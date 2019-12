Luna in Pesci nell'Oroscopo di giovedì 5 dicembre punta un riflettore sulla presenza di Nettuno in dodicesima casa astrologica. L'astro nettuniano, sfuggevole e molto trascendentale, approfondisce una sensibilità unica e impalpabile, che lambisce anche il Cancro, Toro, Capricorno e Scorpione. In bilico tra il sogno e la realtà, la fantasia prende il volo, catapultando in un mondo creativo dove rifugiarsi evitando il difficile cammino della vita.

Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Tra sogno e realtà nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Nettuno e la bianca signora dai Pesci causano pigrizia e cercano di smorzare il desiderio sentimentale. Marte sarà sempre vostro alleato nel garantire sexappeal in amore e un dinamismo che rende instancabili sul lavoro.

Toro: l'amore acquista un fascino originale e di rado sarà noioso, grazie a Urano nel segno che collabora in modo stravagante con Nettuno e Luna in Pesci. Un fascino malandrino colpirà nel segno il cuore di una persona in particolare che potrebbe essere circuita da colpi di fulmine inaspettati.

Buoni i guadagni.

Gemelli: attenzione a tenere a bada una spiccata sensibilità che potrebbe esasperarvi, rendendovi confusi in amore. I rapporti sentimentali saranno positivi se trarranno insegnamento dal passato. Sul lavoro, attenzione a non esagerare con speculazioni troppo azzardate.

Cancro: cercherete di entrare in contatto con la vostra interiorità, valutando le emozioni e aprendovi a un'evoluzione consapevole. I ricordi del passato rappresentano un bagaglio prezioso dove potrete attingere insegnamento, applicando queste conoscenze profonde sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: presto la Luna entrerà nel segno alleato dell'Ariete e potrete approfondire l'amore in modo più autonomo e audace. Una nuova sensibilità consentirà di captare alcune occasioni al volo che risulteranno fortunate per l'amore. Utilizzate la stessa intuizione anche in ambito lavorativo, dove potrete affermare le idee con maggiore determinazione.

Vergine: il duetto Nettuno-Luna rema contro e confonde un po' le idee in campo amoroso. A supportarvi però vi sono i pianeti presenti in Capricorno che propongono svaghi interessanti e ampliano la sfera lavorativa, garantendo successi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un'irrequietezza impulsiva non fa stare bene con se stessi e Venere, Plutone, Saturno e Giove rendono più difficile l'approfondimento degli affetti. Potrete contare su Marte e Mercurio favorevoli che tengono impegnata la mente con una miriade di impegni che affronterete con eccessiva pigrizia.

Scorpione: buone le sensazioni grazie agli intrecci armoniosi di Nettuno e Marte che aprono a un dinamismo che tiene conto anche di una certa irrequietezza sensibile.

Attenzione a non addentrarvi in terreni amorosi paludosi e a non essere temerari in campo lavorativo. Mercurio cercherà di mitigare il tutto con l'intelligenza.

Sagittario: gli slanci emotivi, grazie alla presenza del Sole nel segno, sono forti ma Nettuno insieme a una Luna in quadratura potrebbero causare delle fughe dalla realtà, dove il sogno e la fantasia prendono il sopravvento in modo molto irrealistico. In ambito professionale, luci e ombre si alternano e potrebbero creare un po' di confusione.

Capricorno: una buona adattabilità agli eventi che la vita offre viene garantita da Giove nel segno che apre a un modo di fare più ottimistico, benefico per tutte le sfere vitali. Buoni e stabili i sentimenti. In ambito lavorativo, un nuovo spirito intraprendente e avventuroso scuoterà da un immobilismo finanziario.

Acquario: una difficoltà ad aprirvi a un cambiamento costruttivo è causata dai pianeti presenti in Capricorno che quasi sfidano a impegnarvi di più per superare alcune ingiustizie in campo professionale.

Una situazione di stallo amoroso potrebbe produrre dispiaceri.

Pesci: Nettuno in sinergia con la Luna nel segno, sprigiona curiosità in ambito lavorativo, anche se sarete soggetti a fughe di pensiero molto trascendentali. Nuove suggestioni amorose faranno vibrare l'anima come corde di violino, ma cercate di rimanere con i piedi per terra, valutando con maggiore concretezza la sfera sentimentale.