Durante la giornata di lunedì 30 dicembre, il Sole si troverà in opposizione al segno del Cancro, e i nativi farebbero meglio a non buttarsi in progetti lavorativi troppo rischiosi, mentre il Leone dovrebbe evitare di portare agitazione nella propria relazione di coppia. Il Capricorno potrà respirare aria di allegria in famiglia grazie a Mercurio benefico, mentre la Vergine sarà sicura di sé, ottenendo grandi soddisfazioni sentimentali.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 30 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 30 dicembre segno per segno

Ariete: ultimo lunedì dell'anno che si prospetta piuttosto interessante per voi nativi del segno. In ambito sentimentale c'è un'altalena di emozioni in movimento, che portano svariate sensazioni positive con la vostra anima gemella, ma anche qualche piccolo malinteso. Cercate di evitarli. I single potrebbero allargare la cerchia delle loro amicizie, ma bisogna essere prudenti nel coltivarle. In ambito lavorativo sarà un periodo proficuo, e non sarà un problema portare a termine le vostre mansioni e proiettarvi nell'anno nuovo con positività.

Voto - 8

Toro: gli influssi del Sole in trigono al segno del Capricorno vi renderanno particolarmente generosi, al punto che sul posto di lavoro darete un aiuto ai vostri colleghi con le loro mansioni. Favorevoli inoltre lo sviluppo di progetti di gruppo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale un bellissimo Plutone favorirà soprattutto i single, donandogli carisma e un pizzico di originalità utile per fare colpo. Per le relazioni fisse ascoltare la propria anima gemella sarà un ottimo modo per approfondire la vostra storia d'amore, grazie soprattutto a Urano in quadratura. Voto - 8

Gemelli: Venere in trigono rispetto al segno dell'Acquario, completa un quadro astrale decisamente favorevole. Intraprendenza e grinta, unite alla fortuna, saranno le carte vincenti per i nati nella terza decade sul posto di lavoro.

Aspettatevi inoltre qualcosa di diverso dal solito. In ambito sentimentale sono previsti nuovi incontri per i single, soprattutto uscendo con gli amici, mentre per chi è già in coppia, vedrete che sicuramente la persona amata vi risponderà in modo da sorprendervi positivamente, specie se siete nati nel mese di maggio. Voto - 8,5

Cancro: con il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, l'ambito lavorativo potrebbe rivelarsi alquanto rischioso. Fareste meglio ad evitare di buttarvi in progetti lavorativi che non vi garantiscono guadagni. Continuate per il momento a svolgere le vostre classiche mansioni, senza sbilanciarvi. Sul fronte amoroso provate ad organizzare una serata in compagnia del partner e stimolare ulteriormente il vostro rapporto. I single dovranno essere sinceri sui sentimenti che provano per una persona cara.

Voto - 7,5

Leone: non è la giornata adatta per creare una relazione sentimentale stabile durante la giornata di lunedì. Infatti, alcune discussioni potrebbero sfociare in litigi e fareste meglio dunque ad evitarle. Se siete cuori solitari dovrete comprendere che la vita è la fuori e, nonostante qualche delusione, non perdete la speranza. Per quanto riguarda il lavoro le vostre finanze sono piuttosto buone, tuttavia la vostra concentrazione è in calo e fareste meglio a trovare nuovi stimoli per portare un po’ di brio alle vostre giornate. Voto - 7

Vergine: Giove e Saturno in congiunzione al vostro segno vi faranno apprezzare la tranquillità o il divertimento più del solito, specialmente se siete single, uscite con gli amici e godetevi il momento.

Per chi è già impegnato, non abbiate paura di comunicare di tutto con il partner, favorirà l'intesa di coppia. Sul posto di lavoro vi sentirete particolarmente coinvolti, spinti a fare sempre di più per i colleghi o per i vostri clienti, soprattutto se siete nati nella prima e nella seconda decade. Voto - 8,5

Bilancia: alcune conoscenze che avete fatto in precedenza, si riveleranno positive per voi durante la giornata di lunedì. Per i single potrebbero essere incontri che presto diventeranno molto positivi, mentre se li farete al lavoro, potrebbero rivelarsi utili in determinati momenti di difficoltà.

Per quanto riguarda le coppie fisse, che siano nate da poco oppure stabili da tempo, è il momento di fare un passo in avanti e convincere il partner ad aprirvi in nuovi progetti che porteranno beneficio alla vostra storia d'amore. Voto - 8

Scorpione: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno durante la giornata di lunedì. Marte e Mercurio vi guardano benevoli e consentono una relazione di coppia ricca di stimoli positivi. La vostra semplicità sarà la chiave del successo per aumentare notevolmente l'intesa di coppia. Se siete single vi basterà guardarvi intorno per capire chi è a vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro nonostante siete una persona decisa ed equilibrata, potreste avere qualche difficoltà nel gestire i vostri impegni. In ogni caso mantenete la calma e trovate una soluzione. Voto - 7,5

Sagittario: il fascino sarà la parte fondamentale della vostra relazione di coppia durante la giornata di lunedì. La vostra bellezza, abbinata ad un carattere dolce e sensibile, saranno un punto fermo per creare un'atmosfera magica tra voi il partner. Se siete single per una volta aspettate che siano gli altri a corteggiarvi. Per quanto riguarda l'ambito professionale per il momento lavorare vi diverte, e di sicuro non vi annoierete a dare stimoli positivi per fare il vostro lavoro con il sorriso sulle labbra.

Voto - 9

Capricorno: Sole e Mercurio in quadratura al vostro cielo in questa giornata di lunedì positiva per voi nativi del segno. Non dovrete avere paura di scontentare qualcuno se preferirete dedicare del tempo alle cose che vi piacciono di più, come stare con gli amici o con il partner. Proprio con il partner siete uno dei segni più favoriti in amore in questo momento, permettendovi di mantenere alto l'affiatamento di coppia. I single parteciperanno attivamente a quanto avviene intorno a loro e si sentiranno in forma smagliante. Voto - 8,5

Acquario: gli influssi di Venere nel vostro cielo mettono mente e cuore in sintonia aiuteranno soprattutto i single a usare la mente per essere razionali e il cuore per innamorarsi.

Le relazioni fisse si appassioneranno alle idee del proprio partner per aumentare l'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda il lavoro se svolgete una professione che si occupa di tenere alto il morale del vostro prossimo, sarete particolarmente favoriti dai transiti planetari, in particolar modo da una Luna intrigante. Voto - 8

Pesci: il fascino non vi mancherà nelle relazioni di coppia grazie ad un Nettuno che protegge i sentimenti e impedisce eventuali litigi e incomprensioni. Non abbiate paura dunque di fare qualcosa che potrebbe rivelarsi rischioso. I single dovranno cercare di vivere secondo i loro gusti e non come gli altri vorrebbero.

Per quanto riguarda il lavoro siete pazienti e perseveranti, lavorate disciplinatamente e riuscirete a raggiungere i risultati voluti anche se sono difficili da ottenere. Voto - 8