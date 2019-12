L'Oroscopo dell'amore per i single dedicato alla giornata di martedì 10 dicembre, incamera energia positiva, tutta da concretizzare in ambito sentimentale per ottenere successo. Marte molto battagliero nello Scorpione, esorta a passare all'azione garantendo una marcia in più anche al Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci nelle previsioni astrologiche segno per segno. Le gesta amorose conquistate saranno il risultato di una battaglia a cui nessun simbolo potrà rinunciare, se vorrà portare a buon fine i sogni amorosi.

Percezioni invisibili nell'oroscopo dell'amore di martedì da Ariete alla Vergine

Ariete: Sole rende il comportamento più espansivo e il carattere a volte troppo impetuoso dell'Ariete viene smorzato da un influsso più sensibile di Luna in Toro. Tenderete sempre però a nascondere un'eccessiva emotività dietro a una corazza impulsiva che utilizzate per non soffrire in amore.

Toro: il ragionamento diventa più pratico con Luna nel segno che approfondisce la sensibilità in modo concreto. In questo modo potrete comprendere meglio la situazione affettiva e procedere, entrando in contatto diretto con l'imprevedibilità uraniana che dribblerete sapientemente.

Gemelli: un po' chiusi a una comunicazione che potrebbe essere costruttiva per la sfera amorosa, sentirete forte l'opposizione Mercurio-Sole che priva anche di un'energia positiva essenziale per progredire. Una Luna volitiva dal Toro cercherà di elargire maggiore stabilità emotiva.

Cancro: raccogliete l'impulso progettuale di Sole che quasi sfida a dare il massimo in amore. Marte dallo Scorpione farà il resto, ampliando la linea d'azione sentimentale dove potrete muovervi con maggiore fiducia nelle proprie capacità seduttive.

Solo così potrete vincere uno sbarramento amoroso costruito dai pianeti avversi in Capricorno.

Leone: un fuoco molto accentratore divora gli animi e sprigiona una sensualità eccessiva, scombussolata un po' dalla quadratura di Marte che fa diventare alquanto aggressivi nel modo di approcciarsi all'amore. Sole e Mercurio in compenso sono benefici e schiariscono un po' le idee in modo brillante e intuitivo.

Vergine: senza paura di affrontare i cambiamenti che Urano propone, intraprenderete strade impervie ma niente fermerà un istinto battagliero e immune dalla paura del fallimento, proposto da Marte in sestile. Luna diventa un'alleata potente nel garantire un atteggiamento volitivo e al tempo stesso sensibile agli affetti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro marziano nel domicilio seguente, non accetta scusanti in amore e non ammorbidisce alcuni atteggiamenti estremi che cercherete di evitare per paura di fallire. L'energia positiva diventa meno filtrata e non accetta nessun no. Sarà bene che prepariate la strategia giusta, attingendo a una diplomazia utile per ottenere successo.

Scorpione: Marte a proprio agio nel segno, trasforma in veri e propri "guerrieri dello zodiaco" e potrete andare incontro all'amore con determinazione, seguendo una scia impulsiva che fa lanciare a capofitto nelle novità sentimentali.

Queste ultime non mancheranno di certo con Mercurio molto vicino al segno.

Sagittario: Mercurio presente nel segno è collegato alla parola e apre a nuovi incontri, magari anche approfonditi attraverso un viaggio benefico e rigenerante. Attenzione però a non fidarvi troppo di chi sta di fronte a voi.

Capricorno: Saturno e Plutone nel segno rendono le sensazioni amorose alquanto prudenti e una circospezione molto profonda farà intraprendere il cammino amoroso con "i piedi di piombo". Anche se Marte elargisce una spinta impulsiva nel procedere, valuterete bene le proprie mosse.

Acquario: Sole e Mercurio sorridono all'amore dal Sagittario e raccolgono informazioni benefiche per l'avviamento di nuove storie. Cercate di concretizzarle al meglio quindi, poiché anche gli astri presenti in Capricorno sono favorevoli all'avvio di nuove storie sentimentali.

Pesci: più determinati e fiduciosi in voi stessi grazie all'influsso marziano derivante dallo Scorpione, riuscirete a scrollarvi di dosso l'apatia e la pigrizia, passando all'azione senza remore. Luna approfondisce l'emotività in maniera benefica, così potrete avere le idee ben chiare sul da farsi prima di organizzare la strategia giusta.