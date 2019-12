L'Oroscopo di Natale riscalda i cuori e propone nuove opportunità, puntando un riflettore sulle speranze e le possibilità di concretizzare l'amore in modo costruttivo. Le previsioni astrologiche seguenti analizzeranno anche la fortuna di ciascun segno zodiacale nelle premonizioni che diventano quasi magiche con l'arrivo del Natale.

Astri e oroscopo di Natale

Ariete: Luna e Mercurio in trigono dal Sagittario pronosticano intriganti novità, tutte da cogliere al volo per concretizzare l'amore in modo più determinato.

Accantonate dubbi e paure, procedendo nelle azioni sentimentali con maggiore coraggio.

Toro: un tantino nervosi con Urano opposto a Marte, potreste irritarvi per un nonnulla quando invece dovreste vivere le festività con maggiore serenità. Che ne dite quindi di riversare questa energia dirompente in modo positivo, incanalandola nel verso giusto?

Gemelli: naturalmente simpatici, sarete socievoli e allegri in questo Natale. Venere in posizione di trigono favorevole promette amore, spetta a voi concretizzare il tutto arginando le paure e passando all'azione con maggiore coraggio.

Cancro: cielo stellare sereno tutto sommato, con gli astri che vi sostengono durante le feste. Marte in particolare spingerà a vivere gli affetti con maggiore entusiasmo e ad amare con dinamismo. Solo Saturno, Plutone e Giove opposti potrebbero minacciarvi con un'eccessiva apatia.

Leone: gli astri richiedono maggiore impegno in campo amoroso per concretizzare i sentimenti in modo positivo. Marte in quadratura scombussola un po' la passione, forse rendendo gli affetti troppo dirompenti e la sensualità eccessiva. Cercate dunque di riequilibrare il tutto.

Vergine: le sensazioni amorose diventano più profonde grazie all'influsso di Marte che dallo Scorpione fa aprire i cuori e la mente a un modo di amare più appassionato e convincente nei confronti di una persona che riesce a scavare in profondità nel vostro animo irrequieto.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: stufi di convivere con la paura di sbagliare o con il rimorso di non aver attuato alcuni progetti tenuti in cantiere, seguirete un impulso dinamico di Marte che fa partire in quarta nei confronti dell'amore. In bocca al lupo quindi, gli astri dal Sagittario sono dalla vostra parte.

Scorpione: cercate di evolvere in positivo. Va bene la concretezza di Marte che fa vivere gli affetti in modo pratico e impetuoso, ma dovrete imparare a seguire pure le esigenze di chi amate.

Sagittario: Luna nel segno approfondisce l'amore in modo più indipendente e all'improvviso vi sentirete più liberi dalle costrizioni. Avete bisogno di vivere le sensazioni amorose con maggiore spontaneità, salvaguardando i vostri spazi in modo deciso e combattivo.

Capricorno: più al centro dell'attenzione grazie alla vostra allegria contagiosa, potrete vivere questo Natale con maggiore entusiasmo.

Sarete molto amati da tutti e Giove nel segno garantirà fortuna, proteggendo l'amore in sinergia con Saturno nel segno e Plutone. Scoccate le frecce dall'arco dell'amore, giungeranno dove voi volete.

Acquario: molto selettivi, inizia una fase in cui dedicherete le vostre attenzioni solo alle persone che lo meritano. Venere nel segno garantisce amore, ma vorrete viverlo in maniera più libera e senza scendere a compromessi.

Pesci: Marte vigoroso dallo Scorpione promette bene per gli affetti e in sinergia con Nettuno, amplificano il mondo emotivo in modo benefico. In coppia sarete più passionali e voi single potrete gettare una sfida amorosa che sarà raccolta con ardore da una persona che vi corrisponderà con slancio.