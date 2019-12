L'Oroscopo di domani mercoledì 25 dicembre 2019 riapre l'appuntamento con l'Astrologia puntando l'indice verso i primi sei segni zodiacali. Ansiosi di sapere in anticipo se il vostro simbolo astrale rientri tra i segni migliori del giorno di Natale?

A tenere con il fiato sospeso saranno le effemeridi con i relativi transiti planetari riguardanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che questo mercoledì natalizio vedrà in primo piano Toro e Cancro entrambi valutati a cinque stelle.

Discreto periodo anche per i nativi in Ariete e Leone, tutti valutati dall'Astrologia quotidiana con predizioni positive e con probabili spunti di buona fortuna. In relazione ai sei segni sotto analisi in questo contesto ad avere qualche vicissitudine di troppo, magari accompagnate anche da un po' di stress non messo in programma, saranno Vergine e Gemelli. Secondo quanto preventivato dalle previsioni di Natale il 25 dicembre il sensuale segno di Terra dovrà fare i conti con la pessima quadratura in atto tra Urano e Venere.

I predetti astri si troveranno posizionati entrambi negativi con specularità valutata intorno al 70%. I Gemelli invece avranno la stessa Venere direttamente speculare al segno per oltre il 90%.

Classifica stelline 25 dicembre 2019

Anche l'ultima settimana del mese di dicembre sta per arrivare al capolinea. Allora, quale occasione migliore per mettere a nudo la giornata del prossimo mercoledì 25 andando a dare una sbirciata alla nuova classifica stelline di Natale? In questo frangente ad avere riscontri positivi, come già anticipato, il segno del Toro, del Cancro, Dell'Ariete e del Leone, in questo periodo valutati tutti in modo positivo. A seguire tutti gli altri simboli astrali, ma questi ultimi li andremo a svelare uno ad uno nella tabella seguente.

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Gemelli.

Oroscopo mercoledì 25 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. In arrivo un mercoledì 25 dicembre favoloso per tanti di voi Ariete. Molti nativi avranno al loro servizio una splendida formazione astrologica, pronta a dare supporto nel corso del periodo: dai, prendete coraggio e buttatevi, gli astri veglieranno sulle vostre azioni. In arrivo più di qualche novità, interessante soprattutto la qualità dei rapporti affettivi: in generale sarete più positivi e disponibili verso gli altri e, per quieto vivere, senz'altro pronti a passare sopra a qualche sgarro subito tempo addietro. Chi è libero da impegni staccasse la spina e via da tutto e tutti: arrivederci al prossimo anno! Secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, se dovete appianare delle incomprensioni con il partner, magari chiudere definitivamente alcune cose lasciate in sospeso, cogliete questo momento per farlo.

Vedrete che tutto si risolverà positivamente. Single, la vita di società sarà abbastanza movimentata come piace a voi. Feste ed inviti non vi lasceranno tempo per il riposo, la parola d'ordine dovrà essere "divertimento". Guardatevi nel frattempo bene attorno, perché forse la vostra anima gemella potrebbe essere nascosta proprio tra le persone che frequentate si solito; quest'ultima non aspetta altro che essere scoperta da voi. Nel corso del periodo comunque, non mancheranno soddisfazioni e stimoli, anche se gli impegni non scherzeranno affatto.

Toro: ★★★★★. La giornata di Natale sarà senza problemi o particolari affanni, a conferma che con spalle coperte da astri benevoli tutto è più facile e viene gestito al meglio.

Il vostro cielo astrologico per questo mercoledì di festa potrà contare ancora sull'ottima Luna presente nel comparto del Sagittario, in splendido trigono al vostro Urano. In questo clima così positivo il consiglio è di evitare di far notare agli altri eventuali loro errori: un vizietto comune a molti di voi Toro (purtroppo!). In amore, farete di tutto per raggiungere la perfezione nel rapporto di coppia. In taluni casi vi adopererete con impegno per realizzare un legame appagante e romantico in grado di illuminare pienamente la vostra vita di coppia. Single, vi accorgerete sin dal mattino che le cose inizieranno ad andare bene in amore e gli sforzi che avete fatto in passato certamente potrebbero essere ricambiati al più presto.

Non dovete quindi lasciarvi fuorviare dalle emozioni o rischierete di perdere quell’equilibrio che avete creato con tanta fatica. In merito al periodo, diciamo che quasi tutto andrà liscio come l'olio: avrete finalmente il vento in poppa, il che vi spingerà verso quelle mete che ambite di più. Siate intraprendenti, determinati e fiduciosi.

Gemelli: ★★. Giornata decisamente poco congeniale ai vostri desideri, in questo caso valutata come negativa e messa in preventivo con il segno del "ko". Insomma, un Natale annunciato dalle stelle come pessimo? Diciamo pure di si: quando il livello emotivo è troppo alto (nel senso di potenzialmente rischioso), la cosa più sensata da fare è staccare almeno per un po' la cosiddetta spina.

