Le emozioni prendono il volo nell'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì che punta i riflettori sulla presenza di Luna in Acquario. Le sensazioni prendono forma attraverso un modo di amare indipendente e distaccato dai ricordi. Non solo l'Acquario ma anche gli altri segni zodiacali di Aria potranno esprimere la loro stravaganza attraverso un modo di aprirsi alle emozioni che diventa originale e va molto controcorrente.

Sensazioni profonde nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: a proprio agio in coppia, il partner desidererà stare con voi perché ispirate sicurezza e terrete via eventuali ostacoli amorosi proposti da Venere e Giove in quadratura che quasi sfidano i sentimenti tastando il campo d'azione e la vostra tenacia.

Toro: sentirete forte il bisogno di esprimere la libertà stravolgendo la solita routine, a caccia di nuove dimensioni nella relazione a due. Una sorta di eccitamento spinge a fare sempre di più, applicando nuove idee e seguendo il consiglio costruttivo di Giove e Urano in trigono.

Gemelli: sensibili e determinati allo stesso tempo grazie all'influenza lunare dall'Acquario, sentirete il bisogno di passare all'azione per affermare le idee in maniera innovativa. Molto autonomi emotivamente, attenzione a non diventare troppo distaccati nei confronti dei sentimenti sprigionati dal partner in coppia.

Cancro: troppo severi con voi stessi, influenzerete negativamente la coppia a causa di un influsso di Giove in opposizione che rende gli affetti sospettosi. Non siate troppo distaccati, altrimenti questa freddezza non farà cogliere al volo alcuni eventi fortunati.

Leone: Sole dal Sagittario illumina il cammino amoroso e sarete più vitali e leggeri. L'influenza lunare in opposizione cerca di gettare ombre e semina qualche ostacolo, ma la generosità e il senso pratico che vi è consono porteranno al successo sentimentale.

Vergine: la presenza di Giove è benefica per i sentimenti, anche se una sorta di diffidenza potrebbe raffreddare un po' gli animi. L'ambizione è tenace così come la voglia di tenere sotto controllo le emozioni. Più tradizionalisti del solito, vorrete vivere il rapporto in modo concreto, ma esigendo maggiore stabilità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un influsso molto freddo potrebbe farvi riscontrare una difficoltà nell'entrare in contatto con le emozioni. In amore desidererete una relazione più libera che rispetta anche i vostri spazi e soddisfa un desiderio di maggiore autonomia.

Scorpione: Marte e Mercurio nel segno combinano le loro energie con Giove in Capricorno e acquisterete un ruolo di comando in coppia affermando la personalità con atteggiamento audace e battagliero. Organizzate al meglio le idee ed applicatele in coppia con spirito di iniziativa, otterrete successo.

Sagittario: in coppia ricercherete maggiore complicità con il partner, cercando di trovare punti in comune che soddisfino il vostro modo di amare molto futuristico. Per niente apprensivi e molto liberi di salvaguardare la propria autonomia, cercherete nel partner questo punto di incontro che se soddisfatto, genererà lealtà e fiducia assoluta.

Capricorno: ecco che Giove entra nel segno e rende l'amore più profondo e positivo. C'è voglia di costruire in coppia, affermando la propria ambizione e assumendovi le vostre responsabilità per migliorare la relazione nel tempo. Saturno, Plutone e Venere spalleggeranno il tutto, controllando e benedicendo al tempo stesso i sentimenti.

Acquario: muniti di un'eccentricità spontanea e sbarazzina conferita da Luna nel segno, di certo riuscirete a catturare l'attenzione del partner. Desiderosi di stare al centro dell'attenzione, non cercherete di capire i bisogni della persona amata e ciò potrebbe creare qualche attrito in coppia.

Pesci: avete ben chiari gli obiettivi amorosi e l'influsso del pianeta della fortuna, in sinergia con Nettuno nel segno, apre a un nuovo modo di fare che preferisce azioni collaudate. È un momento di grande ottimismo e non vi preoccuperete più di tanto dei vostri bisogni, spostando l'attenzione esclusivamente sul partner.