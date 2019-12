L'Oroscopo del giorno 5 dicembre 2019 è pronto a mettere in risalto la giornata relativa al prossimo giovedì. Dunque, pronta a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto, sarà ancora una volta l'Astrologia quotidiana, nel frangente applicata ai sei segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. Sul piatto della bilancia tanta positività e notizie speciali, ma anche consigli utili e raccomandazioni dedicate, ovviamente per tutti voi lettori che ci seguite con costanza e assiduità.

È pronta per essere consultata la nuova classifica con le stelline quotidiane e le predizioni interessanti in questo contesto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo caso le stelle promettono tanta positività ai nati sotto il segno del Capricorno come anche a quello dei Pesci: entrambi i simboli astrali sono considerati al "top", senz'altro favoriti in campo sentimentale ma anche il quello economico/lavorativo. In relazione ai segni meno fortunati invece, secondo quanto messo nero su bianco nelle previsioni di giovedì 5 dicembre, questa parte della settimana non vedrà di buon auspicio il periodo per coloro nati sotto al segno del Sagittario, considerato nel contesto in giornata da "ko". Bene, iniziamo a dettagliare singolarmente ogni segno, ovviamente subito dopo aver tolto il velo dalla classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 5 dicembre 2019

Ansiosi di togliere il velo dai segni al "top" previsti per questo prossimo giovedì? Allora senz'altro farà molto comodo consultare la presente classifica stelline interessante il giorno 5 dicembre 2019. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo per noi le stelle di giovedì? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, l'ingresso della Luna in Ariete. La generosa "musa dei poeti" è pronta a regalare tanta serenità nonché soluzioni ad hoc a quanti avessero in corso soprattutto dispute parentali, divergenze o difficoltà di dialogo in molti altri settori della quotidianità.

Abbiamo già rivelato in anteprima i segni super-favoriti dagli astri, giustamente posizionati al "top". Adesso non rimane altro da fare se non togliere completamente il velo dalla scaletta con le stelline quotidiane. A seguire, l'immancabile resoconto giornaliero segno per segno:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Acquario;

★★★: NESSUNO ,

★★: Sagittario.

Oroscopo giovedì 5 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza buona, valutata nelle predizioni del giorno con le quattro stelle della buona sorte.

Parlando in generale, si pronostica la possibilità che alcuni tra i vostri recenti contrattempi stanno per trovare soluzione. Dunque, una buona ragione per mettere da parte i dubbi che ultimamente vi stanno venendo in mente facendovi perdere la lucidità. In amore, anche se le stelle non saranno per voi al top, probabilmente penserete di fare una fuga romantica con chi sapete. Allora, uscite della vostra routine e programmate quella benedetta vacanza evasiva che state rimuginando in cuor vostro da molto tempo.

Vedrete che sarà bellissimo e rilassante. Single, allontanatevi dal seminato cercando di superare quel "fossato" che tanto vi tiene in ansia, ok? Imparate a mettere da parte certe inutili paure e, se vi piace qualcuno, fatevi pure avanti senza esitare. Nel lavoro, non dovete farvi vincere dall'euforia ma cercate di confidare nei vostri ideali: gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi, fate attenzione.

Scorpione: ★★★★. Si preannuncia un giovedì discretamente favorito dalle stelle a voi dello Scorpione.

Volendo, approfittate di questa giornata abbastanza efficace cercando di sfruttare al massimo i relativi, seppur discreti, benefici flussi. Trovate intanto il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate, senz'altro saprà come contraccambiare. In amore, d'obbligo guardare al classico "bicchiere mezzo pieno!". Diciamo pure che potreste già migliorare il dialogo all'interno del vostro rapporto affettivo e, nello stesso tempo, avere anche l'occasione di divertirvi come pazzi con il partner soprattutto in cose che non avete mai fatto.

Approfittando della vostra ritrovata complicità potreste trovarvi di fronte un periodo tutto rose e fiori. Single, sarete pronti a dimenticare (anche) un’offesa che in passato vi avrebbe ferito non poco: indice di maturità o di un disperato bisogno d’affetto? Parlando in generale, meglio evitare l’imprudenza e lasciare eventuali funambolismi ad altri momenti in cui vi sentirete con le spalle meglio protette. Nel lavoro invece, quasi ogni cosa andrà secondo i piani: sarete concentrati e attivi ed i risultati saranno ottimi. In arrivo buone opportunità per chi è in cerca di occupazione.

Sagittario: ★★.

