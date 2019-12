La Luna posizionata nel domicilio astrologico dell'Ariete nell'Oroscopo dell'amore di coppia del 7 dicembre, sprigiona sfumature incontrollabili. Pulsioni istintive e molto passionali dominano non solo l'Ariete ma anche il Sagittario, l'Acquario, i Gemelli e Leone, che saranno pervasi da emozioni impulsive. Corpo e mente si fondono nel desiderio e rendono le relazioni amorose molto piccanti.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Percezioni istintive nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: il mondo delle emozioni viene governato da Luna nel segno che rende gli affetti molto istintivi.

Proprio come un bambino, vorrete tutto e subito, vivendo l'amore di coppia con passione e immediatezza.

Toro: se Urano cerca di avviare una trasformazione creativa, Plutone completa la situazione amorosa chiudendo la porta ai ricordi passati e facendovi progredire verso un futuro più eccitante. Un'evoluzione interiore è in atto e uscirete da schemi restrittivi, seguendo un istinto più libero.

Gemelli: la passionalità in coppia diventa più infuocata e poco governabile. L'influenza del satellite notturno dall'Ariete si fa sentire e le emozioni volano in alto, raggiungendo livelli mai toccati prima.

Marte ottimizzerà queste sensazioni aggiungendo un dinamismo nel modo di amare, che non guasta ami.

Cancro: molto possessivi con il partner, subirete un influsso lunare che butta giù ogni limite amoroso e un progetto a cui state lavorando da tempo per migliorare la relazione, dovrà essere concretizzato subito. Basta attendere, prenderete con le proprie mani ciò che vi appartiene.

Leone: come un fuoco artificiale di emozioni, l'amore diventa scoppiettante e subisce in maniera positiva, l'influenza del satellite notturno che dalla prima casa astrologica, smorza alcuni ostacoli proposti dai pianeti avversi, esortando a passare all'azione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Vivrete la relazione in modo più passionale.

Vergine: un po' nervosi in coppia, potrete mitigare un modo di vivere l'amore alquanto indeciso solo contando sull'aiuto benefico di Sole che garantisce maggiore vitalità ed entusiasmo. La panoramica di astri positivi comprende anche Mercurio che aprirà a un dialogo riparatore.

Previsioni astrali molto sensibili

Bilancia: le sensazioni che provate richiedono maggiore gratificazione e la storia attuale non le garantisce. Resterà quindi un'insoddisfazione che priva di vivere le emozioni nell'immediato e i pianeti presenti in Capricorno di certo non aiutano poiché in quadratura.

Scorpione: gli impegni di coppia diventano quasi un vincolo che soffoca un tantino la voglia di seguire interessi lucidi ed eccitanti. Mercurio sprigiona idee rivoluzionarie e misteriose che cercherete di attuare utilizzando passi felpati.

Sagittario: l'amore prende il volo nel rapporto a due e l'influsso lunare dall'Ariete in sinergia con quello solare nel segno, produce un nuovo modo di amare entusiasta e molto vitale. Sarete più intraprendenti nel dimostrare la passione che provate per il partner, vivendo momenti molto travolgenti.

Capricorno: i pianeti presenti nel segno invogliano a vivere la relazione in modo più approfondita e stabile. Tuttavia Plutone e Luna incrociano energie in quadratura che rendono le emozioni prepotenti. L'irruenza arietina si farà sentire e sarà difficile arginare pulsioni momentanee molto travolgenti.

Acquario: il cuore governa la relazione e impegna tutto il corpo e la mente per esplicitare ciò che sentite dentro. Impossibile resistere a questa carica impulsiva e dirompente. Magari cercherete di pensare attingendo a una maggiore razionalità, ma l'irruenza di Luna in Ariete lo vieterà.

Pesci: il perfetto rapporto astrale tra Nettuno e Mercurio garantisce serenità in coppia e nuovi interessi animano l'amore, arricchendo il bisogno di amare di entrambi.