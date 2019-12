Il divertimento e il brio diventano i protagonisti dell'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 12 dicembre, grazie a una Luna presente in Gemelli.

Una buona dose di autoironia sarà utilizzata anche dal Leone, dalla Bilancia, Ariete e Acquario per sdrammatizzare alcune incomprensioni e stabilizzare l'amore, anche se in modo più controllato e meno emotivo.

Di seguito le previsioni astrologiche della giornata.

Amore e intelligenza nell'oroscopo di giovedì

Ariete: la mente diventa più lucida e filtra alcune sensazioni del cuore in modo più controllato e intellettuale.

Eviterete un eccessivo coinvolgimento emotivo, cercando invece di trovare le soluzioni giuste per migliorare la relazione grazie all'influsso benefico di una Luna in Gemelli.

Toro: è un periodo di prova per la relazione di coppia e alcune spinte all'azione vengono un po' offuscate dall'opposizione di Marte. Alcuni problematiche personali e interiori potrebbero causare un atteggiamento troppo emotivo e amareggiato.

Gemelli: nuovi stimoli più intellettuali che sentimentali animano la relazione a due e alcune idee benefiche per la storia, potrebbero nascere in modo brillante grazie a Luna nel segno che acuisce una sensibilità "cerebrale".

Cancro: alti e bassi nell'umore sono causati da un Saturno in opposizione che rende la sfera amorosa alquanto pesante. Gli altri pianeti presenti in Capricorno non danno tanto campo libero ai desideri, ma cercate di ritrovare un equilibrio interiore con il relax e la meditazione.

Leone: divertenti e mai noiosi in coppia, amerete sdrammatizzare in chiave ironica su alcuni imprevisti che minacciano la tranquillità amorosa. Tuttavia il modo di amare potrebbe diventare più ragionato e freddo a causa di un impulso lunare dai Gemelli che esorta ad approfondire il pensiero più che il sentimento.

Vergine: la Luna avversa confonde un po' le idee e Nettuno in opposizione potrebbe dare la sensazione che la storia si stia sgretolando, a causa di alcune problematiche che minacciano la dimensione amorosa e familiare. Alcuni blocchi emotivi sbarrano la strada a un'evoluzione costruttiva.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i sentimenti non sono più quelli di una volta e avrete la sensazione che qualcosa sta sfasciandosi. Venere e Saturno remano contro e creano tensioni nei rapporti amorosi.

A livello inconscio, Mercurio e Sole dal Sagittario consiglieranno delle mosse abili per raggiungere i propri scopi.

Scorpione: Marte carica il rapporto a due di dinamismo e fascino. Tuttavia l'opposizione di Urano si fa sentire e potrebbe mettere a fuoco alcune emozioni che cercherete di nascondere nella propria interiorità. Che ne dite di approfondire alcuni aspetti inconsci di voi stessi per poi parlarne con il partner?

Sagittario: discreti i transiti planetari che colorano la relazione a due di mille sfumature pastello.

Siete più avventurosi e aperti al lontano, che ne dite di intraprendere un breve viaggio che porterà a mete romantiche, tutte da approfondire insieme?

Capricorno: piuttosto emotivi grazie all'influenza nettuniana in sestile astrologico, tenderete a idealizzare l'amore e a non voler affrontare alcuni lati caratteriali che non amate. Piuttosto moderati, vi adeguerete alla relazione, senza rimpianti e con maggiore pazienza.

Acquario: una certa difficoltà nel comprendere le necessità del partner, viene elargita dall'influenza del satellite notturno dai Gemelli.

Non amerete farvi carico delle emozioni altrui, proprio perché sarà difficile per voi entrare in contatto con le percezioni del cuore.

Pesci: immaginazione e sensibilità sono compagni della relazione ma la Luna rema contro dal domicilio astrologico terzo, causando inquietudine. Cercherete di evadere dalla realtà, evitando di approfondire eventuali problemi e fuggendo dal presente, anche se sentite che c'è qualcosa che non va.