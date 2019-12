Durante la giornata di domenica 22 dicembre, potrebbero presentarsi degli ostacoli per i nativi Ariete a causa degli influssi negativi di Mercurio, mentre Sagittario avrà modo di godersi queste ultime giornate dell'anno tranquillamente in ambito sentimentale. Una configurazione astrale ottimale permetterà ai nativi Vergine di ritrovare una magica sintonia con il partner, mentre Venere renderà piacevole la giornata dei nativi Gemelli. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di domenica 22 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche per domenica 22 dicembre 2019, segno per segno

Ariete: potreste avere qualche problema da superare durante la giornata di domenica a causa degli influssi negativi del pianeta Mercurio. In amore siete alla costante ricerca di sicurezza e stabilità, ciò nonostante non siete sicuri della direzione che state prendendo. Se siete single dovrete prendere delle decisioni definitive riguardo una persona che state frequentando. In ambito lavorativo se i vostri colleghi sono irritati nei vostri confronti, forse è perché avete commesse degli errori in precedenza.

Cercate di farvi perdonare. Voto - 6,5.

Toro: Marte in opposizione al vostro segno vi rende particolarmente interessati anche alle piccole cose della vita quotidiana. La sfera sentimentale vi donerà quell'alone di mistero e di fascino che farà impazzire la vostra dolce metà, aumentando così l'affiatamento di coppia. Se siete single non rinunciate ad una persona perché pensate che non siete abbastanza. Buttatevi prima di deporre l'ascia da guerra. Sul posto di lavoro nonostante abbiate l'impressione che tutti siano contro di voi, non dovete disperare prima del tempo, poiché troverete sostegno in coloro che non vi giudicano e che non vi lasceranno affrontare i problemi da soli. Voto - 7,5.

Gemelli: Mercurio in opposizione al segno del Capricorno assieme a Venere in angolo benefico rendono la vostra mente fresca e attiva soprattutto sul posto di lavoro, permettendovi così di avere i giusti stimoli per completare un progetto rimasto fermo.

In ambito sentimentale vi sentite bene fisicamente e non vi fermerete un attimo pur di organizzare qualcosa di speciale per la vostra anima gemella. Insomma sarete praticamente instancabili. Se siete single la tensione verso i familiari sarà in calo, e potrete chiedere aiuto ad un familiare su come conquistare una persona per voi importante. Voto - 8,5.

Cancro: non usate tutte le vostre finanze in progetti lavorativi che potrebbero rivelarsi fallimentari, oppure in oggetti che potrebbero non piacere al vostro partner. Meglio fare andare sul sicuro. Proprio sul posto di lavoro dovrete tenere in considerazione che non sempre i progetti che vorreste realizzare sono alla vostra portata. Sul fronte amoroso dimenticatevi di alcuni pensieri negativi delle giornate precedenti e risollevate l'umore di coppia in questo periodo di festa.

I single potrebbero prendere in considerazione l'idea di uscire e divertirsi ora che sono liberi. Voto - 8.

Leone: Venere lievemente in opposizione al vostro segno zodiacale, potrebbe portarvi qualche grattacapo durante la giornata di domenica. Attenti alle esigenze del partner, mostrate tutto il vostro calore umano, la carica di generosità per cui non avete pari. Se siete single forse essere affettuosi potrebbe essere la soluzione adatta. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo qualche insicurezza potrebbe impedirvi di portare a termine progetti che in realtà sono validi. Siate più sicuri delle vostre azioni.

Voto - 7.

Vergine: una configurazione astrale formata da Giove, Saturno e Plutone splendenti nel vostro cielo, vi permetteranno di trovare una magica sintonia nella vostra relazione di coppia. Infatti, potrete condividere e promuovere le vostre idee con la vostra anima gemella senza alcuna difficoltà grazie alle vostre capacità oratorie. Voi single potreste incontrare casualmente una persona di cui siete perdutamente innamorati. Per quanto riguarda la carriera professionale, soprattutto se fate un lavoro che vi mette in contatto con il pubblico, dovrete essere molto pazienti e non dovrete farvi assalire dalla rabbia.

Voto - 7,5.

Bilancia: Venere in trigono rispetto al segno dell'Acquario porta buone notizie per voi nativi del segno. La sfera sentimentale vi riserva fascino da spendere e condividere con il partner. Non dimenticate inoltre che avrete delle mansioni da svolgere. I cuori solitari dovranno trovare nuovi metodi per attirare l'attenzione. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto concentrati sui vostri progetti. Ciò nonostante se un collega avrà bisogno del vostro aiuto, voi non esitate a dire di sì. Voto - 8.

Scorpione: con Marte stazionario nel vostro cielo, scoprirete di avere molto in comune con persone che fino a ieri consideravate dei perfetti sconosciuti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro dove potreste prendere in considerazione l'idea di proporre dei progetti di gruppo.

Sul fronte amoroso non avrete nulla da temere se manterrete un temperamento sereno e poco impulsivo. I single dovranno mettere in mostra la loro parte più sensibile per convincere la loro potenziale anima gemella. Voto - 8.

Sagittario: avrete modo di godervi queste ultime giornate dell'anno in maniera ottimale grazie ad una configurazione astrale promettente. In ambito sentimentale sarà un buon momento per coccolarvi e trascorrere momenti positivi con la vostra dolce metà. Se siete single potreste recuperare un’amicizia o un rapporto che sembrava finito. Sul posto di lavoro avrete tutta l’energia e la capacità che vi serve per rimettervi in gioco, riuscendo a mettere a segno un successo lavorativo dietro l'altro.

Voto - 8.

Capricorno: essere forti non vuol dire essere sensibili. Questo lo sapete già, di conseguenza se una persona di cui siete innamorati non è interessata a voi, non prendetevela. Piuttosto voltate pagina e convincetevi del fatto che questa non era la persona giusta per voi. Per le relazioni fisse, Plutone in congiunzione col vostro segno, vi fa sicuri di voi stessi e capaci di lanciarvi in esaltanti avventure tutte da vivere con il partner, che siano di lavoro o di piacere. Avete avuto abbastanza benefici finanziari in questo periodo, ora però sarà meglio mettere da parte qualcosa, se volete essere protetti per il futuro e non dover ricorrere a prestiti quando vi troverete di fronte una spesa ingente.

Voto - 8.

Acquario: Venere ritorna a splendere nel vostro cielo e tornerete anche a voi ad essere splendenti rispetto alle giornate precedenti. In ambito sentimentale è arrivata l’occasione per esprimere, con la forza di cui siete capaci, tutto l’affetto alla vostra dolce metà. Ne sarete ripagati in modo totale. I single dovranno fare di tutto per non complicare le relazioni con gli altri. Sul posto di lavoro la situazione si farà in discesa e portare a termine le vostre mansioni si rivelerà piuttosto semplice. Voto - 8,5.

Pesci: gli influssi di Mercurio nel vostro segno potrebbero rendervi piuttosto stanchi durante la giornata di domenica.

La sfera sentimentale procederà bene ma piuttosto lenta. Non avrete nulla di cui preoccuparvi ma in ogni caso riprendetevi presto. Se siete single non avrete una gran voglia di uscire a mettervi in gioco. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potrebbe essere estremamente difficile portare avanti le vostre mansioni. Forse sarebbe il caso di prendersi una pausa e riprendere le forze. Voto - 6,5.