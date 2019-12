Luna in Bilancia nell'Oroscopo dell'amore di coppia del 20 dicembre rende i sentimenti molto raffinati e sensibili. L'astro d'argento posizionato nella casa astrologica del matrimonio garantisce un nuovo entusiasmo non solo alla Bilancia ma anche a Gemelli, Acquario, Leone e Sagittario, che potranno vivere la relazione a due in modo più positivo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: l'astro d'argento è in opposizione e potrebbe rendervi indecisi sul da farsi, sprigionando un atteggiamento poco costante nei confronti dell'amore di coppia.

Alcune noie potrebbero presentarsi anche a causa di una quadratura degli astri in Capricorno che evitano di attuare un'evoluzione benefica per gli affetti.

Toro: il ritmo di coppia diventa più sereno grazie all'influsso favorevole di Saturno che insieme a Plutone dal Capricorno elargisce molta intelligenza. In questo modo potrete evitare in maniera molto furba la tentazione di lasciarvi andare ad alcuni scossoni emotivi proposti da Urano nel segno.

Gemelli: l'influenza del satellite notturno influisce sulla sfera sentimentale in modo positivo.

Sensibili ma per niente fragili, cercherete di analizzare la situazione amorosa, equilibrando al meglio sentimenti e speranze con la razionalità.

Cancro: la quadratura lunare potrebbe rendere l'amore troppo ragionato e un'indecisione latente potrebbe creare incostanza e causare noie in coppia. Per fortuna Marte in posizione benefica, saprà garantire nuovi stimoli affascinanti e molto sensuali.

Leone: Luna dalla Bilancia influisce benevolmente sugli affetti e inculca una cura per l'aspetto estetico che risulta notevole. Più eleganti quindi, esigerete anche dal partner la stessa raffinatezza.

Vergine: Mercurio e Sole remano contro e minacciano un po' la vitalità negli affetti. Marte in compenso regala una sferzata di energia per ripartire alla grande in una relazione stagnante dal punto di vista emotivo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: raffinati e molto socievoli, vi aprirete ai sentimenti con slancio anche se sarete sempre alla ricerca di sicurezze interiori. Luna nel segno rende il modo di amare affascinante ma anche un po' fragile, esortando a bilanciare le sensazioni per concretizzare un'armonia tanto desiderata.

Scorpione: la vicinanza lunare si fa sentire dal domicilio astrologico adiacente, sensibilità e charme cammineranno di pari passo nella relazione a due. Una comunicazione più approfondita completerà il tutto in modo appagante.

Sagittario: un'intuizione fulminea, garantita da Mercurio in sestile a Luna, metterà in atto le iniziative giuste per migliorare la relazione a due. Il Sole interagisce alla perfezione con l'astro notturno, bilanciando al meglio sensibilità e vitalità.

Capricorno: gli astri benefici nel segno spingono l'amore a raggiungere vette elevate e una nuova voglia di progredire farà fare sempre di più per stabilizzare il rapporto. Attenzione solo a un'influenza di Luna in quadratura che cerca di confondere un po' le idee.

Acquario: l'influsso lunare in trigono risulta fortunato per voi Acquario. In questo modo desidererete accerchiarvi anche della compagnia degli amici che contano, pur essendo in coppia. Che ne dite di organizzare una splendida cena?

Pesci: molto fantasiosi e con una marcia in più a causa dell'influsso favorevole di Saturno in decima casa astrologica, non avete nulla da temere in amore.

Attenzione solo a non essere eccessivamente stralunati dall'astro d'argento in Bilancia che offusca un po' le idee.