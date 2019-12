Durante la giornata di domenica 8 dicembre, festa dell'Immacolata, i nativi Capricorno metteranno in risalto la propria personalità per dare il massimo in amore, mentre il Sole nel segno del Sagittario potrebbe rendere i nativi Pesci piuttosto timidi, soprattutto i single. Ariete deciderà di fare le cose con calma all'interno della propria relazione sentimentale, mentre Toro avrà un umore altalenante. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 8 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 8 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: con il Sole nel segno del Sagittario, nella giornata di domenica sarete propensi a fare le cose con calma.

Non c'è nessun motivo di fare le cose di fretta, specialmente in amore, dove lascerete che i sentimenti prendano il sopravvento, quando volete siete in grado di far sentire le persone davvero speciali. Per quanto riguarda i single, questi cercheranno di capire il comportamento di una persona vicina, ma non sarà facile e potrebbero avere delle forti delusioni. In ambito lavorativo, desiderate sempre primeggiare, essere gli ospiti più attesi, desiderati e apprezzati, e potrete riuscirci solo grazie ad un temperamento stabile e buone abilità.

Voto - 8

Toro: giornata tra alti e bassi dove l'umore non sarà un granché. In ambito familiare infatti, avrete delle dispute da risolvere, e non sarà affatto facile. Per quanto riguarda i sentimenti, Nettuno vi stimola a modificare beneficamente alcuni tratti della vostra personalità, come la possessività verso il partner, in special modo se siete nati dal 5 al 9 maggio. Plutone innalza invece il livello dell’eros se siete nati nella terza decade e specie se siete single. In ambito lavorativo, riuscirete a sviluppare un'intesa positiva tra i colleghi, con la voglia di competizione e di fare sempre di più.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Voto - 7

Gemelli: Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, rende particolarmente effervescente la vostra giornata. In amore cercate di tenere sotto controllo la vostra relazione di coppia, in quanto alcune cose stanno incominciando a sfuggirvi di mano. Se siete single date spazio maggiore a qualcuno che sembra interessato a voi. Per quanto riguarda il settore lavorativo anche se ritenete che il lavoro di gruppo sia inutile e dispersivo, vi conviene fare un'eccezione. Potrebbe essere una buona idea per poter mettere da parte qualche soldo in più.

Voto - 7,5

Cancro: con Venere in opposizione al vostro segno, non abusate della comprensione dei vostri amici, pensate che prima o poi saranno loro a richiedere la vostra presenza e lo faranno con gli interessi. Per quanto riguarda i sentimenti, un po’ più di intimità per ritrovare l’essenza dell’unione non fa male a chi di voi ha bisogno di rafforzare il legame di coppia. I single che in passato hanno superato molti ostacoli non hanno voglia di mettersi in difficoltà. Nel lavoro, sarete consapevoli dei traguardi che potete raggiungere, grazie alla vostra tenacia e determinazione.

Voto - 7,5

Leone: avrete modo di godervi momenti completamente positivi all'interno della sfera sentimentale. Quel po’ di intimità sarà necessaria, se non addirittura fondamentale per spingere più in là l'affiatamento di coppia. Se siete cuori solitari in cerca del partner, provate a vivere la giornata senza troppi pensieri per la testa. In quanto a lavoro, con la buona immaginazione che vi ritrovate in questo momento ed i progetti che vi frullano certamente per la testa, avrete ottime probabilità di sfondare.

Voto - 8

Vergine: Venere in trigono al segno del Capricorno, porta fascino alla vostra relazione di coppia durante la giornata di domenica. Se avete qualcosa da proporre al partner, non esitate a farvi avanti, sconfiggete la timidezza e fate ciò che è giusto. Se siete single concentratevi su ciò che avete da fare, e mettete da parte l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è positivo, specie se siete nati in agosto. Va molto bene tuttavia se lavorate anche durante la giornata di domenica, anche se non vedrete l’ora di chiudere battenti per conquistarvi il vostro meritato relax.

Voto - 7,5

Bilancia: Luna in opposizione al segno dell'Ariete, vi dona un atteggiamento piuttosto altalenante. Non pretendete che le persone intorno a voi capiscano al volo cosa volete se non vi esprimete come dovuto. I single potrebbero allontanare involontariamente qualcuno ma cercheranno di rimediare. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe sembrarvi noioso e pesante lavorare anche in una giornata di festa, ciò nonostante potreste attendervi delle positive sorprese. Voto - 7

Scorpione: Marte, in congiunzione al vostro segno zodiacale, propone una festa dell’Immacolata gioiosa e fortunata, anche se qualche contrattempo potrebbe far calare il vostro umore.

Fortunatamente riuscirete a risolvere ogni eventualità entro fine giornata. Se siete single dovrete avere molta pazienza negli affetti o nelle questioni personali che richiedono attenzione. Nel lavoro il modo in cui state ora guardando alla vostra vita sarà di grande aiuto, perché state ricevendo influenze positive che vi aiuteranno a concentrarvi sulle cose essenziali e a lasciare da parte ciò che non è necessario. Voto - 7,5

Sagittario: Sole in congiunzione al vostro segno zodiacale, rende la vostra giornata particolarmente interessante. Una fase di decisa intimità col partner vi caratterizza, grazie anche a Venere e a Giove in buona posizione dal segno vicino del Capricorno.

È il momento per fare scelte e dichiarazioni importanti al vostro amore, che siate single oppure già impegnati. Nel lavoro, potrete lavorare con molta ispirazione per nuovi affari e nuovi progetti, non solo lavorativi, ma dovranno essere convincenti. Voto - 8

Capricorno: se siete single, avrete delle buone occasioni per guardarvi in giro e provare a fare nuove conquiste. Se siete già impegnati, mettete in risalto la vostra personalità per guadagnare punti e far salire l'affiatamento di coppia. Nel lavoro, attenti e precisi come sempre, sarete propensi a dare il meglio di voi e interessarvi a questioni di lavoro da proiettare felicemente nel futuro.

Se siete invece alla ricerca di un nuovo impiego, non esitate a farvi avanti, anche se potreste ricevere delle delusioni. Voto - 8

Acquario: gli influssi della Luna in Ariete e del Sole in Sagittario, vi rendono particolarmente allegri durante la giornata di domenica. State attenti ai malumori delle persone che sono intorno a voi, soprattutto in campo lavorativo. Avrete modo di esplorare alcuni ambienti di lavoro che vi risulteranno nuovi, e potrebbero darvi nuovi stimoli. Se avete una relazione da tempo, mostratevi più disponibili nei confronti della persona amata. Se siete single, forse sarebbe il caso di rivedere la vostra strategia per fare conquiste.

Voto - 7,5

Pesci: una configurazione astrale che vi rende timidi, soprattutto se siete single. Questo non vuol dire che le cose andranno male, ciò nonostante dovrete cercare di essere più aperti e disponibili, soprattutto nei confronti di quella persona che vi fa battere il cuore. Se avete una relazione da tempo, un invito a cena molto romantico, potrebbe essere una buona idea. Al lavoro, qualora lavoriate anche di domenica, potreste sentirvi insoddisfatti delle vostre recenti prestazioni, per cui proverete a rimediare. Voto - 7