L'Oroscopo dell'amore per i single che va dal 2 all'8 dicembre, approfondisce gli influssi planetari dei pianeti veloci favorevoli per le nuove storie amorose. I simboli zodiacali sono pronti a vivere le situazioni sentimentali appena iniziate e nuove influenze fortunate propongono novità avvincenti in ambito amoroso. Ciascun simbolo dovrà però avere maggiore fiducia nelle proprie capacità, vincendo dubbi e insicurezze e mettendo in pratica le previsioni astrali segno per segno.

Influenze magnetiche nell'oroscopo dell'amore di dicembre

Ariete: Luna presente già da lunedì in Acquario esorterà a vivere le amicizie in modo più aperto e approfondito.

Potrete conoscere nuove persone e chissà che una in particolare non vi rubi il cuore. Fortunata la giornata di domenica.

Toro: splendida la posizione di Giove in Capricorno che martedì garantirà fortuna e in sinergia con gli altri pianeti, elargirà un cambiamento positivo che spingerà l'amore a toccare vette mai scoperte prima d'ora. Urano presente nel segno contribuirà a garantire novità sconvolgenti.

Gemelli: se lunedì, martedì e mercoledì avrete Luna complice che garantirà emotività, sensibilità e intuizione, a metà settimana l'astro d'argento in sinergia con Nettuno ma in quadratura, potrebbe confondere un po' le idee.

Dovrete cercare di rimanere con i piedi per terra, soprattutto nel weekend Luna ritornerà favorevole a illuminare il cammino amoroso.

Cancro: l'opposizione dell'astro della fortuna risulterà un po' come una sfida e spronerà a fare di più in ambito amoroso. Potrete darvi da fare e superare anche alcune noie sentimentali causate da una Venere che remerà contro, contando e credendo di più sulle proprie capacità.

Leone: attenzione ad alcune delusioni che saranno in agguato a inizio settimana. Dovrete diffidare di alcuni consigli elargiti da amici che non desiderano la vostra felicità sentimentale.

Giove, Saturno, Plutone e Venere chiederanno maggiore impegno da voi per cambiare lo status da single a felicemente impegnati.

Vergine: buone le influenze di Giove dalla casa astrologica decima. La fortuna prenderà il volo già da martedì e anche Venere in posizione amichevole, garantirà splendidi momenti romantici. Dovrete solo cercare di vivere queste situazioni con maggiore enfasi, superando dubbi e incertezze elargite dal vostro inconscio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la settimana inizierà in modo un po' altalenante a causa di una quadratura di pianeti dal Capricorno un po' difficile da arginare.

Potreste essere restii a intraprendere una strada diversa da quella presente e sarete incerti sul risultato che otterrete. Se non osate però, non saprete mai se ne varrà la pena oppure no.

Scorpione: molto sicuri e muniti di un'intelligenza lucida, potrete dare il via all'attuazione di progetti soddisfacenti per l'amore. Mercurio e Marte regaleranno una spinta intuitiva e brillante per intraprendere la strada giusta, quella che porta all'amore. Via libera quindi alle conquiste amorose.

Sagittario: Sole illuminerà la strada che porta alla felicità amorosa per tutta la settimana.

Lunedì Luna dall'Acquario potrebbe far approfondire le amicizie in modo molto accurato e ciò sarà benefico se cercherete di intuire in un gruppo di amici, una persona in particolare che varrà la pena di approfondire in privato.

Capricorno: la nuova posizione di Giove nel segno garantirà splendidi successi amorosi già da martedì. Saturno, Plutone e Venere rivoluzioneranno la sfera sentimentale in maniera inesorabile, tanto che dovrete adattarvi a questo mutamento benefico per l'amore. Spesso voi del Capricorno preferireste vivere le emozioni in modo pacato, ma con il sovraffollamento planetario presente di sicuro non sarà così.

Acquario: Luna nel segno già da lunedì incrocerà le sue energie con Sole in Sagittario e getterà luci e ombre sulle storie che stanno per nascere. Da un lato vi sarà un'emotività che chiede di vivere le sensazioni con maggiore slancio, dall'altro l'astro solare vorrà approfondire l'affermazione dell'io in maniera più indipendente. A voi dunque la scelta.

Pesci: buoni gli influssi planetari già da inizio settimana che faranno approfondire la sfera sentimentale con maggiore sensibilità. I pianeti amici presenti nel Capricorno avvieranno mutazioni fantasiose e creative che coloreranno le situazioni amorose in maniera imprevedibile.

Lasciatevi trascinare da questo influsso rivoluzionario, non ve ne pentirete.