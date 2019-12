Durante la giornata di lunedì 23 dicembre, la Luna in congiunzione al segno dello Scorpione, aiuterà i nativi del segno a raggiungere il successo che meritano, mentre Leone sarà alla ricerca di tenerezza da parte del partner. Cancro farebbe meglio a non imporre le proprie opinioni agli altri, mentre una splendida Venere conferisce ai nativi Acquario un affiatamento di coppia particolarmente alto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 23 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 23 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: fareste meglio ad essere prudenti durante la giornata di lunedì. Gli influssi di Mercurio in trigono al segno del Sagittario potrebbero portare qualche problema in ambito sentimentale, soprattutto per i single che se stanno vivendo una conoscenza da poco tempo, dovranno capire se è il caso di portarla ancora avanti. Le relazioni fisse dovranno stare attente ad eventuali malintesi. Per quanto riguarda il lavoro invece non avrete nulla di cui preoccuparvi.

Infatti, andrete piuttosto spediti con le vostre mansioni, tanto da completarne una buona quantità. Voto - 7

Toro: vi state preparando con delizia alle feste natalizie e soltanto questo basterà a mettervi il buon umore. La sfera sentimentale si presenterà serena, senza alcun tipo di problema, vivendo felici momenti di allegria e spensieratezza con la vostra anima gemella. Se siete single dovrete riflettere sulle emozioni suscitate da un incontro. Per quanto riguarda il lavoro potreste assumervi il rischio di svolgere mansioni complesse, oppure ancora potreste decidere di riprendere incarichi che avete evitato per molto tempo. Voto - 8

Gemelli: sarà una giornata in cui vi godrete appieno le belle cose della vostra famiglia, grazia ad una configurazione astrale formata da Venere in angolo benefico.

La sfera sentimentale rappresenta per voi molto e farete di tutto affinché continui a rimanere tale. Se siete single potreste approfittare di questo periodo di festa per cercare l'amore. Sul posto di lavoro la tensione diminuisce sempre di più, così come le vostre mansioni, permettendovi di godere di un momento di pace e relax. Voto - 8,5

Cancro: con la Luna in opposizione al vostro segno zodiacale, sarebbe il caso di mantenere un atteggiamento meno prepotente, evitando di causare litigi con chi vi sta attorno. Soprattutto in ambito lavorativo, dove ultimamente la collaborazione è un elemento chiave per portare a termine le vostre mansioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste non riuscire a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda della persona amata. Nulla di grave, ciò nonostante evitate di aggravare la situazione.

Voto - 6

Leone: gli influssi di Venere nel segno dell'Acquario vi mettono una gran voglia di trascorrere il vostro tempo con le persone che più amate durante la giornata di lunedì. In ambito sentimentale sarete alla continua ricerca di tenerezza da parte del vostro partner, che non si tirerà indietro alle vostre dolci effusioni. Se siete single ignorate chi non è alla vostra altezza. Meritate sicuramente di meglio. In ambito lavorativo la vostra capacità creativa verrà ricompensata per come meritate, dando dunque un significato alle vostre ultime fatiche. Voto - 8

Vergine: Saturno, in trigono al vostro segno zodiacale, porta una buona dose di fortuna per voi nativi del segno, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In ambito sentimentale l'atmosfera natalizia vi farà avvicinare con notevole interesse alla persona amata, ricambiando i vostri sentimenti in maniera impeccabile. Se siete single potreste prendere in considerazione l'idea di trascorrere del tempo con i vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere ottime garanzie per un nuovo impiego che vi sarà proposto, tuttavia non mancate di fare le vostre valutazioni. Voto - 8

Bilancia: il vostro temperamento influenzerà positivamente chi vi sta attorno, soprattutto sul posto di lavoro, dove lavorerete con i colleghi all'insegna di un affiatamento praticamente perfetto.

Preparatevi dunque a svolgere le vostre mansioni con leggerezza ed un pizzico di allegria. Sul fronte amoroso la situazione sarà piuttosto simile, grazie agli influssi positivi del pianeta Venere. Approfittatene per trascorrere del tempo in esclusiva compagnia del partner. Se siete single nonostante le belle parole, non fatevi trasportare troppo dai sentimenti, lasciate spazio anche alla razionalità. Voto - 8

Scorpione: la Luna sarà in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di lunedì, permettendovi di raggiungere il successo tanto atteso e desiderato sul posto di lavoro. Infatti, arriveranno risultati positivi riguardo ad alcune mansioni svolte in precedenza che vi metteranno di buon umore.

Per quanto riguarda i sentimenti, il partner non sarà certamente sorpreso da alcune affermazioni anzi, forse vi esprimerà anch'esso le sue e scoprirete ancora più affinità. Voi single alla ricerca di avventure, andate nei posti dove ci sono molte persone che la pensano come voi. Voto - 9

Sagittario: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, rende la vostra giornata piuttosto altalenante. Dovrete confrontarvi direttamente con i vostri problemi. Alcuni riuscirete a risolverli, ma per altri non siete ancora pronti. In ambito sentimentale certe situazioni che apparivano troppo complicate da affrontare insieme al partner, potranno improvvisamente volgere al bello.

Se siete single una persona cara potrebbe esservi di grande aiuto. Voto - 7

Capricorno: gli influssi di Giove nel vostro segno zodiacale rendono la vostra giornata particolarmente movimentata per voi nativi del segno. La sfera sentimentale vi dona carisma e un fascino irresistibile che, associati ad un po’ di fortuna, saranno la ricetta perfetta per stabilire un affiatamento di coppia ottimale tra voi e la vostra anima gemella. Per i single Plutone vi invita a mettervi in gioco e fare nuove conoscenze. Cercate di non tirarvi indietro. Sul posto di lavoro qualche affare in meno non vi porterà un ammanco economico, poiché diverrete più ricchi in altro senso.

Voto - 8

Acquario: gli influssi del pianeta Venere nel vostro segno, vi concedono un affiatamento di coppia particolarmente alto durante la giornata di lunedì. Assieme alla Luna in trigono al segno dello Scorpione, la sfera sentimentale si rivelerà essere particolarmente positiva, permettendovi di iniziare nuovi progetti piuttosto interessanti con la vostra anima gemella. Voi single potreste tornare a sentire una vecchia conoscenza. Sul posto di lavoro dovrete rinunciare ad un po’ del vostro tempo libero, ma quando raccoglierete i risultati non vi lamenterete di certo. Voto - 7,5

Pesci: gli influssi della Luna in trigono al segno dello Scorpione, assieme a Nettuno in angolo benefico, preparano per una giornata di lunedì particolarmente interessante.

A partire dall'ambito sentimentale, dove ci sarà una notevole armonia che vi permetterà di trascorrere momenti di intensa felicità. I single faranno scintille in amore, però dovranno cercare di non complicarsi la vita. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non farvi prendere dal panico, la tensione è alle stelle, ma presto vi ritroverete a rilassarvi e a godere del buon affare effettuato. Voto - 8