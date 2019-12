L'Oroscopo dell'amore di coppia del 17 dicembre getta una luce nuova nelle relazioni a due di ciascun segno zodiacale. Luna posizionata nella casa astrologica del Leone alimenta le emozioni attraverso una nuova carica sensuale e molto accentratrice, che tende a richiamare tutte le attenzioni su di sé. Molto orgogliosi, ma anche pieni di bontà d'animo, tutti i segni zodiacali di Fuoco potranno lasciarsi andare all'amore, divenendo i protagonisti indiscussi delle relazioni a due, nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: tenderete a vivere le emozioni sopra le righe, seguendo una scia lunare in trigono molto fortunata e appassionata. L'astro d'argento dal Leone sa il fatto suo e rende l'amore di coppia più passionale e voi più istintivi nel cogliere al volo alcune situazioni favorevoli, per vivere emozioni indimenticabili.

Toro: non state lì a ricercare continue prove che confermino l'amore che sente il partner per voi. La ricerca di continue attenzioni potrebbe crearvi ansia, quando invece dovreste cercare nella propria interiorità una consapevolezza che porta alla serenità.

Gemelli: un pizzico di passione in più non guasta mai e Luna in Leone è capace di garantirlo, ma spetta a voi concretizzare il tutto accantonando un modo di amare alquanto razionale e poco espansivo, che rende gli affetti piuttosto distaccati. Forse sono i rischi che spaventano, ma chi non rischia non può attuare un sogno.

Cancro: più sensibili e perfetti nell'organizzare ogni cosa in casa pur di soddisfare le esigenze del partner, che ne dite di preparare una splendida cena romantica? Il risultato eccellente sarà assicurato dal satellite notturno in Leone che vi renderà bravi organizzatori e potrete stupire la persona amata con effetti speciali.

Leone: una Luna molto istintiva nel segno rende l'amore impetuoso e nuove emozioni non vorranno essere arginate, mal tollerando alcune limitazioni consigliate da Saturno in Capricorno. La passione animerà alcune situazioni intense dove voi sarete gli attori principali.

Vergine: alcune situazioni amorose in coppia acquisteranno un'intensità tale che diventerete anche degli attori melodrammatici, pur di accentrare tutte le attenzioni del partner su di voi. Luna posizionata in Leone sa amare ma lo fa in modo molto possessivo e autoritario, quasi facendovi esigere affetto.

Previsioni astrologiche del 17 dicembre

Bilancia: siete alla ricerca di emozioni intense e Luna in casa astrologica quinta cerca di offrirle, ma dovrete evitare di essere superficiali, approfondendo di più ciò che possedete. I pianeti presenti in Capricorno creano una sorta di insoddisfazione amorosa che pesa nel rapporto a due. Che ne dite di approfondire il tutto?

Scorpione: quasi stupirete il partner attingendo a una carica molto sensuale elargita da Marte. Luna influisce in quadratura rendendo il tutto molto dirompente e la passione fluirà come un fiume in piena difficile da contenere.

Non siate però troppo avventati nel seguire comportamenti irrazionali.

Sagittario: avete bisogno di maggiori attenzioni da parte della persona amata e il bisogno di affetto è acuito dalla sinergia di Luna con Sole che rende la vitalità molto succube dell'emotività. Solo la persona amata potrà rendervi unici e speciali, ma voi cercate di creare l'occasione giusta, organizzandogli una sorpresa indimenticabile.

Capricorno: buona l'atmosfera amorosa grazie alla presenza di alcuni astri favorevoli ai sentimenti e alla fortuna.

Luna rompe la sua opposizione e l'amore a un tratto diventa più sereno e solido, anche perché favorito da Venere e Giove che regalano nuovi slanci positivi.

Acquario: non abbiate paura di essere accantonati dalla persona amata solo perché Luna influisce negativamente dal Leone, creando un'opposizione un po' tesa per i sentimenti. Potreste sentirvi ignorati dal partner poiché il bisogno di accentrare tutte le attenzioni su di voi è grande, ma valutate la situazione in modo più realistico.

Pesci: l'astro venusiano molto dedito all'amore dalla casa astrologica decima, cerca di garantire affetto e mitezza d'animo, ma Luna in quadratura rende il tutto un po' variabile.

Alcuni contrasti nel rapporto di coppia potranno essere superati solo trovando un equilibrio più consapevole, frutto di un percorso emozionale evolutivo.