, come per magia.

In amore, se l'intesa con il partner non dovesse decollare, cercate di essere comprensivi almeno per il momento, altrimenti rischiereste di aggravare ancora di più la situazione. Potrebbero esserci momenti carichi di una certa instabilità soprattutto a livello emotivo, mettendo un po' a rischio la buona intesa di coppia. Single, problemi in vista in campo sentimentale: tenderete a chiedere molto di più di quello che sarete disposti a dare; la domanda è, perché? Fate un esame di coscienza. Nel lavoro invece, sarà il momento delle nuove idee e dei nuovi progetti, dunque cercate questa volta di fare le scelte giuste a cominciare da ora.

Tranquilli, vedrete che tutto andrà bene.

Sagittario: ★★★★. Si preannuncia un venerdì abbastanza impegnativo per le finanze a voi nativi del Sagittario. Anche se il periodo è stato valutato dall'Astrologia con le quattro stelline della normale positività a più di qualcuno potrebbero presentarsi delle spese impreviste o uscite di denaro non messe in conto: occhio! In amore invece, parlando di affetti familiari, amicizie o sentimenti in generale, potrebbe ancora essere in corso una fase "di studio". In alcuni casi, forse, fareste meglio non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine.

Se siete alle prese con qualche noiosa faccenda, il partner non si tirerà indietro, prestandosi generosamente nel dare una mano. Single, sarete molto socievoli nelle relazioni e brillerete di luce propria. Potreste incontrare qualcuno abbastanza intrigante, diverso dal solito, capace di stuzzicare la vostra curiosità: preparatevi a trascorrere del tempo piacevolmente in due. Nel lavoro, un ottimo spirito d’iniziativa vi permetterà di lavorare al meglio delle vostre possibilità e condizioni. Sarete svegli, positivi ed energici al massimo.

Astrologia del giorno 27 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona, pronta a dare a questa parte della settimana caratura vivibile. Dunque, periodo discreto da vivere quasi in ogni situazione con una certa concentrazione sulle cose che si andranno a fare. Consolatevi con il fatto che avranno pane per i loro denti coloro che cercheranno di mettervi i cosiddetti "bastoni tra le ruote", e questo già potrebbe essere per molti di voi una bella rivincita. Le predizioni di venerdì in amore, quindi, indicano che sarà un periodo di momentanea attesa in tutto.

Se avete un rapporto di coppia che funziona bene, troverete i modi giusti per conciliare le vostre esigenze con quelle del vostro partner: vedrete che andrà molto meglio del previsto. Single, potrebbe già essere scoccata l’ora di un nuovo amore, se non altro perché sarete pronti a rimboccarvi le maniche per ottenere i risultati migliori. Nel lavoro, sarà il momento giusto per approfondire e migliorare le vostre competenze, magari attraverso un corso di aggiornamento. Ma anche negli affari potrebbero sortire opportunità da cogliere al momento opportuno.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un giorno splendido, con le stelle pronte ad offrire aiuto maggiormente in campo affettivo/sentimentale.

Intanto, il periodo sarà proprio ideale per tentare di investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti, poi il resto verrà in automatico. Si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco. Diciamo che, ultimamente, le avete un pochino trascurate, non è così? In campo sentimentale, di seguire il buon istinto: per qualcuno con ascendente in stato di grazia (leggasi Bilancia o Gemelli) probabile l'arrivo di situazioni a voi gradite o di emozioni del tutto inaspettate. Single, finalmente riuscirete ad avere una consapevolezza maggiore dei vostri sentimenti: vi stupirete della vostra sensibilità e questa sarà molto apprezzata da coloro che corteggiate.

Non ci credete? Aspettate e vedrete! Nel lavoro invece, occorrerà un’attenta organizzazione specialmente negli affari, anche perché alcuni astri sono già pronti a voltarvi le spalle. Concentratevi sugli impegni del momento e, soprattutto, affrontateli con metodo.

Pesci: ★★. Una giornata molto impegnativa con risvolti anche abbastanza difficili (se non impossibile) da portare a buon fine. Ebbene, probabilmente questo è quanto fatto intendere dalle vostre effemeridi quotidiane. In generale diciamo che alcune vostre idee o intenti saranno accettate da chi sapete dopo varie insistenze, anche se non sempre potranno essere messe in pratica.

Al dunque, non prendetevela ma aspettate tempi più idonei. Secondo l'oroscopo del giorno 27 dicembre, riguardo l'amore, in arrivo più di qualche difficoltà: se avete qualcosa da farvi perdonare dal partner, tipo una bugia o una mancanza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Se riuscirete ad essere suadenti e seducenti al punto giusto, riuscirete a far capitolare la persona che amate su un qualcosa che fino a ieri consideravate impossibile. Se single invece, se siete alla ricerca del grande amore, questo purtroppo non sarà il giorno buono: le stelle non saranno dalla vostra parte e questo vi agiterà, cercate di stare tranquilli, passerà presto.

Nel lavoro, per chiudere, tenete alta l'attenzione. Occhio soprattutto ad alcuni affari o situazioni che sembravano avviati a felice conclusione: potrebbero cambiare drasticamente l'esito finale.