Il prossimo giovedì in calendario è stato da noi valutato con il segno pessimo del "ko". Ben poche quindi le speranze di riuscita dunque: potrebbero verificarsi delle turbolenze tali da rendere meno scontate, ma anche più problematiche certe vostre relazioni a base soprattutto sentimentale. In amore quindi, il periodo segnato con il "ko" si farà sentire eccome! In coppia si consiglia tanta calma e nervi saldi: ovviamente il periodo non dovrà essere preso alla lettera, comunque con ascendenti appartenenti alla parte bassa della nostra classifica stelline il livello di guardia dovrà essere massimo, ok?

Single, con la testa agitata e la mente confusa non sarà facile capire quale direzione prendere, sappiatelo. Quindi, diciamo che occorrerà fare una piccola pausa: le previsioni del giorno, senza meno consigliano di riflettere a fondo sulle prossime scelte da fare. Nel lavoro, troppi impegni e/o progetti aperti vi renderanno ansiosi e abbastanza nervosi: cercate di organizzarvi al meglio prendendo il giusto tempo per riflettere a fondo prima di agire con determinazione.

Astrologia del giorno 5 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Una giornata splendida sotto ogni punto di vista.

La soluzione a tanti vostri problemi potrebbe arrivare grazie al nuovo transito lunare, quest'ultimo in procinto di lasciare Pesci per entrare in Ariete. Ad essere favoriti soprattutto coloro che sono in attesa di notizie o risposte riguardo i sentimenti o un'amicizia. Intanto le predizioni di giovedì per ciò che concerne l'amore, quest'ultimo si muoverà verso un senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere. In molti vi riavvicinerete molto di più, rispetto ai giorni passati, agli interessi partner: la felicità vi renderà belli dentro e fuori. Approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per mettere a segno qualche buon colpo a sfondo sentimentale.

Single, l'amore vi sorriderà nelle vesti di un'avventura maliziosa, capitata così per caso, senza muovere un dito. Non fatevela scappare e soprattutto sappiate godere dell'attimo: molto difficilmente capiterà una nuova occasione come questa. Nel lavoro, l'importante sarà non aspettare troppo nel mettere in moto eventuali richieste. A più di qualcuno di voi nativi potrebbero arrivare risposte non il linea con quanto sperato.

Acquario: ★★★★. In vista una giornata buona, anche se a tratti potrebbe risultare un po' piatta o difficile da digerire. In generale sarà un periodo di cambiamento, quindi, qualche tensione potrebbe essere reale e difficile da evitare.

Di buono c'è da dire che finalmente qualcuno tra voi sta uscendo fuori da una fase di nervosismo che è durata anche troppo. In campo sentimentale, soprattutto in merito a coloro già in coppia, la situazione generale sarebbe buona se non fosse che vedete sempre problemi, anche dove non ce ne sono affatto! Come mai siete così apprensivi? Cercate una soluzione pacifica, magari un sincero chiarimento col partner in modo da trovate il bandolo all'eventuale matassa di problemi, ovviamente fatelo insieme, ok? Single, bene se appartenenti a coloro con storie d'amore in procinto di avviarsi; ancora meglio chi ha chiuso un rapporto da poco e cerca di rifarsi una storia.

In generale, stelle abbastanza positive: potrete benissimo giocare d'anticipo in certe situazioni, puntando con fiducia sul vostro intuito. Nel lavoro invece, gli affari vi andranno a gonfie vele: regolarizzate le spese e cercate di tenere tutto sotto controllo, senza però fare scelte avventate. In programma un piccolo investimento a medio termine.

Pesci: ★★★★★. Partirà alla davvero alla grande questo vostro giovedì di metà settimana. Man mano che le ore passeranno, aumenteranno di pari passo fortuna e positività. In pratica il quadro astrale non presenta disfunzioni degne di nota ma tutto converge verso la pura e nitida positività.

Secondo l'oroscopo del giorno 5 dicembre, riguardo l'amore, a fare da scenario gioie e sorprese: queste ultime illumineranno senz'altro la vostra vita sentimentale la quale sarà eccellente soprattutto da metà pomeriggio in poi. In primo piano anche l’intesa con il partner: sarete pervasi da un piacevole buonumore e vi ritroverete mano nella mano, pieni di gioia e con rinnovata complicità. Se single invece, vi aspetta una giornata estremamente piacevole e rilassata. Non farete che sorridere nell'attesa che il quadro sentimentale si completi: l'arrivo della persona giusta! Nel lavoro, si consiglia di evitare di accelerare le attività solo perché le vostre sensazioni (positive) invoglieranno a farlo: il rischio? La risposta in un vecchio, ma ancora tanto attuale proverbio: "Chi troppo vuole, nulla stringe!". Meditate.