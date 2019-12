L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre annuncia l'arrivo di un periodo abbastanza frenetico e ricco di opportunità per quasi tutti i segni zodiacali. Le stelle tiferanno per il Cancro, mentre Marte porterà un po' di agitazione al Toro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

L'oroscopo settimanale da lunedì 16 a domenica 22 dicembre: le previsioni dei 12 segni zodiacali

Ariete: in arrivo una settimana perfetta per sistemare le questioni in amore.

Per chi è single questo non è ancora il momento giusto per iniziare una relazione duratura. Cercate di ricaricare le pile in vista delle festività natalizie.

Toro: Marte vi rende agitati, non lasciatevi influenzare. Questo è un periodo abbastanza difficile per molti nativi. Se siete in coppia cercate di non essere troppo gelosi. Se siete single ci sono buone possibilità di incontrare l'anima gemella entro la fine del 2019.

Gemelli: dopo un periodo un po' così così, in arrivo, finalmente, un po' di fortuna.

Ormai l'opposizione di Giove è soltanto un brutto ricordo. Nel lavoro cercate di non strafare ed evitate le discussioni con i colleghi. Se siete in coppia lasciatevi andare a del tenero romanticismo.

Cancro: le stelle sono dalla vostra parte, ma Venere vi rema ancora contro. In arrivo una settimana caratterizzata da alti e bassi. Cercate di mantenere la calma, la situazione è in via di miglioramento dopo un'annata abbastanza negativa per la maggior parte dei nativi.

Leone: l’Oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre preannuncia un periodo molto interessante per quanto riguarda i sentimenti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

In arrivo una settimana ricca di soddisfazioni dal punto di vista affettivo. Le stelle favoriscono le questioni pratiche.

Vergine: Venere è dalla vostra parte e favorisce i sentimenti. Nonostante qualche intoppo, la settimana sarà tutto sommato positiva, soprattutto nella parte centrale. In arrivo un 2020 ricco di soddisfazioni sia sul piano sentimentale sia su quello professionale.

Bilancia: in arrivo un periodo carico di nervosismo che vi metterà a dura prova. C'è grande ostilità nell'aria. Se avete discusso con il partner, non sarà facile chiarire la situazione.

Nonostante tutto la settimana sarà abbastanza positiva.

Scorpione: la Luna nel segno (da sabato 21 a lunedì 23 dicembre) renderà le vostre giornate di fine settimana molto particolari e caratterizzate da un'insolita stanchezza. Si alterneranno giornate top e flop. Avete bisogno di riposo, concedetevi almeno qualche ora di sonno in più per arrivare carichi alle festività natalizie.

Sagittario: Luna in aspetto favorevole. In arrivo una settimana abbastanza ricca di emozioni. Tenete gli occhi bene aperti, ci sono ottime opportunità da cogliere, non lasciatevele sfuggire.

Capricorno: l'influenza di Venere favorisce la passione e l'amore. In arrivo una settimana perfetta per risolvere le incomprensioni di coppia. Chi è single deve approfittare delle situazioni che si verranno a creare specialmente nel fine settimana. Giove nel segno vi regala un periodo abbastanza fortunato.

Acquario: l'arrivo di Venere nel segno favorisce gli amori appena nati. La settimana si preannuncia positiva e caratterizzata dalla magica atmosfera pre-natalizia. Se qualcuno vi ha deluso, valutate bene il da farsi.

Non tutti meritano una seconda chance. Bene il lavoro.

Pesci: settimana che inizia in modo tranquillo per poi lasciare spazio ad alcune sorprese. Se siete in coppia non trascurate il vostro partner, non ve ne pentirete. Se siete single non sono esclusi incontri che potrebbero portare alla nascita di un nuovo amore.