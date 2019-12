L’Oroscopo di mercoledì 1 gennaio 2020 è pronto a rivelare come sarà la prima giornata dell’anno nuovo per ciascun segno zodiacale. In tanti dovranno fare i conti con gli eccessi della serata precedente. I nativi del Cancro avranno delle difficoltà fisiche, mentre i Pesci saranno lunatici.

In seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di mercoledì 1° gennaio 2020: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sarà un mercoledì valido, anche se vi prenderete un giorno di stop per recuperare dopo le festività del giorno precedente.

In tanti vi cercheranno per augurarvi un felice anno nuovo. Presto avrete modo di recuperare mentalmente e fisicamente. Qualcuno si recherà a fare il tradizionale giro d’auguri ai conoscenti.

Toro: avete mangiato e bevuto troppo. Dovrete fare i conti con delle terribili occhiaie dato che la serata precedente è stata a dir poco scalmanata. Sarete molto stanchi e non avrete voglia di fare nulla. Nonostante ciò ci saranno degli impegni improrogabili e dovrete farvi forza.

Gemelli: in arrivo una giornata abbastanza fiacca a causa dei festeggiamenti della vigilia di Capodanno.

Qualcuno si alzerà tardi e molti dovranno fare i conti con un terribile mal di testa. Riceverete delle telefonate o dei messaggini ma non avrete alcuna voglia di rispondere.

Cancro: la serata precedente causerà a molti nativi un malessere generale, saranno estremamente spossati. L’abitazione sarà sottosopra e dovrete rimboccarvi le maniche. Se possibile prendetevi un giorno di dolce far niente e rinviate ogni faccenda al giorno seguente. Non prendetevela con il partner, anzi fatevi aiutare.

Leone: fisico in netto calo, sarà un mercoledì giù di tono. Queste festività sono state tutt’altro che piacevoli. Qualcuno avrebbe voluto riposare ma così non è stato. Fatevi forza, dal 2 gennaio sarà possibile ottenere un po’ di quiete. In giornata sarete sommersi di auguri ma qualcosa rischierà di urtare il vostro vulnerabile umore.

Vergine: sarete impegnati ad augurare un felice anno nuovo ad amici, conoscenti, colleghi e parenti vari. Questa giornata volerà via in un baleno e ripenserete alla serata precedente. Con il partner tornerà l’affiatamento e si prevedono scintille sotto le lenzuola.

Bilancia: sarete ben contenti che le feste siano finite, ancora qualche giorno e tutto tornerà alla consueta normalità. Il caos non fa per voi, preferite la quiete. Qualcuno dovrà vedersela con un brutto malessere fisico, anche a causa degli eccessi della sera prima. In tal caso cercate di riposare perché questa settimana sarà molto impegnativa.

Scorpione: in giornata molti nativi dovranno rivedere alcuni conti. Presto avrete modo di chiudere ogni questione con parenti o amici. Desiderate tornare alla serenità quotidiana poiché queste feste vi hanno succhiato via tutte le forze.

Mantenete la calma, evitate di andare in escandescenza.

Sagittario: rispetto alla consuetudine vi alzerete molto tardi. Vi sentirete indolenziti e molti nativi avranno un terribile mal di testa. La serata precedente vi metterà a dura prova, ma non potrete riposare perché avrete da sistemare casa. Qualcuno sarà costretto a riprendere in mano un certo compito/lavoro.

Capricorno: coloro che hanno trascorso una vigilia di Capodanno serena e senza eccedere con l’alcool e il cibo, si sveglieranno di buon umore. Sarete pronti a incominciare questo 2020 nel migliore dei modi possibili. Possibili sorprese ed emozioni, una persona speciale si farà risentire.

Acquario: in arrivo una giornata in cui sarete un pochino stressati a causa delle troppe attività eseguite nei precedenti giorni. Natale e Capodanno sono stati molto pesanti. Dovrete rimettere tutto a posto e rischierete di perdere le staffe con un familiare. Datevi una calmata.

Pesci: Luna in fase crescente nel segno. In giornata ripenserete alla serata precedente e sarete un filino dispiaciuti poiché dovrete tornare alla solita quotidianità. Dicembre vi ha risucchiato un bel po’ di denaro. Non state vivendo un buon periodo, inoltre in questa giornata sarete un po' lunatici.