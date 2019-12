Durante il weekend che va dal 21 al 22 dicembre i nativi del Toro troveranno una degna conclusione a molti progetti lavorativi, mentre Cancro potrebbe vedere le proprie finanze calare per via dello shopping. Bilancia preferirà staccare la spina dal lavoro e cercare di rilassarsi un po’, mentre Acquario potrebbe fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi presto qualcosa in più. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana dal 21 al 22 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 21-22 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: cercherete di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso con il partner pur di cercare di riportare il sereno nella vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo la situazione procede molto bene. Voto - 7

Toro: riuscirete a trovare una conclusione ad alcuni vostri progetti lavorativi durante il fine settimana. Ciò vi darà l'occasione di avere del tempo libero da dedicare a nuovi progetti oppure al vostro benessere con i vostri cari.

Voto - 8

Gemelli: cercherete di essere teneri e affettuosi nei confronti del partner. Ciò nonostante la vostra anima gemella potrebbe non essere dell'umore adatto. Cercate dunque di essere comprensivi senza essere prepotenti. Voto - 6,5

Cancro: potreste vedere le vostre finanze calare durante il fine settimana in quanto vi dedicherete forse un po’ troppo a fare spese senza tenere conto del vostro portafoglio. Cercate di essere più cauti. Voto - 6,5

Leone: una forte intesa di coppia dominerà l'ambito sentimentale durante il weekend.

Sarete particolarmente ottimisti e avrete voglia di fare qualcosa di romantico, come un piccolo viaggio solo voi e il partner. Le idee non vi mancheranno. Voto - 8,5

Vergine: dovrete fare degli acquisti per la vostra casa oppure per il vostro lavoro. La sfera sentimentale procede a rilento, ma presto riuscirete nuovamente a far impazzire d'amore la vostra anima gemella. Voto - 7,5

Bilancia: deciderete di staccare la spina dal lavoro per cercare di riposarvi un po’ durante il weekend. Avete svolto tante mansioni e adesso volete recuperare le forze, non pensando a cosa vi aspetta la prossima settimana.

Voto - 7,5

Scorpione: potreste avere qualche problema ne gestire le vostre mansioni sul posto di lavoro in quanto avete del lavoro arretrato. Chiedete aiuto ad un collega qualora ne abbiate bisogno. Voto - 6

Sagittario: sarete carichi di energie ed entusiasti del vostro andamento durante le giornate precedenti, tanto che adesso volete godervi il meritato riposo, per tornare carichi e centrare nuovamente svariati successi. Voto - 9

Capricorno: potreste avere qualche problema a livello familiare durante il fine settimana.

Le festività natalizie si avvicinano e fareste meglio a non causare un clima poco natalizio. Voto - 6

Acquario: potreste fare delle nuove conoscenze che presto potrebbero diventare molto di più che una semplice amicizie. Le relazioni fisse avranno modo di mettere fine a delle piccole divergenze. Voto - 8

Pesci: il vostro umore sarà particolarmente alto, tanto che avrete anche la voglia e le energie necessarie per fare tutto ciò che volete e in compagnia delle persone che più amate. Voto - 9