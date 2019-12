L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 16 al 22 dicembre approfondisce emozioni profonde, contese tra l'ambizione di affermare la propria volontà e la voglia di maggiore libertà. Le previsioni astrali segno per segno analizzeranno anche l'entrata di Venere in Acquario, che porterà una scia frizzante e libera nel modo di amare, spingendo anche l'Ariete, Sagittario, Bilancia e Gemelli a delimitare i propri spazi di vita in modo più autonomo.

Influssi lunari potenti nell'oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: l'azione benefica di Luna a inizio settimana si farà sentire e mitigherà gli animi, elargendo una sensibilità più profonda.

Desidererete molto stare al centro dell'attenzione, bramando adulazioni dal partner. Attenzione a qualche attrito nel weekend che potrebbe causare litigi.

Toro: il quadrato che coinvolgerà Luna e Urano nel segno lunedì e martedì potrebbe rendervi molto bizzarri e un atteggiamento ribelle, piuttosto arrogante, non sarà facile da sopportare. Desiderosi di evadere dalla solita routine, cercherete maggiori stimoli, soprattutto con una Venere in quadratura che provocherà insoddisfazione.

Gemelli: attenzione alla giornata di mercoledì che potrebbe essere tesa per i sentimenti.

Troppo pignoli e indecisi, potreste pretendere la Luna dal partner trovando ogni tipo di difetto nel suo comportamento. Il fine settimana invece sarà più romantico per la coppia.

Cancro: assaliti dall'influenza del satellite notturno, sarete molto sensibili e intuitivi. Occhio al weekend quando l'astro d'argento in quadratura potrebbe spalleggiare l'opposizione dei pianeti in Capricorno, creando noie sentimentali. Per fortuna da venerdì in poi Venere sarà dalla vostra parte, difendendo l'amore.

Leone: l'astro d'argento nel segno a inizio settimana potrebbe rendere l'amore molto ambizioso e sprigionare un modo di fare troppo autoritario in coppia.

Il weekend sarà più sensibile per i sentimenti, con Luna in Bilancia che mitigherà il tutto con la raffinatezza.

Vergine: molto intuitivi nelle giornate di mercoledì e giovedì, potreste seguire un istinto ultrasensibile e quasi premonitore, che farà sentire gli eventi prima che questi accadano. Una nuova sensualità verrà sprigionata dal sestile favorevole di Luna e Marte, che garantirà sexappeal da vendere.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna molto elegante e seducente entrerà nel segno nel fine settimana.

L'amore diventerà più sensibile e una nuova diplomazia farà bilanciare bene le sensazioni, valutando i pro e i contro del rapporto amoroso.

Scorpione: in particolare a metà settimana la posizione favorevole del satellite notturno e di Marte nel segno produrrà magnetismo un fascino irresistibile per la persona amata. Molto misteriosi, tenderete a celare le sensazioni nella propria interiorità, ma sarà difficile contenere tutta questa carica dirompente.

Sagittario: molto lunatici a metà settimana, potreste assumere un atteggiamento altalenante che non gioverà ai sentimenti.

Luna e Mercurio in quadratura vi renderanno frivoli, ma il fine settimana sarà più ricco di benessere e alleato dell'amore di coppia.

Capricorno: venerdì Venere si sposterà nel domicilio astrologico adiacente, ma non lascerà privi d'amore. Anzi, renderà il tutto un po' più libero, spezzando una congiunzione saturniana che esigeva troppo rigore in coppia.

Acquario: Luna in opposizione lunedì potrebbe sprigionare un desiderio di maggiore libertà, di delimitare i propri spazi in maniera autonoma e più indipendente.

Venere entrerà nel segno venerdì e amplierà il modo di amare a 360°, ma non sfumerà questa voglia di libertà.

Pesci: Venere più vicina a voi nel weekend farà volare l'amore, anche se potreste essere sfiorati da una scia molto libera, che farà esigere maggiore indipendenza in coppia. L'amore sarà comunque molto fortunato e nessuna nuvola grigia potrà offuscare la felicità.