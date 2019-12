L'Oroscopo dell'amore per i single di martedì analizza in particolare il transito di Mercurio nel segno dello Scorpione. Il pianeta della comunicazione e delle idee nella casa astrologica ottava, diventa molto introspettivo e approfondisce le sensazioni amorose con grande profondità d'animo e intuizione. Non solo lo Scorpione, ma anche il Capricorno, la Vergine, Cancro e Pesci potranno beneficiare di splendide novità in amore. Il tutto sarà approfondito con una mente lucida che analizza la situazione a 360°. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Sensazioni profonde nell'oroscopo di martedì

Ariete: Luna dal cielo astrologico undicesimo rende le sensazioni frizzanti e approfondirete molto le amicizie, a caccia di novità e di divertimento. Giove e Venere sono in quadratura e vivrete gli affetti in modo bizzarro, andando controcorrente alla solita routine.

Toro: Mercurio in dissonanza potrebbe creare qualche attrito in amore e le nuove condizioni amorose risulteranno un po' ambigue. Urano nel segno però darà la spinta giusta per rivoluzionare in modo imprevedibile il tutto, mettendo in chiaro i sentimenti con un dialogo verbale costruttivo.

Gemelli: una nuova energia lambisce come in un abbraccio e potreste scaricare in positivo questa carica magnetica andando in palestra. Potrete così curare il corpo e facilitare i nuovi incontri amorosi. Che ne dite?

Cancro: Saturno in opposizione è un po' imbronciato e oppone resistenza a cambiamenti innovativi, creando uno stallo emotivo nocivo per l'amore. Venere, anch'essa in opposizione, potrebbe frenare le emozioni ma tenete conto che sarà un periodo temporaneo.

Leone: cercate di vincere una quadratura di Mercurio che insieme a Luna, rende le sensazioni alquanto altalenanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Il sovraffollamento planetario presente in Capricorno esorta a porvi degli interrogativi su ciò che vorreste accadesse nella sfera sentimentale. Forse le idee sono un po' confuse e non ve la sentite di affrontare una situazione a viso aperto.

Vergine: se alcune situazioni amorose prima erano congelate, è giunto il momento di mettere in gioco il tutto. Potrete riprendere alcune storie lasciate in sospeso e avanzare con maggiore fiducia nella strada che conduce alla felicità. Alcuni ostacoli saranno superati al meglio grazie all'influsso dinamico di Marte in sestile.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Giove luminoso con Venere molto passionale dal domicilio astrologico decimo spingono le sensazioni al massimo. I due pianeti in sinergia faranno guardare all'amore in maniera meno pessimistica e una nuova fiducia in un futuro più promettente per le emozioni si fa largo nel cuore.

Scorpione: il campo di azione amoroso si amplia in maniera vertiginosa e potreste ricevere delle telefonate o un appuntamento galante. Molto comunicativi, vi metterete in moto, cogliendo al volo le situazioni con audacia e un nuovo dinamismo conferito da Marte.

Il pianeta rosso però garantirà comunque prudenza e vi approccerete all'amore in modo sospettoso.

Sagittario: molto amabili con Sole nel segno, sarete più vitali e positivi. Quest'atteggiamento fiducioso nelle proprie capacità sarà il biglietto da visita per concretizzare i sogni amorosi, il destino promette bene per voi Sagittario.

Capricorno: alcune situazioni sentimentali ingarbugliate si risolveranno come per magia e potrete aprirvi all'amore con ottimismo e maggiore slancio. Giove benefico insieme a Venere, promette bene in ambito sentimentale e avrete una visuale più chiara di ciò che desiderate.

Saturno e Plutone preannunciano cambiamenti rivoluzionari in amore.

Acquario: Luna nel segno fa approfondire la sfera amorosa in modo più leggero. Avete bisogno di aprirvi ai cambiamenti in modo più speranzoso e gli astri presenti nel domicilio antecedente garantiranno energia positiva, elargendo forza e coraggio nel modo di affrontare le faccende del cuore.

Pesci: l'influenza di Mercurio in trigono sarà benefica per aprire un dialogo costruttivo e conoscere in modo approfondito e sincero una persona che state frequentando da un po' di tempo.

Nettuno diventa introspettivo e rende il comportamento molto romantico. Attenzione però a non sognare troppo a occhi aperti.