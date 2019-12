Un martedì spumeggiante, dal punto di vista stellare, viene preannunciato nell'Oroscopo del 3 dicembre. Ogni simbolo dello zodiaco intraprenderà vere e proprie battaglie sentimentali, portando avanti le sensazioni con grinta e convinzione. Luna in Acquario rende il tutto più frizzante e in ambito lavorativo Saturno prevede importanti cambiamenti non solo per il Capricorno, ma anche per il Toro, Vergine, Scorpione e Pesci. Di seguito l'oroscopo segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì 3 dicembre

Ariete: la vicinanza dell'astro uraniano è positiva per avviare un mutamento che cambierà la sfera professionale al meglio.

Siete molto ricchi di idee e di progetti da mettere in pratica, dovrete solo organizzarvi con maggiore scrupolosità. Alti e bassi in amore, dove una situazione di stallo emotivo vi farà soffrire.

Toro: qualcosa sta cambiando in ambito lavorativo, ma dovrete affrontare il tutto con maggiore grinta e creatività. Urano nel segno attua un'evoluzione benefica anche per i sentimenti, a patto che riusciate a contenere un'emotività dirompente.

Gemelli: la voglia di comunicare è tanta, così come quella di conoscere gente nuova.

Luna in trigono fa ritornare anche la smania di amare con maggiore leggerezza. Nettuno, dal domicilio dai Pesci, invoglia ad avere prudenza sul lavoro e consiglia di non spendere soldi in maniera eccessiva.

Cancro: l'influsso mercuriano dal domicilio astrologico dello Scorpione sarà portentoso per aiutare gli altri. Grazie a un'apertura mentale lucida e intelligente, potrete dare i consigli giusti ad amici e parenti. Marte in trigono garantisce un dinamismo perfetto in ambito lavorativo e una passionalità che smorza una Venere in opposizione.

Leone: piuttosto chiusi in voi stessi, cercate di dialogare di più con le persone fidate. Potrete superare alcune situazioni in bilico confrontandovi con il pensiero altrui. Potrete così mettere apposto una situazione affettiva un po' tesa, a cui fronteggerete con risolutezza. Sono previste novità in campo professionale.

Vergine: sono previsti splendidi successi in ambito lavorativo, dove concretizzerete dei progetti, dando il meglio di voi stessi. In amore il sovraffollamento planetario presente in Capricorno aprirà un varco nel cuore, sprigionando sensazioni a cui dovrete rispondere con maggiore enfasi.

Previsioni astrali promettenti per l'amore e il lavoro

Bilancia: spumeggianti e pieni di gioia di vivere, si preannunciano momenti profondi in amore. Nuove storie si affacciano all'orizzonte per i single e le coppie potranno contare su una Luna benefica che fa vivere la relazione in modo più indipendente. In ambito lavorativo, una spiccata lucidità mentale e un certo distacco razionale potranno risolvere alcune situazioni delicate.

Scorpione: Mercurio punterà un riflettore sui pensieri che nascondete a regola d'arte nella mente.

Lasciate che queste idee fluiscano libere e potrete così arginare alcune difficoltà di tipo familiare. Magnetismo e fascino saranno garantite da Marte nel segno, che sprona a procedere con dinamismo pure in ambito lavorativo, anche se sarete molto diffidenti nei confronti degli altri.

Sagittario: molto liberi e più frizzanti, grazie agli influssi lunari provenienti dalla casa astrologica undicesima, perché non osare in amore? Potrete aprirvi a nuovi stimoli e concretizzarli nella sfera sentimentale utilizzando una nuova audacia.

Buono il lavoro.

Capricorno: le congiunzioni astrali presenti nel segno esortano a osare in amore, vivendo le sensazioni con maggiore enfasi e coinvolgimento sentimentale. Nuove rivoluzioni sono previste a breve e riguarderanno il settore lavorativo, quindi iniziate ad accogliere i cambiamenti alzando il tasso di autostima.

Acquario: più sicuri di voi con Luna nel segno, potrete mettere in pratica alcuni progetti lavorativi a cui ambite da tempo. Sono previsti bei cambiamenti in ambito lavorativo e anche in amore: dovrete dosare bene le vostre emozioni, rese molto dirompenti da Marte in quadratura.

L'astro d'argento mitigherà il tutto in modo benefico.

Pesci: Plutone e Saturno agiscono inesorabili e promettono un cambiamento che, anche se non avverrà subito, sarà comunque promettente per il futuro. Molto sensibili e comprensivi in amore, iniziate a preparare il terreno a questa evoluzione aprendo la mente a 360°.