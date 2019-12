L'Oroscopo di domani martedì 17 dicembre 2019 riapre il discorso sulle previsioni astrologiche in concomitanza con l'inizio di una nuova giornata. Ad essere direttamente interessati dalle nostre analisi astrali saranno, come da titolo, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Per la cronaca, in questa parte della settimana, le effemeridi ci riservano alcune splendide sorprese. Tra le altre, il preziosissimo supporto offerto dalla Luna in trigono a Giove in Capricorno e, nel contempo, anche in trigono ad Urano in Toro.

Quindi, ottime chance di successo in campo sentimentale per Vergine e Ariete da parte dell'Astro d'Argento presente nel settore del segno di Terra (Luna in Vergine) già dalle ore 08:16 del mattino di martedì 17 dicembre. In merito a quanto appena espresso la domanda sorge spontanea: quali saranno gli altri segni in giornata fortunata? In questo caso l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro è ben felice di annunciare un buon periodo per Toro, Gemelli e Cancro, trio classificato a quattro stelle.

Invece, tutt'altra musica si annuncia per quelli del Leone, in questo caso valutati nelle previsioni zodiacali del 17 dicembre con le tre stelle relative ai periodi "sottotono".

Classifica stelline 17 dicembre

Eccoci nuovamente presenti con la scaletta relativa alla nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante il giorno 17 dicembre 2019. Come anticipato in apertura, a figurare tra i migliori del giorno risultano Vergine e Ariete, grazie soprattutto ai flussi positivi generati dal doppio trigono Luna-Giove e Luna-Urano. Curiosi di sapere se anche il vostro segno rientrerà tra i "baciati dalla fortuna" in questo secondo giorno dell'attuale settimana?

Bene, togliamo subito ogni dubbio andando direttamente a scoprire la scaletta relativa a tutti e sei i segni sotto analisi in questo contesto:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno ;

: Vergine - ; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

★★★: Leone;

★★: NESSUNO.

Oroscopo martedì 17 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Partirà deciso e senza indugi questo martedì, pronto a regalare una giornata davvero alla grande. Siate consapevoli che il vostro operato sarà efficace e datevi da fare per mettere in gioco i vostri progetti migliori.

Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, un momento di tranquillità non vi farebbe di certo male! La Luna, in trigono a Giove, nel frangente posizionata in "casa 4" nel comparto della Vergine, vi stimolerà in modo positivo. Cogliete quindi il momento giusto per intervenire nelle situazioni che lo dovessero richiedere rendendo così la vita di coppia più dolce ed entusiasmante. Single, il vostro spirito di intraprendenza insieme al vostro innato ottimismo favoriranno sicuramente incontri molto promettenti ai fini sentimentali: siete pronti per esplorare nuove orizzonti?

Di certo potrebbero regalare rapporti stabili e duraturi. Nel lavoro, riuscirete a liberarvi dai pensieri stressanti e dalle solite preoccupazioni: godetevi al meglio questa giornata, ok? Qualunque sia la vostra attività professionale riuscirete ad ampliare il vostro raggio d'azione: avrete le carte in regola per migliorare la vostra posizione.

Toro: ★★★★. In arrivo un giorno semplice ma con tratti abbastanza efficaci da sfruttare per i propri tornaconti quotidiani. Se presa con il giusto spirito, questa parte della settimana sarà sufficientemente gradevole da sostenere.

Diciamo che dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le nuove esperienze che vi si presenteranno, ma dovrete anche cercare di domare certe vostre impulsività. In amore, invece, sarà una giornata perfetta da dedicare ai sentimenti. In molti sarete disponibili nei confronti della persona amata e in qualche caso inizierete a prepararvi per le imminenti festività natalizie. Perché non programmare un bel viaggio romantico? Single, le congiunzioni astrali suggeriscono di fare qualche "pulizia" nel vostro ambito, e non stiamo parlando di polvere o vestiti, bensì di rapporti personali.

Le relazioni sociali saranno importanti, ma dai comportamenti sleali di alcuni amici sarà bene prendere le distanze se vorrete rendere il vostro cammino sereno. Nel lavoro, i riflettori stellari saranno puntati sul quotidiano: se avrete impegni importanti, tutto andrà sicuramente per il verso giusto.

Gemelli: ★★★★. Prenderà la giusta piega questo vostro martedì di inizio settimana, almeno per l'intera prima parte; poi però subirà un piccolo stop a fine pomeriggio. Tranquilli, la serata dovrebbe scorrere nella normalità. Parlando in generale, diciamo che il momento sarà molto incoraggiante per realizzare un nuovo progetto.

