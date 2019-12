L'Oroscopo di domani giovedì 19 dicembre 2019 riapre in grande stile questa nuova tornata di predizioni. Ad essere spulciata in profondità la quarta giornata della corrente settimana come sempre tenendo conto dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stato valutata questa parte della settimana, non è così? Ebbene, pochi sono i dubbi in proposito: domani ad avere un meritato primo piano nel panorama astrologico sarà senz'altro l'astro della Terra.

Infatti, a dare spettacolo nell'alto dei cieli in questi giorni sarà l'ingresso della Luna in Bilancia: ne abbiamo già parlato nell'articolo riservato ai segni della seconda sestina; questo come sapete interessa in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, iniziamo a dare qualche breve anticipazione in merito ai segni valutati positivamente e quelli con previste difficoltà relativi alla giornata in analisi. Diciamo subito che il più fortunato tra questi non sarà solo uno, bensì saranno in due: Cancro e Vergine, valutati entrambi a cinque stelle.

Intanto a dover affrontare qualche difficoltà in più saranno di sicuro coloro nativi dei Gemelli e dell'Ariete: le previsioni zodiacali del 19 dicembre sono stati valutati rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline 19 dicembre

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi. Curiosi di sapere quante stelle ha ricevuto il vostro segno? La risposta, come al solito, la possiamo trovare nella nuova classifica stelline del momento, ovviamente indirizzata alla giornata del prossimo giovedì 19 dicembre 2019.

In primo piano come abbiamo già anticipato, Cancro e Vergine, seguiti a ruota da Toro e Leone. In coda alla scaletta troviamo invece Gemelli e Ariete: il primo classificato con tre stelle relative al "sottotono" e l'altro con due stelle dei periodi decisamente "no". Bene, adesso non rimane altro che andare a fare un riepilogo sintetico all'intera scaletta con le stelline quotidiane. Il resoconto a seguire:

★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Oroscopo giovedì 19 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★.

Partirà male questo vostro giovedì di mezza settimana. Per il vostro benessere, se non altro per cercare di mantenere una certa serenità, evitate di invadere campi altrui o che non vi competono, ok? In ogni caso puntate tutto su una sincera collaborazione piuttosto che su una spietata competizione. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, la Luna in Bilancia vi remerà sicuramente contro. Fate quindi attenzione agli sbalzi d'umore che potrebbero causare incomprensioni con le persone che vi vogliono bene.

Non siate permalosi, mantenete il buonumore: sappiate che, specialmente se in coppia, dopo ogni baruffa è bello ritrovarsi e fare pace... Single, le stelle vi proporranno forse qualche sfida amorosa allettante ma sottoposta a complicazioni difficili da superare. In effetti, vi si prospetta una giornata brutta ed una possibile ricaduta nelle cattive abitudini è abbastanza reale: tranquilli, passerà. Nel lavoro vorreste tenere tutto sotto controllo, ma la realtà è che più di qualcosa vi sfuggirà sicuramente di mano ed i primi a smarrirsi sarete proprio voi!

Non pretendete di fare tutto da soli, ma responsabilizzate anche gli altri, in modo che ognuno faccia il suo compito.

Toro: ★★★★. La giornata del 19 dicembre si annuncia anche per voi dello Toro come abbastanza efficace ed a tratti anche leggermente fortunata. Diciamo pure quanto basta per superare più di qualche ostacolo, soprattutto nelle cose relative ai sentimenti e al lavoro in generale. In amore, sarete animati da una grande fiducia in voi stessi e questo vi aiuterà a conciliare al meglio la vita di coppia.

Vivrete momenti romantici molto intensi con il partner e vivrete con passione questa fase. Single, le idee per utilizzare il tempo libero saranno in sostanza confuse. La cosa migliore da fare sarà quella di vivere un po' alla giornata, lasciandovi ispirare dall'umore e dalle circostanze del momento. In fondo, avrete soltanto bisogno di distrarvi, di oziare anche con la mente e rilassarsi con semplici svaghi. Nel lavoro, invece, non lasciatevi sfuggire interessanti opportunità di crescita nella sfera professionale: pronti a rimettetevi in gioco? La carriera sta dando nuovi sviluppi, pertanto se riterrete che state raggiungendo risultati importanti, datevi da fare e non mollate proprio ora.

