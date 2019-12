Nel santo giorno del Natale, la Luna si troverà nel segno del Sagittario, permettendo ai nativi del segno di trascorrere una giornata all'insegna degli affetti familiari, mentre Toro si dedicherà maggiormente a divertirsi e rimanere il più a lungo spensierato. Vergine avrà grandi intuizioni in ambito sentimentale, grazie a Mercurio in angolo benefico, mentre Giove porterà una buona dose di fortuna ai nativi Capricorno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di Natale 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 25 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì favolosa per voi nativi del segno. Un'ottima configurazione astrale è pronta a darvi man forte soprattutto per i single nati nella prima decade che potranno aspettarsi l'inaspettato. Le relazioni fisse potrebbero avere qualche novità per stimolare al meglio i rapporti affettivi. L'amore che ci sarà tra voi e il vostro partner saprà colmare inoltre eventuali mancanze o vuoti. Siate dunque felici e trascorrete il vostro tempo avvolti dall'affetto di chi più amate.

Voto - 9

Toro: nessun affanno o fatica da compiere per voi nativi del segno nella giornata di Natale. Potrete contare sull'ottima posizione della Luna nel vostro cielo per riscoprire quanto di positivo c'è nella vostra vita, ritrovando dunque le energie necessarie per ciò che volete. In ambito sentimentale i pianeti della passione come il Sole e Plutone vi tengono compagnia, e potete sperimentarla e condividerla questa passione con chi vi è accanto da tanto o da poco. Se siete single avvertirete una piacevole sensazione di euforia. Voto - 8,5

Gemelli: dimostrerete tutta la vostra naturale simpatia grazie agli influssi benefici del pianeta Venere. La compagnia dei vostri cari, dei vostri amici oppure semplicemente del vostro partner vi mette una piacevole e contagiosa allegria che renderà l'atmosfera calda e accogliente, con una buona dose di felicità.

Urano infine vi dona la capacità di risolvere i piccoli intralci del quotidiano con grande maestria. I single approfitteranno di questa magica giornata per scambiarsi momenti d’amore. Voto - 9

Cancro: transiti planetari tutto sommato gioiosi e pieni di allegria per voi nativi del segno. Potrebbe esserci qualche impegno personale da svolgere, ma in ogni caso nulla di drammatico o di difficile. Si tratterà solamente di perdere qualche minuto del vostro tempo per rendere felici i vostri familiari. La famiglia infatti sarà la parte più importante per voi e farete di tutto affinché sia una giornata ricca di amore. Per i single questo potrebbe essere un buon momento per darsi da fare e trovare l'amore. Voto - 8

Leone: giornata di mercoledì all'insegna della gioia dove avrete voglia di augurare un buon Natale a chiunque.

Una configurazione astrale ottimale vi consentirà di trascorrere momenti di allegria con i vostri cari senza pensare per una volta al lavoro, ultimamente in notevole rialzo. Godetevi dunque il momento e apprezzate la gioia di stare insieme. Per quanto riguarda i single non aspettatevi di realizzare qualcosa di concreto, ciò nonostante tentar non nuoce. Voto - 8

Vergine: Mercurio in quadratura al segno del Sagittario, la giornata potrebbe partire per voi sottotono, convinti del fatto che non realizzerete nulla di buono, annoiandovi per tutto il giorno. Ebbene, questa volta non sarà così. Infatti riuscirete ad apprezzare le piccole belle cose della quotidianità che vi saranno offerte dai vostri amici e dai vostri familiari.

Saprete trovare del buono anche semplicemente nel ricevere un panettone in regalo, e ciò migliorerà sensibilmente la vostra allegria nonché i rapporti con le persone che amate. La vostra relazione di coppia procederà con romanticismo e affettuosità, all'insegna della gioia e felicità. Voto - 9

Bilancia: un Natale dove la solidarietà, l'affetto e l'aiuto tra voi e i vostri amici e parenti sarà alla base di tutto per voi nativi del segno. Questo aiuterà particolarmente a rafforzare i rapporti che avete con le persone che più amate, oltre ad approfondirli con aneddoti e curiosità che forse non sapevate.

La sfera sentimentale si rivelerà particolarmente intrigante, tanto che alla fine della giornata ci saranno ancora delle sorprese per voi. Se siete single fareste meglio a non perdere di vista il lato buono di ogni cosa. Voto - 8

Scorpione: festeggerete il Natale con Marte in quadratura al vostro segno zodiacale, pronto a donarvi tutte le energie necessarie per fare ciò che volete. Un briciolo di fortuna in più vi accompagnerà, e vi metterà voglia di fare qualcosa di nuovo che possa sconvolgere la vostra routine. In ambito sentimentale questo sarà un buon momento per dedicarsi alle attività sociali e rimanere più in contatto con i vostri amici.

I single saranno felici così come sono, con i propri familiari e non avranno bisogno di altro. Voto - 8,5

Sagittario: favoriti dalla Luna in congiunzione al vostro segno, assieme a Mercurio e al Sole, la giornata di mercoledì partirà benissimo per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si presenterà carica di entusiasmo e non vi mancheranno le qualità e le forze per rendere felice la vostra anima gemella. Non dimenticherete inoltre di fare un regalo a chi durante l'anno ha fatto qualcosa di veramente speciale per voi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9

Capricorno: gli influssi di Giove nel vostro cielo vi donano una buona dose di fortuna da spendere durante la giornata di mercoledì.

La sfera sentimentale si rivelerà carica di piacevoli e positive emozioni, che scaldano il vostro cuore e portano allegria nella vostra casa. Se avete da poco incominciato una relazione di coppia avrete modo di condividere attimi speciali e indimenticabili. Se siete single potreste conoscere qualcuno, ma fate attenzione e cercate di capire prima se è la persona che fa davvero per voi. Voto - 8,5

Acquario: sarà una grande giornata per addentrarsi e approfondire al meglio i rapporti con i vostri cari oppure con il partner, oppure ancora se siete single e volete approfondire una conoscenza in particolare, grazie agli influssi benefici di Venere in quadratura al vostro segno zodiacale.

Approfittate dunque dell'occasione, soprattutto se siete nati nella prima e nella terza decade. Voto - 8,5

Pesci: giornata particolarmente interessante quella di Natale per voi nativi del segno. Grazie ad una configurazione astrale favorevole e convincente formata da Nettuno in congiunzione al vostro cielo, preparatevi a trascorrere momenti di divertimento e spensieratezza. La sfera sentimentale si presenterà molto ricca di affettività, circondanti dai vostri familiari non vi annoierete di sicuro. I single potranno concedersi un’avventura straordinaria, proprio come hanno sempre sognato. Voto - 8