L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale da lunedì 23 a domenica 29 dicembre approfondisce i transiti planetari favorevoli e lo fa in maniera molto rigorosa, addizionando tutti gli avvenimenti positivi e stimando un bilancio benefico per approcciarsi all'amore in modo chiaro e coerente.

Le previsioni astrologiche segno per segno esortano a gettare le fondamenta per ricostruire rapporti più solidi, basati su sentimenti veri.

Sensibilità e determinazione nell'oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: l'astro solare in posizione di quadratura astrologica, renderà i nativi piuttosto irritabili nei confronti della persona amata e impazienti nei riguardi dell'amore.

Martedì, mercoledì e domenica l'astro d'argento elargirà maggiore ottimismo e un nuovo impegno nel migliorare il rapporto a due.

Toro: cercate di trovare nuovi stimoli, senza costrizioni e arginando una noia strettamente collegata alla voglia di cambiare la solita routine. Giovedì e venerdì saranno fortunati per l'amore e alcune coppie potrebbero mettere in pratica l'idea di avere un bebè.

Gemelli: martedì e mercoledì Luna e Mercurio saranno in opposizione e un'incapacità di esprimere i sentimenti che proverete, potrebbe scombussolare un po' l'armonia di coppia.

La voglia di stabilizzare la storia in modo concreto sarà tanta, ma dovrete amare più con il cuore che con la mente.

Cancro: il Sole opposto in Capricorno giocherà a sfavore rendendo le sensazioni amorose un po' pesanti e tristi. Poco flessibili ad attuare un cambiamento benefico per la relazione, attenzione a non rinchiudervi in una misantropia che di certo non gioverà all'amore.

Leone: un po' malinconici, cercate di arginare queste sensazioni negative soprattutto a Natale e tornate alla riscossa con la bontà d'animo e la determinazione che vi è consona, per arginare alcuni imprevisti in coppia. Luna a metà settimana sarà positiva per le sensazioni amorose.

Vergine: i progetti, le sensazioni a due e le aspirazioni parleranno di amore e una nuova apertura ad approfondire le relazioni a 360° sarà benefica per evolvere in positivo.

Cercate nuovi spazi a due, per vivere splendidi momenti di intimità, regalandovi un viaggio o soli sul divano con un film preferito.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: dovrete ritrovare un nuovo equilibrio in coppia per progredire e la capacità di giudizio di certo non mancherà. E' un periodo di bilanci da fare tenendo conto delle aspettative e di ciò che avete concretizzato. Rimboccatevi le maniche quindi e uscite dal guscio, c'è da ricostruire in due.

Scorpione: la Luna nel segno lunedì farà approfondire l'amore in modo affascinante e magnetico. Una carica sensuale regalata da Marte farà fare le mosse giuste in coppia, ritrovando sempre maggiore armonia. Attenzione solo a una Luna un po' tesa domenica.

Sagittario: la Luna entrerà nel segno martedì e un nuovo ottimismo renderà più positivo il rapporto a due.

Un po' irrequieti a causa di questi influssi lunari che incroceranno le loro energie con Mercurio, dovrete comunicare di più usando mente e cuore. Non avrete nulla da temere dunque, Venere sarà in posizione benefica per tutta la settimana.

Capricorno: il Sole armonico nel segno garantirà una forza vitale fisica e morale, utile per investire amore in coppia in modo più stabile. Molto riflessivi, analizzerete la relazione con un'apertura mentale più ampia che non si darà pace finché non migliorerà costantemente il rapporto.

Acquario: Venere nel segno regalerà splendidi momenti di intimità e armonia.

Più espansivi grazie a Mercurio che renderà molto loquaci, potrete instaurare un dialogo costruttivo per la relazione. Domenica la Luna trasformerà il tutto in modo molto sensibile, anche se la voglia di maggiore indipendenza raggiungerà livelli elevati con l'astro d'argento nel segno.

Pesci: una nuova forza di volontà animerà la sfera affettiva grazie agli influssi solari presenti nel segno per tutta la settimana. Nessun intralcio potrà ostacolare l'amore che proverete per il partner, attenzione solo a qualche piccolo imprevisto nelle giornate di martedì e mercoledì.