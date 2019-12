L'Oroscopo di lunedì 16 dicembre approfondisce l'entrata di Luna nel domicilio astrologico del Leone. Le sensazioni prendono il volo e si affermano con autorità, grazie a questo astro d'argento molto carico di energia ambiziosa. Anche la Bilancia, i Gemelli, l'Ariete e il Sagittario prenderanno al volo le opportunità amorose e quelle lavorative con maggiore sicurezza. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

L'oroscopo di lunedì

Ariete: positivi ma anche molto orgogliosi, sentirete l'effetto di una Luna molto ambiziosa che in posizione di trigono renderà gli affetti generosi.

Un'attitudine al comando sul lavoro sarà benefica per affermare le capacità con maggiore aspirazione.

Toro: siete alla ricerca di maggiore libertà emotiva e Luna in quadratura con Urano quasi sottolinea un'insoddisfazione latente derivante dalla mancanza di una spinta rivoluzionaria capace di alleviare il tutto. Che ne dite quindi di passare all'azione?

Gemelli: generosi e muniti di bontà d'animo, sentirete forte l'influsso lunare che garantisce un atteggiamento autoritario, attingendo a una carica intuitiva, che combinata a una grande capacità organizzativa garantirà successo nelle sfere vitali.

Cancro: più soddisfatti grazie all'influenza uraniana che crea maggiore armonia nel modo di amare, voi single potrete aprirvi a nuovi incontri fortunati per i sentimenti. Sul lavoro cercate di arginare un'eccessiva pigrizia.

Leone: affettuosi ma anche un po' dominatori, tenderete a primeggiare in amore. Sia in coppia che single, vi metterete in mostra per ottenere attenzioni. In ambito lavorativo, un'ambizione conferita da Luna nel segno vi farà ottenere successo.

Vergine: la vicinanza di Luna nel segno precedente garantisce una nuova forza di volontà utile per concretizzare i sogni amorosi, tenendo conto anche dei pianeti presenti in Capricorno, favorevoli per attuare un cambiamento della sfera sentimentale. Buono il lavoro.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: più loquaci grazie all'influenza di Mercurio in Sagittario e Luna in Leone, sarete portati a chiacchierare e ad approfondire i pettegolezzi, evitando di parlare di alcune situazioni più serie tenute in sospeso. Molto sensibili, sarete privi di iniziativa nell'esprimere i sentimenti ma questa comunicazione superficiale sarà utile per instaurare discreti contatti lavorativi.

Scorpione: Luna in quadratura annoia un po' l'ambito familiare e rende tesi gli affetti.

Marte nel segno garantisce un sex-appeal molto spiccato, che diventa un'arma di seduzione per conquistare una "preda amorosa" che avete puntato. Nel settore lavorativo saranno favorite le professioni letterarie.

Sagittario: Luna e Sole in trigono giocano in sinergia e si impegnano a garantire una sensibilità che diventa più ambiziosa. Sia in amore che in campo professionale, Mercurio garantirà un'intelligenza intuitiva utile per emergere.

Capricorno: in campo lavorativo troverete le soluzioni giuste per far sì che tutto proceda senza intoppi.

In amore, la presenza di svariati pianeti nel segno garantisce bellezza e intelligenza, utili per rivoluzionare la sfera affettiva con successo.

Acquario: Luna in opposizione potrebbe remare contro e causare un eccesso di ambizione che rende le sensazioni arroganti. In amore potreste essere troppo accentratori e autoritari nei confronti della persona amata e in campo lavorativo essere troppo individualisti nel prendere le decisioni.

Pesci: la fantasia di Nettuno si miscela alla ragionevolezza intelligente di Saturno dal Capricorno, che sprigiona idee brillanti e stravaganti, anche se molto serie e tendenti ad attuare un cambiamento durevole per l'amore.

In ambito lavorativo, sarà favorito il lavoro creativo.