L'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì 13 dicembre approfondisce sensazioni, opportunità e speranze in chiave astrologica, puntando un riflettore sui transiti planetari fortunati. Luna in Cancro rende le emozioni più dolci e premurose, facendo sì che anche gli altri segni zodiacali di Acqua possano approcciarsi all'amore in modo più romantico e protettivo. Attenzione, però, a un'eccessiva sensibilità che potrebbe far rinchiudere in se stessi, creando dubbi e insicurezze che solo le previsioni astrali segno per segno potranno scongiurare.

Nuove sorprese colorano l'oroscopo di venerdì 13 dicembre

Ariete: un po' disequilibrati a livello emotivo a causa di Luna in quadratura che produce incostanza nel vivere i sentimenti, sarete alquanto scontrosi e preferirete concentrarvi sulla sfera lavorativa piuttosto che su quella sentimentale. Ma fino a quando tapperete le orecchie di fronte a un cuore che grida per far sentire la sua voce?

Toro: più spontanei e sensibili con Luna che incrocia un bel sestile con Urano, avrete bisogno di nuovi stimoli in grado di sprigionare eccitazione.

Avete bisogno di stare in movimento e di uscire, trascinando dalla letargia quotidiana anche gli amici. Andate incontro all'amore dunque, Urano promette colpi di fulmine esplosivi.

Gemelli: seguite una scia dinamica e più coraggiosa elargita da Marte che vi fa mettere in gioco in ambito amoroso, sfidando tutti e tutto pur di arrivare ai traguardi ambiti. La vicinanza di Urano crea situazioni imprevedibili ma positive per i sentimenti.

Cancro: un'emotività eccessiva elargita da Luna nel segno potrebbe farvi vivere le nuove sensazioni amorose in modo troppo apprensivo.

Le emozioni navigano come un fiume in piena e spesso cercherete di celarle in fondo al cuore, ma non chiudetevi in voi stessi anzi andate incontro al fato con coraggio.

Leone: le sensazioni amorose sono alquanto confuse da Nettuno che pone degli interrogativi, chiedendovi se volete stare con i piedi per terra e affrontare le nuove storie o rifugiarvi in un mondo tutto vostro. Se deciderete per la prima chance, dovrete però approfondire bene le sensazioni che provate, per poi passare all'azione.

Vergine: la famiglia acquista un valore prezioso e vivrete splendidi momenti ricchi di affetto, trascorsi nel focolare domestico.

Ma non esagerate mi raccomando, rinchiudendovi in un'interiorità emotiva che potrebbe privarvi di tutte le novità presenti là fuori. Uscite dunque, c'è un mondo tutto da scoprire.

Previsioni astrali per venerdì 13 dicembre

Bilancia: all'improvviso tutto appare più chiaro con Sole e Mercurio dal Sagittario che quasi scacciano via alcuni fantasmi immaginari minacciosi per l'amore. E non avrete più paura di progredire, seguendo nuovi stimoli e accettando la sfida di Luna che esorta a prendere una decisione sul da farsi.

Basta tergiversare.

Scorpione: più espansivi ma soprattutto molto passionali, riuscirete a captare alcune percezioni invisibili agli altri ma intuitive per i vostri occhi. Molto magnetici, sarete disposti a tutto per concretizzare i sogni amorosi e Marte darà una spinta combattiva per aprire nuove battaglie amorose gestite con coraggio e determinazione.

Sagittario: se l'amore risente di alcuni alti e bassi che confondono un po' le idee, potrete contare sull'aiuto favorevole e fortunato di una figura femminile a voi vicina.

In questo modo potrete prendere le decisioni giuste, applicando questi consigli e seguendo una scia propizia elargita da Sole e Mercurio nel segno.

Capricorno: un approccio all'amore più tattico, quasi spiazzerà la "preda amorosa" che sarà sorpresa e disorientata da un modo di fare leale ma molto misterioso. Una metamorfosi interiore è in atto e sarà benefica per accostarvi all'amore in modo più consapevole.

Acquario: immagazzinate energia positiva da Luna in Cancro che rende le sensazioni più pure, spontanee e trasparenti.

Dovrete però lasciarvi indietro le esperienze passate, allontanando e scacciando via i fantasmi che cercano di frenare una progressione fortunata in un presente ricco di possibilità.

Pesci: una fervida immaginazione prende piede nella mente e acuisce anche un'intelligenza utile a intuire alcune vibrazioni del cuore fortunate per l'amore. Più concreti e carichi di energia positiva elargita dai pianeti in Capricorno e da Nettuno nel segno, via libera alle conquiste amorose che attuerete lasciando campo libero a valori affettivi tradizionali.