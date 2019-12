Durante la giornata di domenica 15 dicembre, qualche discussione potrebbe incrinare i rapporti per in amore per i nativi Toro mentre Giove, in angolo benefico verso il segno del Sagittario, permetterà loro di ottenere una vita sentimentale piuttosto soddisfacente. Cancro sarà di buonumore, condividendo la propria allegria tra partner e lavoro, mentre Leone preferirà rimanere in contatto con le persone che più gli staranno a cuore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 15 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 15 dicembre segno per segno

Ariete: potreste iniziare a sentire il peso delle responsabilità in ambito lavorativo a causa di alcuni progetti piuttosto importanti che vi daranno buoni guadagni.

Non siate paranoici e pensate positivo, sicuramente ce la farete. In ambito sentimentale, Venere in opposizione potrebbe provocare qualche incomprensione con il partner. Siate dunque sempre chiari e concisi nelle vostre discussioni. Per i single ci saranno in programma tanti impegni, ma nulla riuscirà a distrarre loro dalla voglia d'amare. Voto - 7

Toro: se vi sentite preoccupati per il vostro futuro, sappiate che la situazione si prospetta molto positiva per voi nativi del segno. Venere in angolo benefico rispetto al segno del Capricorno vi donerà forza, sicurezza e voglia di agire e cambiare le cose sotto ogni ambito, a partire da quello lavorativo dove avete intenzione di portare più in là i vostri guadagni.

La sfera sentimentale, invece, vi riserva una notevole dose di romanticismo, da esprimere al meglio con la vostra anima gemella, specie se nati nella terza decade. Voto - 8

Gemelli: il vostro malumore potrebbe mettervi nei guai durante la giornata di domenica. Può capitare che a volte si senta la necessità di rimanere da soli, senza danneggiare chi vi sta attorno. La sfera sentimentale dunque sarà alquanto difficile da gestire per via del vostro carattere, quindi cercate di non far innervosire nessuno.

I single preferiranno dedicarsi maggiormente alle proprie faccende. Per quanto riguarda il lavoro, saprete ottenere dei buoni risultati, ma avranno un sapore dolceamaro. Voto - 6,5

Cancro: una collaborazione con un collega potrebbe pesarvi parecchio in ambito lavorativo in quanto vi ruberà tanto tempo. Ciò nonostante i guadagni che farete vi metteranno di buon umore, al punto da condividere la vostra allegria con il partner o con qualunque persona vogliate. In ambito sentimentale, saprete dunque come stimolare l'affiatamento di coppia con la vostra allegria e il vostro carattere magnetico.

Se siete single potreste decidere di prendervi una pausa e godervi le feste con le persone che già conoscente, piuttosto che cercare qualcuno con cui condividerle. Voto - 7,5

Leone: giornata positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove l'intesa di coppia sarà su livelli particolarmente alti. Se avete una relazione appena cominciata, sarebbe il caso di iniziare ad approfondirla e scoprire nuovi lati della vostra anima gemella. Al contrario, se avete una relazione da tempo, cercate di consolidare il vostro rapporto portando nuova linfa.

I single potranno decidere di organizzare qualcosa con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro, sarà richiesto impegno, ma alla fine i guadagni ci saranno. Voto - 8

Vergine: Mercurio nel segno del Sagittario vi dona fortuna e fiducia in voi stessi. In amore approfittatene per essere sinceri e creativi con la vostra anima gemella. Se siete single non vi mancherà la voglia e la tenacia di riuscire a conquistare la vostra potenziale partner. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento ideale per contattare le persone che hanno familiarità con le vostre abilità per vedere quali opportunità potrebbero esserci per la vostra carriera professionale.

Voto - 8

Bilancia: configurazione astrale dominata dal pianeta Mercurio in Sagittario, pronto a offrirvi una giornata movimentata. In amore sarete alquanto ottimisti e con la voglia di prepararvi al meglio in vista delle festività natalizie. I single potranno incontrare persone molto interessanti, con i quali approfondire la conoscenza. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ci saranno svariati momenti piuttosto appaganti per i nativi del segno. Potreste inoltre prendere in considerazione l'idea di fare qualcosa in più per il vostro capo.

Voto - 7,5

Scorpione: potreste avere qualche difficoltà ad esprimere a dovere il vostro io durante la giornata di domenica. In amore, potreste aver tirato troppo per le lunghe una discussione con il partner, e adesso toccherà a voi aspettare che la vostra anima gemella sia di nuovo in vena di rivolgervi la parola. Se siete single una scarsa positività potrebbe mettervi giù di morale, preferendo trascorrere la serata sul divano a non far nulla. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di farvi conoscere da più persone possibile per attirare clienti e fare nuovi affari. Voto - 7

Sagittario: Giove in quadratura al vostro segno zodiacale, vi dona forza e fascino da spendere come meglio potete.

In amore arriveranno delle buone notizie, e sarà l'occasione adatta per mantenere su buoni livelli quella felicità che contraddistingue la vostra relazione di coppia. Se siete single incontrare la persona giusta sarà difficile, ma non impossibile. Nel lavoro, potete contare sul pianeta Marte in quadratura al segno dello Scorpione, pronto a donarvi tutte le energie necessarie per gestire al meglio la vostra carriera professionale. Voto - 8,5

Capricorno: giornata meravigliosa grazie agli influssi della Luna nel segno del Cancro. Ottime possibilità in amore di stupire la vostra anima gemella e trascorrere dei momenti di puro piacere, almeno per le coppie giovani.

Le coppie di lunga data, invece, preferiranno pianificare alcuni importanti progetti. I single, grazie ad uno splendido Nettuno in sestile, sapranno trovare strade alternative per attrarre la loro potenziale partner. Al lavoro procederà tutto abbastanza nel verso giusto. Qualche gratificazione economica potrebbe arrivare molto presto. Voto - 9

Acquario: inizio di weekend che vi vede particolarmente spumeggianti, grazie agli influssi di Giove. La sfera sentimentale vi dona l'occasione di vivere una giornata magica grazie alla vostra voglia di trascorrere il vostro tempo con il partner per trarne positivi benefici.

I single trascorreranno una serata in compagnia degli amici, giusto per il gusto di divertirsi insieme, ma potrebbe aggiungersi qualcun'altro alla festa. Al lavoro un drastico cambiamento sta per avvenire, come vuole Urano, e sta a voi decidere se positivo oppure no. Voto - 7,5

Pesci: nonostante per voi la giornata inizierà decisamente sottotono, presto vi renderete conto che sarà al di sopra delle vostre aspettative. In ambito sentimentale un benessere diffuso vi farà sentire appagati e sereni come raramente accade, soprattutto se siete single nati nella prima decade. Le relazioni fisse invece affronteranno la quotidianità con la forza del legame che li unisce.

Per quanto riguarda il lavoro potreste avere un'occasione da sfruttare, pronta a rivelarsi particolarmente interessante ma starà a voi decidere se è giusto utilizzarla. Voto - 7,5