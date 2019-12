L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 11 dicembre analizza in modo dettagliato l'ingresso della Luna in Gemelli. L'astro d'argento sbarazzino, brioso e molto aperto alle amicizie, miscela emozioni a intelligenza, generando un cocktail vincente. Di questo sodalizio emotivo e brillante beneficeranno anche Acquario, Ariete, Bilancia e Leone, che approfondiranno l'amore in modo deduttivo, con lucidità mentale. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Gemelli nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: cercherete di sdrammatizzare un'atmosfera un po' tesa, pronunciando battute ironiche e divertenti, atte ad alleggerire il tutto.

La simpatia di certo non mancherà e sarà un'arma vincente nelle vostre mani.

Toro: Marte, carico di energia, quasi sfida a passare all'azione in amore, dandovi da fare per migliorare la relazione a due. Luna in Gemelli sarà benefica per trovare alcune soluzioni utili a migliorare l'amore di coppia.

Gemelli: l'amore diventa molto lucido e intelligente grazie alla presenza della Luna nel segno che acuisce una sensibilità più intellettuale che sentimentale. Non che non siate capaci di amare, ma gestirete le emozioni in modo più controllato, vivendo il tutto con maggiore distacco mentale.

Cancro: più fantasiosi e stimolati dalla vicinanza lunare: l'intuito non mancherà di certo e potrete utilizzarlo per capire quando sarà il momento giusto per approfondire un argomento che in coppia avete evitato di trattare.

Leone: la relazione a due tutto a un tratto diventa più intensa poiché cercherete di approfondire una comunicazione che solo la Luna in Gemelli sa regalare. La voglia di condividere molteplici avvenimenti e sensazioni, aprendo la mente anche a nuovi approfondimenti, sarà benefica per migliorare il rapporto di coppia.

Vergine: Luna in quadratura con Nettuno sprigiona sensazioni strane. Molto sensibili e suggestionabili agli influssi esterni, potreste lasciarvi prendere da alcuni malintesi che solo una comunicazione più approfondita saprà arginare.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: sentimenti e pensieri si fondono in un connubio magico, che approfondisce l'amore in modo delicato e molto leggero. Luna emana i suoi influssi in trigono e apre le sensazioni a un'emotività che diventa più ragionata, perché gestisce i pensieri alla perfezione e li applica nei sentimenti in modo razionale.

Scorpione: non permettete che alcune pretese, portate avanti da persone esterne al nucleo familiare, possano creare attrito e minacciare un equilibrio che avete costruito fino a ora. Piuttosto soffermatevi nell'approfondimento delle necessità della relazione a due.

Sagittario: Mercurio nel segno e la Luna in Gemelli provocheranno in voi la voglia di esprimere ideali libertari, quando invece sentirete un gran vuoto interiore che non aspetta altro che essere ricolmato dal partner. Ma questo modo di ricercare la strada opposta alle sensazioni potrebbe farvi male.

Capricorno: un po' annoiati in coppia, forse sentirete il bisogno di evadere, ma un Saturno molto rigoroso nel segno renderà le sensazioni più ferme e leali.

Acquario: sbarazzini e loquaci con il partner, amerete stare in sua compagnia e non solo, proponendo divertenti incontri con gli amici che contano e beneficiando di splendidi momenti di sana gaiezza. I giochi di parole saranno lanciati in modo enigmatico alla persona amata sotto forma di sfide atte a criptare i sentimenti che provate.

Pesci: Luna rema contro dai Gemelli e rende la mente molto sensibile agli attacchi delle influenze esterne.

Magari potreste decidere di prendere per oro colato una diceria e allontanarvi dall'amore, sfuggendo al partner che vuole influenzarvi con le sue idee. Approfondendo il tutto con chiarezza potrete invece capire quale sia la verità.