L'Oroscopo dell'amore di coppia del 31 dicembre vede l'entrata di Luna in Pesci. Una nuova sensibilità comprensiva si fa largo nei cuori dei Pesci, ma anche del Cancro, Scorpione, Toro e Capricorno, che potranno amare in modo più profondo e romantico. Splendida e molto comunicativa la presenza di Mercurio proprio in Capricorno, che rende le previsioni astrologiche segno per segno davvero speciali nella notte di San Silvestro.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì 31 dicembre

Ariete: la vicinanza lunare cerca di mitigare, con la sensibilità, alcuni attriti elargiti dagli astri presenti in Capricorno.

Venere è dalla vostra parte e anche Nettuno può rendervi più comprensivi e sensibili. Marte dallo Scorpione richiede l'investimento di maggiori energie in coppia.

Toro: più in pace con voi stessi e con gli altri, potrete approfondire un modo di amare più consapevole, che fa superare eventuali avversità in maniera armonica. Cercate d'intrecciare un dialogo chiarificatore e costruttivo con il partner, rendendo la notte di San Silvestro davvero indimenticabile.

Gemelli: Luna in Pesci confonde un po' le idee.

Attenzione quindi a non sognare a occhi aperti, fuggendo da una realtà amorosa che non vi aggrada. Forse non sapete quello che desiderate dalla relazione, allora è giunto il momento di mettere le cose in chiaro per evolvere.

Cancro: positivi e socievoli grazie all'influenza di Luna in trigono, cercate di non fantasticare in modo eccessivo, seguendo una scia molto profonda che mette in collegamento con i ricordi di esperienze passate. Piuttosto approfondite un'atmosfera molto sognante in due.

Leone: l'ultimo dell'anno diventa più allegro, grazie a un senso dell'umorismo innato in voi amici del Leone. Più disinvolti e maestosi, fronteggerete alla grande un'opposizione venusiana che potrebbe causare qualche noia nel rapporto a due.

Vergine: attenzione a non cadere vittima di dubbi e insicurezze che potrebbero scombussolare l'amore di coppia.

Luna in opposizione di certo non aiuta, sprigionando un influsso confusionale e surreale capace di creare timidezza e incostanza sentimentale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vivaci e carichi di energia brillante, sarete ricchi di brio. Venere positiva dall'Acquario rende l'amore magico e potrete intrecciare con la persona amata una splendida e romantica fusione per concludere in bellezza la fine dell'anno e accogliere il nuovo con maggiore ottimismo.

Scorpione: splendida la postazione astrale di Marte e Luna in trigono, che rende l'affetto più coraggioso e sicuro. Una carica energetica molto spiccata fa armonizzare i propri interessi con quelli del partner, creando un equilibrio stabile e durevole.

Sagittario: Nettuno e Luna sono in posizione di quadratura e spronano a rivoluzionare in maniera consapevole la relazione a due.

Potreste essere riluttanti nell'ascoltare un messaggio inconscio che punta un riflettore su qualcosa che non va in coppia.

Capricorno: meravigliosa la posizione di Luna e Sole in sestile astrologico, che sigilla la relazione a due in modo più armonioso. Alcune discussioni si dissolvono grazie a una nuova sensibilità che fa approfondire le emozioni in chiave costruttiva.

Acquario: anche se Venere è nel segno incrocia le sue energie con un Marte in quadratura, che da la sensazione di non essere apprezzati dalla persona amata. Forse date troppo in coppia e ricevete poco in cambio. Tutto ciò sprigiona un senso di ribellione e una voglia di far valere i diritti, potenziando la vostra personalità.

Pesci: sensibili e molto emotivi, trascorrerete la notte di San Silvestro all'insegna del romanticismo e i momenti a due saranno molto profondi, anche grazie alla presenza di Nettuno che renderà l'atmosfera davvero magica. Una ricettività fuori dal comune fa captare anche le più sottili sfumature.