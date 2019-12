Continua il transito di Luna in Cancro che garantisce splendidi momenti romantici a due nell'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 14 dicembre. La congiunzione astrale con i Nodi lunari presenti nel segno attua una rigenerazione consapevole, frutto di un vissuto karmico che si miscela alle esperienze passate, garantendo una rinnovamento emotivo anche per la Vergine, i Pesci, Scorpione, e Toro. Il modo di amare diverrà più consapevole e profondo, libero dunque dai condizionamenti dell'anima che creano blocchi nell'amore.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Percorsi evolutivi nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: la Luna in quadratura rema contro e anche i pianeti presenti in Capricorno sbarrano la strada alla possibilità di progredire in coppia, creando blocchi emotivi difficili da superare. Sole e Mercurio benefici dal Sagittario, cercano di filtrare i sentimenti attraverso la ragione.

Toro: più sereni grazie agli influssi lunari, troverete dei modi geniali e originali per rivoluzionare la sfera affettiva, accantonando per un po' un atteggiamento volitivo grazie al potere dell'astro d'argento in sestile astrale.

In questo modo potrete riflettere sul da farsi, evitando almeno per una volta di partire in quarta nei confronti dell'amore.

Gemelli: la Luna molto vicina dal Cancro rende gli affetti più sensibili e protettivi. Una nuova serenità fa approfondire i momenti vissuti con l'amato/a nel focolare domestico, facendovi quasi rasentare la pigrizia.

Cancro: la Luna in sinergia con i Nodi lunari presenti nel segno, sprigiona il suo influsso consapevole e diventa un contenitore di ricordi non solo del passato ma anche delle esperienze karmiche.

In questo modo le emozioni presenti si accumulano alle sensazioni passate, creando un'ottima base per vivere la relazione di coppia in modo più sereno.

Leone: Marte è in posizione di quadratura e potrebbe tenere il broncio, quasi sfidandovi a mantenere il puntiglio su una questione che potrebbe richiedere maggiore comprensione da parte vostra. Che ne dite di cercare un compromesso che possa beneficiare entrambi?

Vergine: un lavoro di rigenerazione profonda viene svolto da Luna che crea una base spirituale per ripartire con un nuovo slancio e approfondire l'amore di coppia in modo più coinvolgente. Luna in posizione di sestile astrologico sblocca alcuni condizionamenti mentali, come risanando le ferite emotive.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: cercate di ritrovare maggiore consapevolezza in coppia, riordinando le idee in base alle esperienze accumulate nel passato. Luna e Nodi lunari in posizione di quadratura, invogliano a orientare le emozioni tenendo conto delle sensazioni passate.

Scorpione: all'improvviso l'amore diventa un pretesto per aprire il cuore e la mente a nuovi percorsi evolutivi e potrete prendere atto di una situazione rimasta in sospeso, che crea attrito. Marte spinge ad affrontare tutto con un dinamismo e una tenacia unici.

Sagittario: Sole garantisce una nuova armonia facendovi affermare la personalità in coppia. Attenzione però a non esagerare, non esistete solo voi nella relazione e non potete fare sempre quello che volete, dovrete trovare un giusto ed equilibrato compromesso con il partner.

Capricorno: Venere, Giove, Saturno e Plutone vegliano sull'amore e attuano un cambiamento positivo. L'influsso della Luna in opposizione tuttavia punta un riflettore sulle attenzioni eccessive che impartite alla persona amata, avvisandovi di non rinunciare alla propria autonomia.

Acquario: adesso è giunto il momento di rimboccarvi le maniche e prendere una decisione sul da farsi. Alcune sensazioni troppo emotive sono state accantonate da voi poiché provocano sofferenza, ma metabolizzarle facendole vostre anche attraverso la sofferenza, sarà un lavoro utile per amare più liberamente.

Pesci: alcune esperienze passate vengono filtrate dalla Luna che invita a metabolizzare il tutto, per approfondire l'amore di coppia in modo più concreto e cosciente. L'impatto emotivo non sarà facile da ammortizzare, ma risulterà utile per progredire in maniera positiva.