Questo per evitare di creare inutili attriti in un momento in cui evidentemente non tutto sembra voler filare liscio. In amore, vi accorgerete sin dal mattino che le cose non saranno come da voi sperate ed i vostri sforzi serviranno a ben poco. Alcune ombre del passato potrebbero mettere in crisi addirittura lo stesso rapporto di coppia. Consiglio: occhio alle situazioni un po' troppo movimentate, potrebbero riservare spiacevoli sorprese. Single, prendete distanza dalle situazioni tendenti a mettervi a disagio. Una certa incomunicabilità già esistente tra voi ed alcuni vostre amicizie potrebbe essere accentuata proprio in questo Natale: date più spazio ai vostri desideri ma guardatevi bene intorno; cercate solo ciò che fa stare bene.

Per qualcuno di voi nativi invece, qualche piccola nuvola potrà increspare l'attuale serenità affettiva. Occorrerà avere un po' di pazienza in più, anche perché ci sarà sicuramente ancora un po' di strada da compiere prima di arrivare al traguardo tanto atteso.

Astrologia del giorno 25 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Una giornata natalizia ottima soprattutto in campo affettivo, oseremo dire quasi al limite della perfezione! Pronti a fare un brindisi alla fortuna in amore? Certo che si, anche perché gli astri saranno benevoli con voi non solo questo mercoledì ma anche giovedì e soprattutto venerdì: quest'ultimo porterà la vostra giornata "top" (ve l'abbiamo appena servita su un piatto d'argento, contenti?

Le previsioni del 25 dicembre intanto, per ciò che riguarda la coppia, indicano che di certo saprete ravvivare il vostro legame sentimentale, magari con una girandola di trovate ed una consistente dose di passionalità. Naturalmente in questo Natale, riceverete sicuramente dal vostro partner doni, sorprese e forti emozioni. In programma per la serata tanto buon divertimento con amicizie e famiglia in primo piano. Single, se avete dei sogni, delle ambizioni da realizzare, le stelle vi offriranno buone opportunità! Siate positivi ed ottimisti e la vostra armonia gioverà sicuramente alla ricerca dell'amore.

Perché avrete tante opportunità per trovare la persona del cuore. In molti casi, sarete lucidi ed attenti, in grado di concentrarvi sulle cose importanti della vita. Questo vi permetterà di rendere di più, grazie agli astri favorevoli al segno.

Leone: ★★★★. Si preannuncia un Natale discretamente favorito dalle stelle. Volendo, approfittate di questa giornata festiva abbastanza efficace cercando di sfruttare al massimo i suoi, seppur discreti, benefici influssi. Trovate il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate, senz'altro saprà come contraccambiare. In amore, state attraversando sicuramente una fase particolarmente feconda per il rapporto di coppia, cercate quindi di rimanere più vicini alla persona amata che in questo momento avrà senz'altro molto bisogno di voi.

Sfruttate un po' di più quel vostro senso dell'umorismo, senz'altro vi renderà amabili e apprezzatissimi anche dal partner, felice di questo piacevole cambiamento. Single, l'umore sarà brillante e potrete tornare ad occuparvi dei progetti che avete a cuore. In molti casi la buona esperienza eviterà di far ripetere gli stessi errori. La visita inaspettata di un amico di vecchia data potrebbe essere l'occasione giusta per svagarsi o per trascorrere questa giornata di festa in ottima compagnia. Il periodo nel suo insieme, se opportunamente controllato dalla ragione, grazie al buon intuito darà sicuramente il meglio.

Vergine: ★★★. Partirà "sottotono" questa parte della settimana, con la giornata di Natale decisamente improntata alla noia e in massima parte sotto stress da pianeti poco amichevoli. In generale diciamo che non avrete molte opportunità per mettervi in evidenza, specialmente se siete persone desiderose di fare sempre bella figura. Muovetevi in base alle cose che andrete ad affrontare cercando, per quanto possibile, di evitare quelle inutili rimandabili ad altra data. L'oroscopo di domani 25 dicembre consiglia in amore di non pretendere l'impossibile. Nei rapporti con il partner sarete forse un po troppo esigenti e questo creerà certamente malumori tra di voi.

Un po' di possessività nel rapporto di coppia, va bene, ma a volte esagerate: tranquillizzatevi e cercate di trascorrere questa giornata festiva in modo quanto più sereno possibile. Single, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate, non fatevela quindi scappare e soprattutto, non sprecatela. Mostrandovi molto esigenti e magari cercando di volere sempre di più non darete modo al destino di venirvi incontro.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.