Affetti, emozioni e nuove possibilità si fanno strada nell'Oroscopo dedicato alla giornata di sabato 14 dicembre. Le emozioni diventano più profonde e rassicuranti con Luna ancora presente in Cancro che rende l'amore molto affettuoso e protettivo. Giove dal Capricorno esorta anche il Toro, la Vergine, lo Scorpione e i Pesci a vivere gli attimi fortunati in maniera più spensierata e una nuova positività spinge a espandere le prospettive di vita nelle previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di sabato

Ariete: L'amore risente di alcune scosse emotive che sono difficili da metabolizzare.

Plutone e Saturno in quadratura sbarrano la strada a un cambiamento che potrebbe essere benefico per l'amore. Luna in quadratura provoca un po' di pigrizia, distraendovi dal lavoro e cercando delle scusanti per non farvi dare il massimo.

Toro: buono l'amore con Luna nel domicilio adiacente che rende più magiche e affettuose le sensazioni stravaganti di Urano. In ambito professionale, sarà richiesto un maggiore approfondimento concreto della reale situazione, dove potrete trovare le giuste soluzioni solo attraverso una maggiore diplomazia.

Gemelli: sensibili e apprensivi in amore, attenzione a non tenervi alcune emozioni chiuse nel cuore per paura che quest'ultime possano far soffrire. Buono il lavoro ma occhio a non lasciarvi prendere in maniera esagerata dalle spese natalizie.

Cancro: sensibili ma anche molto irrequieti, sentirete sulla pelle un'opposizione di Luna con Giove molto combattuta, poiché Luna cerca di affermare le emozioni in chiave sensibile e restrittiva, mentre Giove tende ad ampliare le prospettive cercando maggiore soddisfazione materiale.

Leone: alcune influenze esterne potrebbero minacciare una felicità amorosa che diventa difficile difendere con Urano in quadratura a Marte. Mercurio benefico dal Sagittario saprà consigliarvi le idee giuste anche sul lavoro e potrete risolvere il tutto in men che non si dica.

Vergine: Luna promette bene per l'amore e smorza un Nettuno in opposizione che confonde molto le idee. Non siate però troppo sospettosi in amore, nascondendo le emozioni dietro un eccessivo self-control. Attenzione a non lasciarvi andare a uno shopping selvaggio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna incrocia anche voi nel suo mirino e non lascia campo libero all'amore. Inutile cercare di imporre le vostre idee in coppia, non farete altro che peggiorare la situazione. In ambito lavorativo alcune ispirazioni potrebbero essere produttive per gli affari.

Scorpione: protagonisti di una vita sentimentale che va a gonfie vele grazie a una maggiore presa di coscienza delle vostre capacità, vivrete momenti ricchi di sensualità. Marte benefico spinge l'amore a toccare vette mai sorvolate e anche la sfera professionale diventa più dinamica, grazie a un atteggiamento battagliero che procura successo.

Sagittario: Sole splende ancora nel segno e illumina un Mercurio carico di energia positiva e di intelligenza. Intuizione e vitalità non mancheranno di certo e sono tutte da investire in campo amoroso e in quello professionale per progredire.

Capricorno: Giove e Venere sorridono all'amore e promettono benessere anche in campo finanziario, dove cambiamenti costruttivi si affacciano all'orizzonte. Accoglieteli con coraggio e positività.

Acquario: Marte costringe a tenere a bada un'irritabilità che potrebbe riversarsi sulle persone a cui volete bene.

I pianeti presenti in Capricorno sembra che non vogliano aiutarvi poiché chiusi in decima casa astrologica, sbarrando un po' la fortuna e un cambiamento difficile da attuare. Mercurio però è dalla vostra e propone di riflettere su tutto ciò che circonda la sfera vitale.

Pesci: una Luna molto romantica dalla casa astrologica quarta regala momenti indimenticabili. Utilizzate questa nuova energia rigenerante di Nettuno per ottenere ottimi risultati pure sul lavoro.