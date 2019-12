L’Oroscopo dell’11 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa giornata. La settimana è un po’ particolare, qualcuno sta affrontando delle problematiche ma altri sono in fase di recupero. Si presenta un mercoledì in cui i nati del Cancro saranno impegnati, mentre i Pesci dovranno affrontare delle tensioni d’amore. In seguito approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo: le previsioni di tutti i segni per la giornata di mercoledì 11 dicembre

Ariete: situazione generale abbastanza interessante.

State vivendo una settimana particolare e pesante. Presto avrete l’occasione di staccare la spina e recuperare un po' di energie. Stanchezza in serata.

Toro: in amore qualcosa non va più bene come un tempo e in questa giornata avvertirete una maggiore distanza. Prendetevi del tempo per riflettere sul da farsi, non ha alcun senso portare avanti le storie morte. Riposate di più e bevete a sufficienza.

Gemelli: l’oroscopo dell’11 dicembre sprona a mettere in cantiere dei progetti a lungo termine. Sognate in grande, volete avere tanto successo sia in amore che nella carriera.

In serata qualcuno rischierà di farsi rovinare l’umore dai rimpianti.

Cancro: secondo le previsioni astrologiche, in questo mercoledì sarete tentati di fuggire dalla solita monotonia. Avrete del lavoro/studio da sbrigare, ma in serata sarete liberi anche se dovrete fare i conti con una serie di pensieri che vi tormentano da settimane. Avete bisogno di starvene un po’ per conto vostro o con la persona del cuore.

Leone: qualcuno vi dirà una cosa offensiva o deludente e sarete invogliati a rispondere a tono.

Onde evitare problemi irreparabili, sarà meglio evitare ogni discussione. Dovrete cercare di stare alla larga anche dai guai familiari, qualcuno potrebbe chiedervi un grosso favore.

Vergine: dovrete cercare di recuperare le energie perse nei giorni precedenti. La situazione in cui state vivendo non è delle migliori, per questo motivo mercoledì non ve la sentirete di uscire o di parlare. Nel tardo pomeriggio potrebbe arrivare una soluzione o un valido aiuto.

Bilancia: la passione, per chi è in coppia, sarà più che buona.

In questa giornata avrete una gran voglia di coccole e di dormire. Se possibile, prendetevi una pausa oppure cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi. Attenzione alle spese.

Scorpione: in questo periodo siete sempre di corsa ed avete ben poca voglia di festeggiare. Gli impegni di questa giornata rischieranno di farvi apparire scontrosi, dunque cercate di mantenere la calma specie verso i figli e il partner. In casa avete delle sistemazioni da portare a termine, fatevi dare una mano.

Sagittario: giornata favorevole per chi desidera fare delle nuove conoscenze sia lavorative che amorose. Chi si lamenta di non riuscire a trovare la persona giusta, dovrebbe provare a cambiare luoghi e a gettarsi nell’avventura. Giornata interessante sul fronte lavorativo, ma se volete un aumento dovrete affrontare l’argomento con estrema prudenza.

Capricorno: se frequentate una persona da un po’ di tempo questo è il momento adatto per ufficializzare la storia. Possibili movimenti finanziari, evitate di investire più del dovuto.

In giornata avrete a che fare con delle persone a voi sgradite.

Acquario: avrete da ridire su una certa ingiustizia, ma cercate di non alzare un polverone attorno alla questione. Chi lavora o studia sta vivendo un periodo molto stressante. Possibili richieste da parte di un familiare.

Pesci: l’oroscopo del giorno 11 dicembre si concentra sulla questione economico-lavorativa. Molti nativi sono alla ricerca di un’occupazione migliore e meno impegnativa per dedicarsi anche alla famiglia e aver più tempo per gli hobby.

In amore ci sarà un po’ di tensione da debellare, non fate le ore piccole.