L'Oroscopo del weekend dei giorni 21 e 22 dicembre è pronto a svelare come si concluderà questa frenetica settimana. Sabato, verso l'ora di pranzo, la Luna in fase calante lascerà la Bilancia per transitare nello Scorpione. Questo significa che bisognerà prestare molta attenzione in tutte le cose. I nativi della Bilancia riceveranno una telefonata, mentre l'umore dell'Ariete sarà stellare. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Previsioni del 21-22 dicembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete - In questo weekend tornerete ad essere di buon umore ed in parte il merito sarà di una persona speciale, ma anche del fatto che finalmente potrete prendervi una pausa dal lavoro. Avete avuto due settimane turbolente, piene di alti e bassi. Ci sono stati dei consumi o delle perdite. Coloro che si vedranno costretti a lavorare anche durante il fine settimana o nelle festività, non si lasceranno intaccare l'umore stellare. Le serate di sabato e domenica saranno importanti, specialmente per chi ha un partner.

Domenica riceverete una telefonata da parte di un parente o di un amico.

Toro - Qualcuno otterrà un chiarimento e sarà possibile incominciare a progettare in vista del 2020. Chi è in dolce attesa sarà preso dall'ansia e dall'agitazione. Confidatevi con una persona speciale e vi sentirete subito meglio. In settimana qualcuno è dovuto scendere a compromessi magari accettando di lavorare durante le festività oppure assumendosi una certa responsabilità. Sabato potrebbe riservare delle sorprese ai single, mentre domenica sarà una giornata molto insidiosa.

Gemelli - Sarete inarrestabili in questo promettente fine settimana. Nessuno riuscirà a fermare il vostro buon umore e le vostre idee. Qualcuno incomincerà a riflettere su quest'annata e sugli obiettivi da prefiggersi per il 2020. Vi sentirete pronti a spiccare il volo.

Qualcuno sarà affaccendato in casa, magari ci saranno da fare quelle pulizie che sono state rimandate durante la settimana. Ci saranno delle uscite, anche di denaro. Nella serata di sabato e domenica non si escludono appuntamenti per i cuori solitari che hanno da poco conosciuto una persona promettente.

Cancro - L’Oroscopo del fine settimana dice che Venere non sarà più opposta. Ritroverete un po' di tranquillità e potrete dedicarvi alle cose che vi stanno a cuore. In serata avrete voglia di starvene rintanati in casa al caldo e a guardare la tv. Durante la settimana siete stati costretti a trascurare il partner a causa dei troppi impegni, ma per fortuna questo weekend permetterà di ricucire le distanze. Queste due giornate risultano favorevoli per sperimentare e sviluppare nuove idee, ma cercate di riposare a dovere perché il lunedì sarà ancora più faticoso del solito.

Leone - Parte la corsa agli ultimi regali di Natale, ormai manca pochissimo. Trascorrerete l'intero weekend a guardare scaffali e vetrine ma non avrete la più pallida idea di cosa comprare. In genere tendete a procrastinare e a dirvi che avete tempo a bizzeffe, poi alla fine vi ritrovate con l'acqua alla gola. Sabato sera la stanchezza prenderà il sopravvento, ma cercate di non deludere il partner. Se avete promesso qualcosa, dovrete mantenere la parola. Domenica ci sarà una ripresa.

Vergine - Sorrideranno coloro che hanno un'attività in proprio poiché riusciranno a battere cassa. Questo sarà un weekend fruttuoso in campo economico.

Approfittate dell'influsso astrale per fidelizzare i clienti, non siate scorbutici e badate al sodo. Ultimamente in amore c'è stato un allontanamento, quindi sfruttate la serata di sabato per organizzare qualcosa di bello e di romantico. In amore bisogna venirsi incontro e trovare i giusti compromessi. Cercate di godervi queste due giornate senza pensare ai soliti problemi. Il 2020 porterà amore ai single di questo segno.

Oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche di questo weekend parlano di netto recupero. Avete trascorso l'intera settimana a fare migliaia di cose e a sistemare certi problemi.

Per fortuna l'atmosfera si rasserenerà e riuscirete a risolvere una complicazione. Aspettatevi una chiamata da un parente o una visita. Qualcuno potrebbe proporvi un'uscita, ma non ve la sentirete di mettere il muso fuori di casa. C'è chi sarà impegnato a prendersi cura di una persona cara che non sta molto bene. Arriveranno momenti migliori nel 2020. Le giovani coppie presto potranno allargare la famiglia o vivere insieme.

Scorpione - Qualcuno sarà già in vacanza mentre altri saranno ancora alle prese con il lavoro. Vi sembra di fare una vita piena di sacrifici e di non avere un attimo di respiro.

Comunque sia, trascorrerete un weekend niente male e soprattutto riflessivo. Presto una vecchia conoscenza si farà rivedere. In famiglia si discuterà per certe questioni economiche, ci sarà da fare un taglio o una rinuncia particolare. Non scoraggiatevi perché il 2020 porterà con sé una bella ventata di aria fresca.

Sagittario - Riflettete su quello che volete fare nella vita, perché non potete continuare a 'sopravvivere'. Chi ha dei problemi economici deve valutare di trovare un lavoro migliore e per farlo dovrà necessariamente ampliare le proprie conoscenze. Sfruttate questo weekend per programmare nel dettaglio tutte le cose che dovrete fare nella seguente settimana.

Vi aspettano giornate molto faticose, per cui cercate di riposare senza fare tardi la sera. Attenzione alle insidie dei social. Rischierete di rovinarvi questo fine settimana per colpa di una certa persona che non la penserà come voi.

Capricorno - Sarà un sabato pieno di lavoro, specialmente al mattino. Nel pomeriggio sentirete la tensione allentarsi e potrete staccare la spina. Avete voglia di partire, di cambiare aria. Nel 2020 non si escludono cambiamenti e novità, ma già da domenica qualcosa si paleserà davanti ai vostri occhi. Si prevedono scintille sotto le lenzuola per quelle coppie giovani ma anche per alcune di vecchia data.

Chi è solo dovrà darsi una mossa e frequentare nuovi luoghi e locali, purtroppo l'anima gemella non arriva via posta.

Acquario - Da tempo state portando avanti un progetto. Sabato e domenica saranno due giornate indaffarate, qualcuno dovrà fare la spesa e qualcun altro trascorrerà del tempo in cucina. Un famigliare vi chiederà un piacere o un passaggio. Programmate la seguente settimana così da non incasinarvi. Occhio a non spendere in maniera eccessiva perché si avvicina la fine del mese. La forma fisica sarà in netta ripresa anche se qualcuno potrebbe avvertire dei fastidi.

Pesci - Durante la settimana vi siete portati avanti con il lavoro e quindi sarete abbastanza liberi e tranquilli nel weekend.

Sabato ci saranno delle uscite e si verificheranno degli incontri. Qualcuno che conoscete da tempo nutre un sentimento segreto per voi. Trascorrerete la serata a chiacchierare, magari via chat. Qualcuno si concederà un bel bagno caldo e un romanzo rilassante. La prossima settimana porterà delle sorprese ed anche l'anno nuovo promette cambiamenti interessanti.