Opportunità anche per rivedere alcune situazioni che necessitano di un maggior impegno. In amore altresì, l’aria di festa si farà sentire ed anche il vostro atteggiamento nei confronti degli affetti muterà radicalmente in meglio. Sarete dolci e teneri con tutti, in primis verso il partner: lo riempirete di coccole e attenzioni come mai prima d'ora. Single, Venere speculare positivo al 60% vi farà battere nuovamente il cuore, in particolare a chi da tempo è in cerca di un nuovo amore. In questa giornata potrebbero nascere nuove amicizie e di conseguenza dolci sentimenti. Nel lavoro, intanto, sarete dinamici ed euforici grazie alla posizione di astri minori: Avrete l'impressione di poter fare tutto ed in effetti riuscirete nei vostri intenti ottenendo dei buoni risultati.

Le predizioni del giorno 17 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Partirà abbastanza normale questo vostro martedì, regalando a questa parte della settimana discrete occasioni da sfruttare. Potrebbero nascere anche momenti in grado di restituire fiducia in se stessi (forse attimi) comunque da impiegare in ciò che riterrete eventualmente più opportuno. Le previsioni di martedì pertanto prevedono in amore un periodo buono. Diciamo che sfrutterete ogni momento libero per prendervi cura del partner e magari farete sentire finalmente la vostra piena presenza in famiglia. A chi nel frattempo avesse bisogno di essere coccolato o sentirsi più amato diciamo di stare tranquilli: troverete tempo e spazio da dedicare a molte delle cose che desiderate.

Single, solo riuscendo a superare qualche conflitto (anche interiore) la giornata prenderà una piega positiva. Quindi state sereni e preparatevi qualcosa da fare, magari scegliendo tra le cose capaci di tirarvi su il morale. Senz'altro il periodo non mancherà di darvi qualche punzecchiatura qua e là, ma nel complesso sarà abbastanza positivo. Nel lavoro, non avrete grossi problemi ed avrete le soluzioni a portata di mano per qualsiasi cosa. Fate le vostre proposte ed il vostro gioco, se sarà vincente lo saprete presto. Sappiamo che negli ultimi tempi avete vissuto momenti difficili, da adesso sicuramente potrebbe iniziare la ripresa.

Leone: ★★★. Il martedì in arrivo sarà da considerare non troppo positivo e, in generale, risulterà improntato al classico "sottotono" per molti di voi Leone. In generale, non dovrete farvi prendere dalla fretta di portare a termine eventuali progetti. Cercate anzi di rispettare i tempi degli altri e anche il vostro impegno risulterà ben distribuito. In amore, la giornata non sarà certamente quella migliore per prendere decisioni importanti, ma neanche per affrontare una discussione col partner. Consiglio: non urtate i sentimenti della vostra dolce metà, soprattutto perché potrebbe crearsi un clima di tensione difficile poi da mettere in sicurezza.

Single, sarete portati ad agire impulsivamente e questo causerà dei contrasti: ponderate le parole se vorrete evitare litigi inutili quanto spiacevoli, ok? In molti casi vi sentirete irritabili e il vostro atteggiamento non sarà dei più felici. Nel lavoro, dei progetti nuovi attireranno la vostra attenzione, ma circostanze e timori bloccheranno sicuramente le vostre iniziative. Se avete le idee confuse in merito ad una proposta o ad un'idea, prendetevi del tempo per riflettere.

Vergine: 'top del giorno'. La seconda giornata dell'attuale settimana senza dubbio potrebbe essere portatrice di tangibili riscontri positivi, in diversi campi.

L'arrivo della Luna nel segno vi renderà attivi e pimpanti, senza dubbio ben portati a dare nuovi stimoli al comparto relativo ai buoni sentimenti: come sarà allora in amore? Beh, diciamo che il romanticismo, quello puro, riempirà la vostra giornata rendendola quasi perfetta: in primo piano lui/lei e nessun altro... L'oroscopo di domani 17 dicembre consiglia, pertanto, specialmente a chi è già legato affettivamente, di avere più fiducia nella persona amata: il rapporto potrà ritrovare pieno entusiasmo solo rinnovando la passione o sanando eventuali stanchezze dovute all'abitudine. Single, la vostra capacità di seduzione sarà la vostra migliore risorsa, quindi usatela senza riserve: non ve ne pentirete!

Ai coloro dal carattere timido o troppo riservato diciamo di non demordere: sicuramente arriveranno incontri emozionanti. Nel lavoro, sulla scia delle recenti configurazioni planetarie positive, potrete contare su una giornata brillante e fortunata. Tutto andrà secondo i vostri piani.

