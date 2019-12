L'oroscopo di mercoledì 11 dicembre è pronto a dare tutte le previsioni, per quanto riguarda l'aspetto lavorativo e professionale, dei 12 segni dello zodiaco.

Di seguito andiamo a prendere in considerazione le previsioni zodiacali relative ai segni da Ariete a Pesci.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di essere più mediatori e non esponetevi troppo a rischi inutili. Le opportunità professionali a volte dipendono anche da ciò che si riesce a dimostrare.

Toro: giornata in cui dovrete dimostrare di saper risolvere qualche problema lavorativo che cercherà di impedirvi di procedere nella giusta direzione.

Non scoraggiatevi.

Gemelli: il lavoro è fondamentale nella vita di un individuo, ci sono però anche altre cose altrettanto importanti, quindi non fatevi sfuggire, quando potete, l'occasione di rilassarvi.

Cancro: non sarà una giornata come tutte le altre, ci potrebbero essere delle scelte fare e delle opportunità da considerare. Riflettete al meglio.

Leone: pensateci bene, non tutto quello che vi propongono sarà in prospettiva una situazione che porterà esclusivamente cose positive. Siate lungimiranti.

Vergine: organizzate bene il vostro lavoro e tutto quello che dovrete affrontare fatelo con serenità, questo vi permetterà di sbrigarvela bene e in breve tempo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vostra volontà e le vostre capacità potrebbero portarvi a strafare, valutate tutto con attenzione e mettete la testa solo sulle cose che ritenete realmente importanti.

Scorpione: sapete fare bene tantissime cose e questo lo sanno anche i vostri superiori, per questo siete molto apprezzati. Gli altri vi dovranno sempre 'rincorrere' e per questo avrete dalla vostra numerosi vantaggi.

Sagittario: un progetto a cui tenete tanto sta finalmente in dirittura d'arrivo. Non abbiate tentennamenti e andate diretti, se qualcuno si proporrà di darvi una mano, accettate volentieri il suo aiuto.

Capricorno: lavorativamente parlando vi siete fatti alcuni nemici, soprattuto perchè invidiosi di voi. La tattica vincente è quella di ignorarli e continuare in maniera decisa per la vostra strada.

Acquario: giornata molto positiva sotto l'aspetto professionale, rischiate pure perché tutto quello che intraprenderete vi riuscirà al meglio e senza il benchè minimo problema.

Certe opportunità e occasioni non capitano tutti i giorni.

Pesci: non cedete alla tentazione di volere tutto e subito, siate calmi e riflessivi, ciò non significa che dovete tirarvi in dietro o procedere con paura. Siate abili a capire qual è il momento giusto per agire e ottenere il vostro obiettivo.