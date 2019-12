L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre approfondisce le opportunità professionali e la sfera sentimentale.

Il Sole è appena entrato in Capricorno e garantisce un'energia capace di scalare le vette più alte, resistendo alla fatica nel tempo e con tenacia. Luna in Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario garantiranno sensibilità e intuizione.

Osserviamo ora nel dettaglio le previsioni astrali segno per segno.

Ambizione e riservatezza nell'oroscopo settimanale di dicembre

Ariete: Venere dal domicilio amico dell'Acquario, regalerà amore, spetterà a voi contrastare una quadratura solare che cerca di abbassare la vitalità e spegnere gli entusiasmi.

Buone le giornate di martedì e mercoledì dove potrebbero giungere sorprese a illuminare le sfere vitali.

Toro: l'influenza del satellite notturno emanerà i suoi influssi benefici giovedì e insieme a un Sole positivo, sarete più a vostro agio con voi stessi, condividendo maggiormente le emozioni con gli altri. In ambito lavorativo a metà settimana saranno previsti guadagni.

Gemelli: i pianeti presenti in Capricorno quasi sfideranno ad attuare un cambiamento, a smuovere una situazione di stallo emotivo che stringe in una morsa tutte le sfere vitali.

Dovrete fare di più sul lavoro e in amore sarà molto romantica e sensazionale la giornata di domenica.

Cancro: più profondi e introspettivi lunedì, andrete a fondo nelle situazioni indagando circa i sentimenti che provate. Luna dallo Scorpione farà salire a galla emozioni celate, è il momento di metabolizzarle per progredire. Attenzione a un giovedì un po' pessimista dove anche sul lavoro, potreste dare troppo peso ai giudizi altrui.

Leone: un po' di irritabilità potrebbe manifestarsi a inizio settimana a causa di Luna e Marte posizionati in Scorpione ma in quadratura. buoni martedì e mercoledì, dove sarete più comunicativi ed empatici con la persona amata e con i clienti.

Vergine: Luna sarà complice a inizio settimana ed elargirà grande forza di volontà utile per progredire. Coloro che staranno affianco a voi non dovranno fidarsi della vostra apparente tranquillità che nel profondo nasconde una spiccata aggressività.

Attenzione a un martedì un po' nervoso.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: purtroppo i pianeti in Capricorno remeranno contro e renderanno tesi i sentimenti, innervosendovi anche sul lavoro. In compenso Venere ha raggiunto una posizione favorevole e potrete aprirvi all'amore in modo più libero e deciso. Domenica sarà la giornata perfetta per concretizzare il tutto con molto romanticismo.

Scorpione: la Luna in Scorpione aprirà una settimana molto intuitiva e profonda per i sentimenti. Molto esigenti sul lavoro, attingerete a una grande forza di volontà che anche in camo sentimentale sarà da utilizzare con successo. Attenzione solo a domenica che vedrà una Luna un po' tesa per l'amore.

Sagittario: la Luna entrerà nel segno proprio a Natale e riscalderà il cuore con energia positiva.

Sarete molto comunicativi e potrete dimostrare affetto a chi vi ama senza indugio. In ambito lavorativo nuove sorprese e una spiccata loquacità saranno garantite da Mercurio nel segno per tutta la settimana.

Capricorno: riservati, vitali e molto pazienti grazie alla presenza di Sole nel segno, riuscirete a perseverare con determinazione nella concretizzazione dei progetti. Piuttosto severi e concentrati sul lavoro, in amore attingerete all'attaccamento a un passato ricco di ricordi per vivere il presente più emotivamente.

Acquario: il Sole si avvicinerà a voi già da lunedì e potrete sentire questa carica positiva ed energetica per passare all'azione nell'applicazione dei progetti tenuti in cantiere.

Buoni gli influssi lunari per tutta la settimana che raggiungeranno il massimo delle potenzialità nella giornata di domenica, congiungendosi a Venere e favorendo l'amore.

Pesci: sensibili ed emotivi a causa di un trigono lunare e nettuniano molto profondo per le emozioni, sarete anche molto affascinanti e magnetici. Una nuova comprensione più spiccata di chi vi sta di fronte sarà benefica per diventare comprensivi con chi veramente lo merita.