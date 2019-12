Le sorprese non mancano mai nell'Oroscopo dell'amore per i single e una nuova carica magnetica investe non solo lo Scorpione ma anche il Capricorno, la Vergine, Cancro e Pesci. In particolare quest'ultimo potrà concretizzare l'amore in modo fantasioso e molto sensibile, grazie alla presenza di Luna e Nettuno nel segno. Nuove prospettive amorose si affacciano anche all'orizzonte sentimentale dei segni zodiacali di Terra che avranno Giove dalla loro parte nelle previsioni astrali segno per segno.

Influssi sorprendenti nell'oroscopo dell'amore di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'influenza dell'astro notturno in sinergia con Nettuno, porta ad approcciarsi all'amore con maggiore sensibilità d'animo.

Anche se Giove rema contro insieme agli altri pianeti presenti in Capricorno, potrete sempre essere sostenuti dall'influsso benefico del Sole, che garantisce una nuova energia tutta da investire nelle nuove storie.

Toro: i due giganti Urano e Nettuno in sinergia tra loro, cercano di scuotervi da una situazione di stallo sentimentale che non vi va proprio giù. Bando all'immobilismo dunque e datevi una mossa per cambiare il tutto in modo imprevedibile e fantasioso.

Gemelli: cercate di essere più leggeri e di vincere alcune apprensioni che potrebbero addirittura trasformarsi in fissazioni pericolose per l'amore.

Un'eccessiva suggestionabilità potrebbe non farvi individuare alcune opportunità interessanti che sono proprio sotto ai vostri occhi.

Cancro: i nodi lunari intrecciano un'energia karmica con Luna e Nettuno. Utilizzate questa carica positiva che rende magnetici come una calamita. Potrete attrarre una persona speciale a voi, che riuscirete a conquistare solo se accantonerete per un po' la sfiducia nelle proprie capacità.

Leone: una persona potrebbe garantirvi momenti elettrizzanti, ma dovrete contenere un modo di fare troppo esuberante e ribelle che mette i vostri interessi in primo piano.

Mercurio e Marte in quadratura potrebbero creare noie dovute a un eccesso di sensualità troppo sfrenata.

Vergine: troppo apprensivi a causa di un'opposizione lunare e nettuniana che suggestiona un po' le idee, sarà difficile convivere con tutto questo vissuto emotivo accumulato negli anni. Alcuni ricordi del passato e storie che hanno fatto soffrire potrebbero riemergere prepotenti, ma troverete la forza di superare il tutto traendone insegnamento e andando avanti con coraggio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza di Marte e Mercurio nel segno seguente si fa sentire e crea momenti positivi per le nuove storie.

Siete molto decisi a ottenere ciò che desiderate e raggiungerete i propri obiettivi, partendo nelle nuove storie con il piede giusto.

Scorpione: la lucidità mercuriana combinata ad una spiccata sensualità marziana e alla fantasia di Nettuno, creerà un mix davvero travolgente. Difficile resistervi dunque, grazie agli effetti intriganti e dirompenti di questi pianeti che vogliono a tutti costi concretizzare le nuove storie in modo molto romantico.

Sagittario: ipersensibili con la Luna che rema contro, avrete dalla vostra un Sole che cerca di riscaldare il cuore ma trova un Nettuno contro che crea instabilità emotiva.

Cercate di contenere l'ansia e di arginare le paure, altrimenti non riuscirete mai a equilibrare le faccende del cuore in modo stabile.

Capricorno: affascinati dall'amore, applicherete tutta la fantasia di cui siete capaci per conquistare un probabile futuro partner che vi ha rapito il cuore. L'originalità nettuniana dai Pesci non ha limiti e gli astri positivi nel segno, consiglieranno una strategia davvero stravagante per concretizzare le nuove storie in modo stabile e durevole.

Acquario: la vicinanza lunare si fa sentire e sprigiona un magnetismo che renderà irresistibili.

Allora non intestarditevi su una persona in particolare che magari si fa desiderare, poiché saranno altri corteggiatori che si faranno avanti, bramando per un sì.

Pesci: Luna nel segno potrebbe rendere l'approccio all'amore molto suggestionabile e fin troppo emotivo, anche a causa della presenza di Nettuno nel segno. Saturno intanto mette in atto un cambiamento benefico per le nuove storie, dovete solo cercare di essere più concreti, senza perdervi in un bicchiere d'acqua.