Gemelli: ★★★. La giornata sarà intervallata da momenti buoni e da altri meno positivi anche se in certi frangenti potreste andare incontro ad un piccolo colpo di fortuna. In questo caso le stelle cosa consigliano? Nulla di che: qualcuno di voi potrebbe avvantaggiarsi anche con inaspettati guadagni in più, una manna dal cielo davvero inattesa. In amore, intanto, anche se il Sole insieme a Giove dovessero osteggiarvi, non angosciatevi, è normale che qualche piccola incomprensione s'insinui nel vostro rapporto di coppia. Poco male: concreti e capaci come siete, saprete cosa fare per recuperare la piena attenzione della persona amata e ristabilire l'intesa.

Single, contrariati da un cielo tutt'altro che amico, vi sentirete soli e con pochi mezzi a disposizione per adoperarvi a favore di giuste cause. Il timore sarà quello di non sentirvi abbastanza stimati e considerati, ma tranquilli, vedrete che tra un po' avrete già dimenticato tutto e ritornerà il sorriso. Nel lavoro, non perdete di vista le vostre priorità e continuate anche se qualche scoraggiamento non mancherà. Credete di più in voi stessi e siate chiari e decisi nelle trattative, evitando di affidare ad altri le vostre scelte.

Le predizioni del giorno 19 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★.

Partirà a gonfie vele questo vostro giovedì di metà settimana. In generale sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà neanche la più piccola occasione per migliorare l'andamento dell'attività, oppure per soddisfare semplicemente il proprio ego. Le previsioni di giovedì prevedono in amore che, forse, saprete dare il meglio di voi in vari campi, tutto sta a credere fermamente nelle proprie possibilità. Con stelle che garantiranno benessere e vitalità, potrete trascorrere un giovedì davvero speciale. Chi sarà stabilmente in coppia si sentirà ancora più unito grazie ad un maggior scambio di tenerezze e di confidenze.

Single, saranno sicuramente stimolanti le attività per il tempo libero, potrebbero così nascere delle belle amicizie, unite dagli stessi interessi. Approfittando di una situazione astrale favorevole, conoscerete sicuramente persone nuove e vi divertirete moltissimo. Nel lavoro la fantasia, durante questa giornata, sarà galoppante e potrete certamente sviluppare dei nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori.

Leone: ★★★★. Partirà e si concluderà abbastanza bene questa parte della settimana, con un giovedì buono e convincente seppur a tratti. In amore state vivendo sicuramente un periodo di stabilità con il partner.

L’oroscopo annuncia già nuovi progetti e per questo vi invoglia a prendere iniziative di reciproco interesse per stimolare il rapporto. Single, affrontate le questioni difficili che non siete riusciti a sistemare in passato perché il cielo sarà sicuramente schierato dalla vostra parte! Più che rivangare il passato, però, questo sarà il momento di provocare il presente e farlo girare a vostro favore. Il lavoro richiederà sempre più impegno da parte vostra, ma tranquilli perché tra invidie e gelosie sarete molto quotati. Ci potrebbero essere così molte situazioni incoraggianti per la carriera, datevi quindi, da fare e mettete in cantiere nuovi progetti.

Vergine: ★★★★★. Giornata ottima, valutata nelle predizioni di giovedì con le cinque stelline della buona fortuna. Sarete sostenuti da una notevole creatività, spirito di iniziativa e tempismo: doti che vi permetteranno di agire al momento giusto. Dall'oroscopo di domani 19 dicembre si evince che avrete a portata di mano la via giusta da seguire per realizzare i vostri sogni amorosi. Godetevi i bei momenti con la persona amata perché le stelle affiancheranno tutte le vostre decisioni che prenderete in questa giornata. Single, giornata magica per quanto riguarda le faccende amorose, perché la felicità più intensa sarà sicuramente proprio lì, davanti a voi, dovrete solamente allungare una mano ed afferrarla.

Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Sarà questa, una grande soddisfazione che vi riempirà di gioia.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.