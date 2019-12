L'Oroscopo dell'amore per i single che va dal 16 al 22 dicembre, oltre a puntare un riflettore sulla presenza di Luna dapprima in Leone, poi in Vergine e infine in Bilancia, approfondisce anche l'entrata fortunata di Venere in Acquario. Un modo di amare più tollerante ma anche molto aperto a valutare le situazioni, attingendo a una lucidità mentale tipica del segno, sarà benefica per concretizzare le nuove storie in modo felice. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Speranze e possibilità nell'oroscopo dell'amore di dicembre

Ariete: più affascinanti grazie agli influssi lunari derivanti da Leone, lunedì metterete in risalto la personalità con tenacia e molta sicurezza.

Tuttavia alcune noie sentimentali derivanti dai pianeti del Capricorno in quadratura potrebbero mettere a repentaglio questa audacia, soprattutto nella giornata di venerdì.

Toro: Luna a metà settimana cercherà di smorzare l'originalità, elargendo una giusta dose di scetticismo e riservatezza. In questo modo potrete tenere a freno gli istinti uraniani molto "su di giri", analizzando alcune situazioni amorose con occhi diversi, di sicuro più severi.

Gemelli: piuttosto sfrontati nei confronti dell'amore, lunedì e martedì sarete molto egocentrici passando all'azione senza inibizioni.

A metà settimana qualche attrito potrebbe nascere dalla quadratura di una Luna virginea che potrebbe produrre un'insicurezza piuttosto frenante per le occasioni che stanno per nascere.

Cancro: la vicinanza di Luna lunedì regalerà un influsso più grintoso e determinato nei confronti dell'amore. Affettuosi ma anche autoritari, avrete le idee più chiare nel modo di agire in campo sentimentale. Finalmente sabato l'astro venusiano in Acquario non sarà più in opposizione e tutto apparirà meno noioso.

Leone: a inizio settimana una Luna molto ambiziosa nel segno farà dare il meglio di voi in amore.

Molto al centro dell'attenzione, sarete desiderosi di attirare tutti gli sguardi su di voi e vorrete essere adulati come un re o una regina. Piuttosto irritabili con Marte in quadratura, cercate però di non fare il passo più lungo della gamba.

Vergine: Luna nel segno mercoledì e giovedì potrebbe sprigionare sensazioni piuttosto ansiose e riservate. Dovrete cercare però di non essere pignoli in amore, evitando di scovare sempre il "pelo nell'uovo" a causa di uno spiccato spirito di osservazione. Urano per fortuna regalerà una scossa imprevedibile alla sfera amorosa.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: puntate tutto su un lunedì e un martedì molto vigorosi per gli affetti. L'influenza dell'astro d'argento dapprima in Leone e venerdì nel segno, emanerà un'energia dirompente. Questo influsso benevolo potrà contrastare i pianeti in opposizione dal Capricorno, che cercheranno di rendere le questioni amorose alquanto tese.

Scorpione: se la settimana inizierà in modo alquanto altalenante e tesa, domenica le cose cambieranno e potrete fare affidamento su un magnetismo molto seducente, che attirerà le "prede amorose" come una calamita.

Luna nel segno in sinergia con Marte regalerà momenti indimenticabili e sensuali.

Sagittario: la settimana inizierà alla grande con Luna che influirà benevolmente in sinergia con Sole e Mercurio. Riuscirete a captare degli influssi sottili e perspicaci, in grado di indirizzarvi dritto verso la strada che conduce alla felicità. Gli astri sono favorevoli e preannunceranno splendide novità in campo sentimentale.

Capricorno: mercoledì il satellite notturno incrocerà le sue energie con gli astri nel segno e risulterete molto affascinanti agli occhi di chi vi ha rapito il cuore.

Più fortunati e sicuri di voi grazie anche alla presenza di Giove, riuscirete a concretizzare i sogni amorosi puntando esclusivamente sulle vostre capacità.

Acquario: molto orgogliosi in amore, potreste seguire una scia ambiziosa ed egocentrica che metterà troppo in risalto le vostre esigenze, facendo passare in secondo piano quelle del futuro partner. Sabato finalmente Venere entrerà nel segno e mitigherà il tutto ampliando le vedute amorose a 360°.

Pesci: le giornate di centro settimana saranno colpite da un'opposizione lunare che potrebbe creare indecisione sul da farsi in ambito sentimentale.

Piuttosto ansiosi e insicuri, cercate di fare chiarezza in voi stessi, vincendo un senso di sottomissione che non giova all'amore. Più fortunata sarà la giornata di domenica.